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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri: Rusya veya Çin'le her an savaş çıkabilir
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri: Rusya veya Çin'le her an savaş çıkabilir
Sputnik Türkiye
ABD ve bazı NATO müttefiklerinin Ukrayna ve dünyanın çeşitli sıcak noktalarında silahlanmayı tırmandırdığı bir dönemde Washington ve Brüksel'den yükselen savaş... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, ABD ile Rusya veya Çin arasında her an savaş çıkabileceğini belirtti.Newsweek dergisinin haberine göre Kendall, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'ndeki konuşması sırasında, Çin veya Rusya'yla savaş çıkma olasılığına ilişkin görüşlerini paylaştı.Kendall, "Çin veya Rusya ile savaş düşük ihtimal değil, her an çıkabilir" dedi.Hava Kuvvetleri Sekreteri, Çin'in Pasifik Okyanusu'nun batısındaki, özellikle de Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki ABD kuvvetlerini imha etmeye yönelik silahlara sahip olduğunu da vurguladı.Kendall, Hava Kuvvetleri Sekreteri olarak ana hedefinin ABD'nin girmek zorunda kalabileceği bir sonraki savaşa hazırlık yapılması konusunda bir 'aciliyet hissi' oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.NATO, Rusya'ya önleyici saldırı düzenlemeyi tartışıyorNATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus topraklarındaki hedeflere önleyici saldırı düzenleme planından bahseden NATO'nun tüm nezaketi bir kenara ittiğini belirtmişti.Lavrov, "NATO Askeri Komite Başkanı, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerini koruma, savunma hedeflerinin yerine getirilmesi için Rusya topraklarındaki NATO'ya göre üye ülkelere tehdit oluşturabilecek hedeflere önleyici saldırılar düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Burada yorumlanacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Artık tüm nezaket bir kenara itildi ve asıl niyetler kamuoyu önünde dile getiriliyor" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/abd-ukraynaya-sscbden-kalma-nukleer-silahlari-vermeyi-tartisiyor-medvedevden-uyari-geldi-1090836073.html
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri: Rusya veya Çin'le her an savaş çıkabilir

15:33 26.11.2024
© AP PhotoСолдат британской армии во время военных учений НАТО "Пылающий меч 2022", Литва
Солдат британской армии во время военных учений НАТО Пылающий меч 2022, Литва - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AP Photo
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ABD ve bazı NATO müttefiklerinin Ukrayna ve dünyanın çeşitli sıcak noktalarında silahlanmayı tırmandırdığı bir dönemde Washington ve Brüksel'den yükselen savaş sesleri giderek daha belirgin hale geliyor.
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, ABD ile Rusya veya Çin arasında her an savaş çıkabileceğini belirtti.

Newsweek dergisinin haberine göre Kendall, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'ndeki konuşması sırasında, Çin veya Rusya'yla savaş çıkma olasılığına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kendall, "Çin veya Rusya ile savaş düşük ihtimal değil, her an çıkabilir" dedi.

Hava Kuvvetleri Sekreteri, Çin'in Pasifik Okyanusu'nun batısındaki, özellikle de Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki ABD kuvvetlerini imha etmeye yönelik silahlara sahip olduğunu da vurguladı.

Kendall, Hava Kuvvetleri Sekreteri olarak ana hedefinin ABD'nin girmek zorunda kalabileceği bir sonraki savaşa hazırlık yapılması konusunda bir 'aciliyet hissi' oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

NATO, Rusya'ya önleyici saldırı düzenlemeyi tartışıyor

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.

Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus topraklarındaki hedeflere önleyici saldırı düzenleme planından bahseden NATO'nun tüm nezaketi bir kenara ittiğini belirtmişti.

Lavrov, "NATO Askeri Komite Başkanı, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerini koruma, savunma hedeflerinin yerine getirilmesi için Rusya topraklarındaki NATO'ya göre üye ülkelere tehdit oluşturabilecek hedeflere önleyici saldırılar düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Burada yorumlanacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Artık tüm nezaket bir kenara itildi ve asıl niyetler kamuoyu önünde dile getiriliyor" demişti.
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