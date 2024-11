https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/survivor-all-star-2025in-ilk-yarismacisi-belli-oldu-kadro-belli-oldu-mu-1090775730.html

Survivor All Star 2025’in ilk yarışmacısı belli oldu: Kadro belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

TV8’in fenomen yarışması Survivor 2025 için hazırlıklar hızla devam ediyor. All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek yarışmada ilk yarışmacı eski... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin sevilen yarışma programı Survivor, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2025 yılında All Star-Gönüllüler formatıyla izleyicilerle buluşacak olan yarışmanın kadrosu merakla beklenirken, ilk isim sosyal medyadan açıklandı.Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da zorlu mücadeleler ve unutulmaz anlara sahne olacak. Ancak kadroya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Berna Canbeldek sosyal medyada açıkladıKadro elemelerinin devam ettiği süreçte, eski yarışmacılardan Berna Canbeldek, 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda yer alacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Canbeldek, Instagram paylaşımında yalnızca “Survivor” yazarak yarışmaya yeniden katılacağını doğruladı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.All Star kadrosunda eski efsaneler olacakSurvivor’ın bu sezonki formatı, efsaneleşmiş yarışmacıları bir kez daha bir araya getirecek. Berna Canbeldek, daha önceki performansları ve adadaki enerjik duruşuyla dikkat çeken bir yarışmacı olarak tanınıyor. İzleyiciler, bu yıl onun adada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.Resmi kadro henüz açıklanmadıSurvivor 2025 All Star kadrosunun tam listesi için gözler TV8’den gelecek açıklamada. Yılbaşından sonra başlaması planlanan yarışmanın tanıtım fragmanları yayımlanmaya başlandı. Ancak Acun Ilıcalı, kadroyla ilgili detayları şimdilik gizli tutuyor.Survivor 2025 ne zaman başlayacak?Sezonun çekimlerine yıl sonunda başlanması beklenirken, yarışmanın Ocak ayı içinde TV8 ekranlarında yayımlanacağı tahmin ediliyor. Fragmanların yayımlanmasıyla birlikte yarışmacı kadrosunun da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.Berna Canbeldek kimdir?Berna Canbeldek, Survivor’da daha önceki sezonlarda gösterdiği performansla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Sporcu geçmişi ve enerjik yapısıyla tanınan Canbeldek, adadaki rekabetin en önemli isimlerinden biri olmaya aday.

