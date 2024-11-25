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MasterChef 2024’te veda zili çaldı, elenen İsim belli oldu: 'Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum'
MasterChef 2024’te veda zili çaldı, elenen İsim belli oldu: 'Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum'
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta. Bu hafta safranlı tabaklarla kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından Muratcan, şeflerden istenen performansı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye 2024’te bir veda daha yaşandı. Safranlı yaratıcı tabak yarışında başarı elde edemeyen Muratcan, şeflerden düşük puan alarak hayallerine veda etti. Haftanın dramatik finalinde Eda ise büyük bir başarıya imza attı. İzleyiciler Muratcan’ın elenmesine sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı.Haftanın teması: Safranlı tabaklarMasterChef Türkiye 2024, sona yaklaşırken zorlu mücadelelere sahne oluyor. Bu hafta yarışmacılar, ana malzeme olarak safranı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunumda en iyisini ortaya koymak için çabaladı.İkinci tur: Danilo Şef’in özel tarifiİkinci turda, Danilo Şef’in ünlü “Magnifico” adlı tabağı yapıldı. Bu turda yarışmacılar, şefin özgün reçetesine sadık kalarak teknik becerilerini sergiledi. Heyecan dolu anların yaşandığı bu etapta, en iyi ve en kötü tabaklar belirlendi.Muratcan hayallerine veda ettiŞeflerin titizlikle değerlendirdiği tabaklar arasından Muratcan, hazırladığı safranlı tabakla yeterli puanı alamadı. Düşük performansı nedeniyle yarışmaya veda eden Muratcan, vedası sırasında duygusal anlar yaşadı. Muratcan’ın ayrılığı, hem yarışmacılar arasında hem de izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.Eda haftanın yıldızı olduBu hafta dikkat çeken bir diğer isim ise Eda oldu. Yaratıcı tabakta ve Danilo Şef’in lezzet turunda gösterdiği performansla şeflerin beğenisini kazanan Eda, haftayı başarılı bir şekilde tamamladı. İzleyiciler, sosyal medyada Eda’nın performansına övgüler yağdırdı.Sosyal medyada tepkilerMuratcan’ın elenmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, “Başarılı bir yarışmacıydı, daha fazlasını hak ediyordu” şeklinde yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. Öte yandan, Eda’nın başarısı da coşkuyla kutlandı.MasterChef 2024’te final heyecanı yaklaşıyorYarışma tüm hızıyla devam ederken, finale doğru mücadele daha da kızışıyor. Şeflerin her geçen gün yükselen beklentileriyle birlikte, kalan yarışmacılar tüm hünerlerini sergilemek zorunda kalıyor.
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MasterChef 2024’te veda zili çaldı, elenen İsim belli oldu: 'Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum'

08:10 25.11.2024 (güncellendi: 08:11 25.11.2024)
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MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta. Bu hafta safranlı tabaklarla kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından Muratcan, şeflerden istenen performansı gösteremedi ve elendi. İşte haftanın detayları...
MasterChef Türkiye 2024’te bir veda daha yaşandı. Safranlı yaratıcı tabak yarışında başarı elde edemeyen Muratcan, şeflerden düşük puan alarak hayallerine veda etti. Haftanın dramatik finalinde Eda ise büyük bir başarıya imza attı. İzleyiciler Muratcan’ın elenmesine sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı.

Haftanın teması: Safranlı tabaklar

MasterChef Türkiye 2024, sona yaklaşırken zorlu mücadelelere sahne oluyor. Bu hafta yarışmacılar, ana malzeme olarak safranı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunumda en iyisini ortaya koymak için çabaladı.

İkinci tur: Danilo Şef’in özel tarifi

İkinci turda, Danilo Şef’in ünlü “Magnifico” adlı tabağı yapıldı. Bu turda yarışmacılar, şefin özgün reçetesine sadık kalarak teknik becerilerini sergiledi. Heyecan dolu anların yaşandığı bu etapta, en iyi ve en kötü tabaklar belirlendi.

Muratcan hayallerine veda etti

Şeflerin titizlikle değerlendirdiği tabaklar arasından Muratcan, hazırladığı safranlı tabakla yeterli puanı alamadı. Düşük performansı nedeniyle yarışmaya veda eden Muratcan, vedası sırasında duygusal anlar yaşadı. Muratcan’ın ayrılığı, hem yarışmacılar arasında hem de izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.

Eda haftanın yıldızı oldu

Bu hafta dikkat çeken bir diğer isim ise Eda oldu. Yaratıcı tabakta ve Danilo Şef’in lezzet turunda gösterdiği performansla şeflerin beğenisini kazanan Eda, haftayı başarılı bir şekilde tamamladı. İzleyiciler, sosyal medyada Eda’nın performansına övgüler yağdırdı.

Sosyal medyada tepkiler

Muratcan’ın elenmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, “Başarılı bir yarışmacıydı, daha fazlasını hak ediyordu” şeklinde yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. Öte yandan, Eda’nın başarısı da coşkuyla kutlandı.

MasterChef 2024’te final heyecanı yaklaşıyor

Yarışma tüm hızıyla devam ederken, finale doğru mücadele daha da kızışıyor. Şeflerin her geçen gün yükselen beklentileriyle birlikte, kalan yarışmacılar tüm hünerlerini sergilemek zorunda kalıyor.
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