https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/masterchef-2024te-veda-zili-caldi-elenen-isim-belli-oldu-bunca-kurgunun-icinden-ciktigi-icin-1090778188.html

MasterChef 2024’te veda zili çaldı, elenen İsim belli oldu: 'Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum'

MasterChef 2024’te veda zili çaldı, elenen İsim belli oldu: 'Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum'

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta. Bu hafta safranlı tabaklarla kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından Muratcan, şeflerden istenen performansı... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T08:10+0300

2024-11-25T08:10+0300

2024-11-25T08:11+0300

kurgu

yaşam

masterchef

masterchef

tv8

tv8

acun ılıcalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/08/1079417817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a75751f1ac7400bd7c8999cdeb7f9b3d.jpg

MasterChef Türkiye 2024’te bir veda daha yaşandı. Safranlı yaratıcı tabak yarışında başarı elde edemeyen Muratcan, şeflerden düşük puan alarak hayallerine veda etti. Haftanın dramatik finalinde Eda ise büyük bir başarıya imza attı. İzleyiciler Muratcan’ın elenmesine sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı.Haftanın teması: Safranlı tabaklarMasterChef Türkiye 2024, sona yaklaşırken zorlu mücadelelere sahne oluyor. Bu hafta yarışmacılar, ana malzeme olarak safranı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunumda en iyisini ortaya koymak için çabaladı.İkinci tur: Danilo Şef’in özel tarifiİkinci turda, Danilo Şef’in ünlü “Magnifico” adlı tabağı yapıldı. Bu turda yarışmacılar, şefin özgün reçetesine sadık kalarak teknik becerilerini sergiledi. Heyecan dolu anların yaşandığı bu etapta, en iyi ve en kötü tabaklar belirlendi.Muratcan hayallerine veda ettiŞeflerin titizlikle değerlendirdiği tabaklar arasından Muratcan, hazırladığı safranlı tabakla yeterli puanı alamadı. Düşük performansı nedeniyle yarışmaya veda eden Muratcan, vedası sırasında duygusal anlar yaşadı. Muratcan’ın ayrılığı, hem yarışmacılar arasında hem de izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.Eda haftanın yıldızı olduBu hafta dikkat çeken bir diğer isim ise Eda oldu. Yaratıcı tabakta ve Danilo Şef’in lezzet turunda gösterdiği performansla şeflerin beğenisini kazanan Eda, haftayı başarılı bir şekilde tamamladı. İzleyiciler, sosyal medyada Eda’nın performansına övgüler yağdırdı.Sosyal medyada tepkilerMuratcan’ın elenmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, “Başarılı bir yarışmacıydı, daha fazlasını hak ediyordu” şeklinde yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. Öte yandan, Eda’nın başarısı da coşkuyla kutlandı.MasterChef 2024’te final heyecanı yaklaşıyorYarışma tüm hızıyla devam ederken, finale doğru mücadele daha da kızışıyor. Şeflerin her geçen gün yükselen beklentileriyle birlikte, kalan yarışmacılar tüm hünerlerini sergilemek zorunda kalıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/survivor-all-star-2025in-ilk-yarismacisi-belli-oldu-kadro-belli-oldu-mu-1090775730.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masterchef 2024, masterchef'te kim elendi, masterchef muratcan, masterchef elenen isim, muratcan neden elendi, masterchef'te bu hafta kim gitti, masterchef muratcan elendi mi, masterchef 2024 safranlı tabak, masterchef danilo magnıfıco, masterchef eleyen şef, masterchef eda, masterchef eylül 2024, masterchef muratcan vedası, masterchef dramatik anlar, masterchef'te bu hafta kim elendi, masterchef 2024 son bölüm, masterchef puanlama sistemi, masterchef danilo şef, masterchef sosyal medya tepkileri, masterchef haftanın birincisi, masterchef şefler puanı, masterchef yarışmacıları, masterchef haftanın teması, masterchef safran tabak yarışması, masterchef finale kim kaldı, masterchef elenen yarışmacı, masterchef eylül 2024 elenen isim, masterchef finale kaç kişi kaldı