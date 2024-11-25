https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dunyaca-unlu-sarkici-adele-sahnelere-veda-etti-cok-uzgunum-1090796885.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele sahnelere veda etti: 'Çok üzgünüm'
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele sahnelere veda etti: 'Çok üzgünüm'
Sputnik Türkiye
Bir süre önce sahnelere veda edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı Adele son konseriyle hayranlarına veda etti. Adele, bir daha ne zaman sahneye çıkmak isteyeceğini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T13:33+0300
2024-11-25T13:33+0300
2024-11-25T13:33+0300
yaşam
adele
şarkıcı
müzik
veda konuşması
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'Hello', 'Someone Like You', 'Easy On Me' ve 'Rolling in the Deep' gibi şarkılarıyla dünya listelerinde en çok dinlenen şarkıcı olan Adele müziğe veda etti. Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 'sağır oldum' açıklaması yapan Adele'in oyunculuk yapacağı da konuşulanlar arasında. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, son kez sahneye çıktığını söylerken gözyaşlarını tutamadı, duygusal konuşma yaptı. Caesars Palace'ta müzikseverlerle buluşan 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum." dedi. 220 milyon dolar serveti olan Adele'in oyunculuğa adım atacağı iddia edildi. Şarkıcının Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunyaca-unlu-ingiliz-sarkici-adele-kismen-sagir-kaldigini-duyurdu-1089741632.html
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adele, adele şarkıları, adele sahnelere veda mı etti, adele hasta mı
adele, adele şarkıları, adele sahnelere veda mı etti, adele hasta mı
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele sahnelere veda etti: 'Çok üzgünüm'
Bir süre önce sahnelere veda edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı Adele son konseriyle hayranlarına veda etti. Adele, bir daha ne zaman sahneye çıkmak isteyeceğini bilmediğini de ifade etti.
'Hello', 'Someone Like You', 'Easy On Me' ve 'Rolling in the Deep' gibi şarkılarıyla dünya listelerinde en çok dinlenen şarkıcı olan Adele müziğe veda etti. Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 'sağır oldum' açıklaması yapan Adele'in oyunculuk yapacağı da konuşulanlar arasında.
Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, son kez sahneye çıktığını söylerken gözyaşlarını tutamadı, duygusal konuşma yaptı. Caesars Palace'ta müzikseverlerle buluşan 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum." dedi.
220 milyon dolar serveti olan Adele'in oyunculuğa adım atacağı iddia edildi. Şarkıcının Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı konuşuluyor.