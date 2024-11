https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dunyaca-unlu-sarkici-adele-sahnelere-veda-etti-cok-uzgunum-1090796885.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele sahnelere veda etti: 'Çok üzgünüm'

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele sahnelere veda etti: 'Çok üzgünüm'

Sputnik Türkiye

Bir süre önce sahnelere veda edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı Adele son konseriyle hayranlarına veda etti. Adele, bir daha ne zaman sahneye çıkmak isteyeceğini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T13:33+0300

2024-11-25T13:33+0300

2024-11-25T13:33+0300

yaşam

adele

şarkıcı

müzik

veda konuşması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053646205_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_ed0ed1f6ded174d699c8b390d6ab3d7a.jpg

'Hello', 'Someone Like You', 'Easy On Me' ve 'Rolling in the Deep' gibi şarkılarıyla dünya listelerinde en çok dinlenen şarkıcı olan Adele müziğe veda etti. Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 'sağır oldum' açıklaması yapan Adele'in oyunculuk yapacağı da konuşulanlar arasında. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, son kez sahneye çıktığını söylerken gözyaşlarını tutamadı, duygusal konuşma yaptı. Caesars Palace'ta müzikseverlerle buluşan 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum." dedi. 220 milyon dolar serveti olan Adele'in oyunculuğa adım atacağı iddia edildi. Şarkıcının Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı konuşuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunyaca-unlu-ingiliz-sarkici-adele-kismen-sagir-kaldigini-duyurdu-1089741632.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adele, adele şarkıları, adele sahnelere veda mı etti, adele hasta mı