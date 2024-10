https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunyaca-unlu-ingiliz-sarkici-adele-kismen-sagir-kaldigini-duyurdu-1089741632.html

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele 'kısmen' sağır kaldığını duyurdu

Şarkılarıyla dünya listelerinde birinci sıraya oturan ünlü şarkıcı Adele, geçirdiği kulak enfeksiyonu sonucunda 'kısmen' sağır kaldığını açıkladı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, bir süre önce müzik kariyerine ara vereceğini duyurarak hayranlarını üzmüştü. "Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" gibi şarkılarıyla en çok dinlenenler listesinde birinci sırayı alan ünlü şarkıcı şimdi de 'kısmen' sağır olduğunu açıklayarak hayranlarını bir kez daha üzdü. Konserinde yaptığı açıklamada 'nadir görülen bir su bakterisine' yakalandığını söyleyen Adele, "Kulak enfeksiyonum var ve oldukça korkunç durumdayım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Başıma gelen en acı verici şey' derken, çektiği ağrılar için 'doğumdan daha kötü' diye tanımlama yaptı. Kulağımı kesip atmak istedim Yanlış ilaç tedavisi nedeniyle de zor günler geçirdiğini anlatan Adele, "Kulağımı bir kaç kesip atmak istedim. Ağrılarım bitti ama sol kulağım kısmen sağır kaldı" dedi.Müziğe ara vereceğini duyurmuştuAdele, bir süre önce müzik kariyerine ara vereceğini 'yeni şarkı yapmaya niyetim yok' diyerek duyururken, albüm de yapmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar üzerine ünlü şarkıcının oyuncu olmayı planladığını ve bunun için görüşmeler yapıldığı iddiaları da ortaya atılmıştı. İki yılda 45 kilo vererek herkesi şaşırtmıştıPop müzik ikonu olan 36 yaşındaki ünlü şarkıcı verdiği kilolarla da en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. İki yılda 45 kilo veren Adele, yoğun egzersiz programlarına uyarak zayıfladığını açıklamıştı.

