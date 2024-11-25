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Açlık sınırından refah payına 2025 asgari ücret zam oranı için geri sayım başladı: 'Ara formül ayarı olabilir'
Açlık sınırından refah payına 2025 asgari ücret zam oranı için geri sayım başladı: 'Ara formül ayarı olabilir'
Sputnik Türkiye
Asgari ücret pazarlıkları Aralık ayında başlıyor. Artış oranında yıl sonu ve hedef enflasyon arasında bir denge gözetilmesi gündemde. İşçi ve işveren... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:13+0300
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ekonomi
açlık sınırı
refah payı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
maaş
brüt maaş
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı başında bir araya gelerek 2025 yılı için geçerli olacak net asgari ücreti belirlemek üzere pazarlık masasına oturacak. Şu anda net 17 bin 2 TL olan asgari ücrette artış oranı için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri dikkate alınacak. Yıl sonu gerçekleşen enflasyon ve 2025 hedef enflasyonu arasında bir oran belirlenerek "ara formül" uygulanabileceği belirtiliyor.Merkez Bankası tahminleri ve zam senaryolarıMerkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44, 2025 tahminini ise yüzde 21 olarak açıkladı. Bu tahminler ışığında:Hükümet, Aralık ayında açıklanacak 5 aylık enflasyon rakamlarını da göz önünde bulundurarak nihai artış oranını belirleyecek.İşveren kesiminin talepleriİşveren örgütlerinden MÜSİAD, beklenen enflasyon üzerine refah payı eklenmesi gerektiğini savunarak bu doğrultuda bir formül önerdi. Örgüt ayrıca, iş gücü maliyetlerinin bölgeler arasında değişkenlik göstermesi nedeniyle bölgesel asgari ücret uygulamasını gündeme getirdi. İşveren tarafının ana hedefleri arasında:Türk-İş: Net ücret açlık sınırının altındaTürk-İş, mevcut asgari ücretin dört kişilik bir ailenin geçim şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Örgüt, pazarlık masasında açlık ve yoksulluk sınırını gündeme getirecek. Ekim 2024 itibarıyla ölçülen rakamlar şunlar:Türk-İş, bu rakamların dikkate alınarak zam oranlarının yukarı çekilmesi için mücadele edeceğini açıkladı.Asgari ücret artışı i̇çin kritik sorular
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Açlık sınırından refah payına 2025 asgari ücret zam oranı için geri sayım başladı: 'Ara formül ayarı olabilir'

07:13 25.11.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Asgari ücret pazarlıkları Aralık ayında başlıyor. Artış oranında yıl sonu ve hedef enflasyon arasında bir denge gözetilmesi gündemde. İşçi ve işveren taraflarının talepleri farklılık gösterirken, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri zam oranlarına ışık tutacak. İşte detaylar…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı başında bir araya gelerek 2025 yılı için geçerli olacak net asgari ücreti belirlemek üzere pazarlık masasına oturacak. Şu anda net 17 bin 2 TL olan asgari ücrette artış oranı için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri dikkate alınacak. Yıl sonu gerçekleşen enflasyon ve 2025 hedef enflasyonu arasında bir oran belirlenerek "ara formül" uygulanabileceği belirtiliyor.

Merkez Bankası tahminleri ve zam senaryoları

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44, 2025 tahminini ise yüzde 21 olarak açıkladı. Bu tahminler ışığında:
Yüzde 32.5 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 22 bin 527 TL olacak.
Gerçekleşen enflasyon oranı esas alınırsa bu rakamın 24 bin 500 TL seviyelerine çıkması mümkün.
Hükümet, Aralık ayında açıklanacak 5 aylık enflasyon rakamlarını da göz önünde bulundurarak nihai artış oranını belirleyecek.

İşveren kesiminin talepleri

İşveren örgütlerinden MÜSİAD, beklenen enflasyon üzerine refah payı eklenmesi gerektiğini savunarak bu doğrultuda bir formül önerdi. Örgüt ayrıca, iş gücü maliyetlerinin bölgeler arasında değişkenlik göstermesi nedeniyle bölgesel asgari ücret uygulamasını gündeme getirdi. İşveren tarafının ana hedefleri arasında:
Enflasyonla mücadele,
İstihdamın korunması,
Sosyal desteklerle mali denge sağlanması yer alıyor.

Türk-İş: Net ücret açlık sınırının altında

Türk-İş, mevcut asgari ücretin dört kişilik bir ailenin geçim şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Örgüt, pazarlık masasında açlık ve yoksulluk sınırını gündeme getirecek. Ekim 2024 itibarıyla ölçülen rakamlar şunlar:
Açlık sınırı: 20 bin 432 TL
Yoksulluk sınırı: 66 bin 553 TL
Bekar bir çalışanın geçim maliyeti: 26 bin 527 TL
Türk-İş, bu rakamların dikkate alınarak zam oranlarının yukarı çekilmesi için mücadele edeceğini açıkladı.

Asgari ücret artışı i̇çin kritik sorular

1.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi yönetimi, rakamların 20-24 bin TL arasında şekillenmesini öngörürken, işçi sendikaları bu bant aralığını yukarı çekmeyi planlıyor.
2.
İşverenlerin teklifi ne?
İşverenler, hedef enflasyonu referans alarak artışın daha düşük tutulması gerektiğini savunuyor.
3.
Artış ekonomiyi nasıl etkiler?
Enflasyon üzerindeki etkileri ve istihdam kaygıları, artış oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak.
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