https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/aclik-sinirindan-refah-payina-2025-asgari-ucret-zam-orani-icin-geri-sayim-basladi-ara-formul-ayari-1090776425.html

Açlık sınırından refah payına 2025 asgari ücret zam oranı için geri sayım başladı: 'Ara formül ayarı olabilir'

Açlık sınırından refah payına 2025 asgari ücret zam oranı için geri sayım başladı: 'Ara formül ayarı olabilir'

Sputnik Türkiye

Asgari ücret pazarlıkları Aralık ayında başlıyor. Artış oranında yıl sonu ve hedef enflasyon arasında bir denge gözetilmesi gündemde. İşçi ve işveren... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T07:13+0300

2024-11-25T07:13+0300

2024-11-25T07:13+0300

ekonomi

açlık sınırı

refah payı

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

maaş

brüt maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı başında bir araya gelerek 2025 yılı için geçerli olacak net asgari ücreti belirlemek üzere pazarlık masasına oturacak. Şu anda net 17 bin 2 TL olan asgari ücrette artış oranı için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri dikkate alınacak. Yıl sonu gerçekleşen enflasyon ve 2025 hedef enflasyonu arasında bir oran belirlenerek "ara formül" uygulanabileceği belirtiliyor.Merkez Bankası tahminleri ve zam senaryolarıMerkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44, 2025 tahminini ise yüzde 21 olarak açıkladı. Bu tahminler ışığında:Hükümet, Aralık ayında açıklanacak 5 aylık enflasyon rakamlarını da göz önünde bulundurarak nihai artış oranını belirleyecek.İşveren kesiminin talepleriİşveren örgütlerinden MÜSİAD, beklenen enflasyon üzerine refah payı eklenmesi gerektiğini savunarak bu doğrultuda bir formül önerdi. Örgüt ayrıca, iş gücü maliyetlerinin bölgeler arasında değişkenlik göstermesi nedeniyle bölgesel asgari ücret uygulamasını gündeme getirdi. İşveren tarafının ana hedefleri arasında:Türk-İş: Net ücret açlık sınırının altındaTürk-İş, mevcut asgari ücretin dört kişilik bir ailenin geçim şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Örgüt, pazarlık masasında açlık ve yoksulluk sınırını gündeme getirecek. Ekim 2024 itibarıyla ölçülen rakamlar şunlar:Türk-İş, bu rakamların dikkate alınarak zam oranlarının yukarı çekilmesi için mücadele edeceğini açıkladı.Asgari ücret artışı i̇çin kritik sorular

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/atmlerde-yeni-donem-para-cekme-ve-yatirma-islemleri-degisiyor-1090775949.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücret 2025, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret zam oranı, yıl sonu enflasyon tahmini, merkez bankası enflasyon tahmini 2025, türk-iş asgari ücret talebi, asgari ücret pazarlıkları, asgari ücret açlık sınırı, yoksulluk sınırı 2024, bölgesel asgari ücret nedir, refah payı asgari ücret, asgari ücret net ne kadar olacak, 2025 asgari ücret tahminleri, enflasyon hedefi 2025, işveren örgütleri asgari ücret talebi, 2025 işçi maaş zam oranı, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, türk-iş’in asgari ücret talebi ne kadar, asgari ücrette refah payı nedir, 2024 açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamları, hedef enflasyon asgari ücrette nasıl etkili olacak, bölgesel asgari ücret uygulanacak mı, merkez bankası enflasyon tahmini 2025 yüzde kaç, 2025 asgari ücret pazarlıkları ne zaman başlıyor, net asgari ücret açlık sınırını geçecek mi, işverenlerin 2025 için asgari ücret önerisi ne