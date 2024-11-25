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ATM’lerde yeni dönem: Para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
ATM’lerde yeni dönem: Para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
Sputnik Türkiye
Bankalar ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için düğmeye bastı. Yeni nesil "geri dönüşümlü ATM"ler ile para çekme ve yatırma işlemleri tek bölmede... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:01+0300
2024-11-25T07:01+0300
ekonomi
atm
ortak atm
banknot
yeni banknot
para
para çekme
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Bankacılık sektöründe yaşanan nakit sıkıntıları, ATM’lerde büyük bir dönüşüm başlattı. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'ler ile müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.Geleneksel ATM’lerin yerine geri dönüşümlü ATM’ler geliyorMevcut ATM’lerde para çekme ve yatırma için ayrı bölmeler bulunuyor. Bu durum, yatırılan paraların hemen çekilebilir olmasını engelleyerek nakit akışında aksamalara yol açıyor. Ancak yeni nesil ATM’ler sayesinde yatırılan paralar anında sistemde görünür hale gelecek ve diğer müşteriler tarafından çekilebilecek.Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde bu dönüşüm için çalışmalar başladı. Bankalar, özellikle yoğun kullanılan ATM noktalarına yeni cihazlar yerleştirmeyi planlıyor.Nakit krizi i̇çin yenilikçi çözümTürkiye’deki yüksek enflasyon ve artan para ihtiyacı, bankaların ATM’lerde nakit dolaşımını sağlama kapasitesini zorladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basma kararını ertelemesiyle birlikte, bankalar çözümü teknolojiye yönelmekte buldu.Yeni cihazlar, yatırılan paraların başka müşteriler tarafından kullanılmasını sağlayarak, ATM’lerin nakit akışını daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak.ATM’lerde günlük kapasite sorunuTürkiye genelinde 53 bin 566 ATM bulunuyor. Ortalama bir ATM, yaklaşık 15 bin 200 banknot kapasitesine sahip. Ancak bu kapasite, artan fiyatlar ve nakit ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor.2015-2024 yılları arasında ATM sayısında yüzde 11 artış yaşanmasına rağmen, 200 TL’lik banknotların ödeme gücünün azalması, ATM’lerin daha sık dolum gerektirmesine neden oldu. Günümüzde, tüm ATM’ler tam kapasite dolu olduğunda dahi yalnızca 122 milyar TL nakit taşıyabiliyor.500 ve bin TL’lik banknotlar gündemdeEkonomistler tarafından sıkça gündeme getirilen 500 TL ve 1.000 TL’lik banknotlar, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan nakit krizine çözüm olarak öneriliyor. Ancak TCMB, bu konuda henüz bir adım atmış değil.Bankacılık sektöründe tasarruf hedefiBankalar, yeni nesil ATM’lerle operasyonel maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyor. Enflasyonla artan nakit ihtiyacı nedeniyle personel sayısını artıran bankalar, bu dönüşümle birlikte uzun vadede daha az çalışanla hizmet vermeyi planlıyor.Tüm Türkiye’ye yayılacakYeni nesil ATM’lerin 81 ile yayılması planlanıyor. Bankaların hedefi, nakit sıkıntısını çözmek ve ATM’lerden müşterilerin boş dönmesini engellemek. Yapılacak bu değişiklik, bankacılık sektöründe modernizasyon sürecinin de hızlandığını gösteriyor.
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atm değişikliği, yeni nesil atm, geri dönüşümlü atm, atm'de para yatırma, atm'de para çekme, atm kapasitesi, türkiye'de atm sayısı, 200 tl banknot, atm'de nakit sıkıntısı, bankaların nakit sorunu, enflasyon bankacılık, yeni banknot önerisi, atm teknolojisi, bankacılıkta dijital dönüşüm, atm yenilikleri
atm değişikliği, yeni nesil atm, geri dönüşümlü atm, atm'de para yatırma, atm'de para çekme, atm kapasitesi, türkiye'de atm sayısı, 200 tl banknot, atm'de nakit sıkıntısı, bankaların nakit sorunu, enflasyon bankacılık, yeni banknot önerisi, atm teknolojisi, bankacılıkta dijital dönüşüm, atm yenilikleri

ATM’lerde yeni dönem: Para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor

07:01 25.11.2024
© İHAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA
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Bankalar ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için düğmeye bastı. Yeni nesil "geri dönüşümlü ATM"ler ile para çekme ve yatırma işlemleri tek bölmede hızlanacak. Artan nakit ihtiyacına çözüm sunacak bu cihazlar, bankacılık sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…
Bankacılık sektöründe yaşanan nakit sıkıntıları, ATM’lerde büyük bir dönüşüm başlattı. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'ler ile müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Geleneksel ATM’lerin yerine geri dönüşümlü ATM’ler geliyor

Mevcut ATM’lerde para çekme ve yatırma için ayrı bölmeler bulunuyor. Bu durum, yatırılan paraların hemen çekilebilir olmasını engelleyerek nakit akışında aksamalara yol açıyor. Ancak yeni nesil ATM’ler sayesinde yatırılan paralar anında sistemde görünür hale gelecek ve diğer müşteriler tarafından çekilebilecek.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde bu dönüşüm için çalışmalar başladı. Bankalar, özellikle yoğun kullanılan ATM noktalarına yeni cihazlar yerleştirmeyi planlıyor.

Nakit krizi i̇çin yenilikçi çözüm

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan para ihtiyacı, bankaların ATM’lerde nakit dolaşımını sağlama kapasitesini zorladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basma kararını ertelemesiyle birlikte, bankalar çözümü teknolojiye yönelmekte buldu.
Yeni cihazlar, yatırılan paraların başka müşteriler tarafından kullanılmasını sağlayarak, ATM’lerin nakit akışını daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak.

ATM’lerde günlük kapasite sorunu

Türkiye genelinde 53 bin 566 ATM bulunuyor. Ortalama bir ATM, yaklaşık 15 bin 200 banknot kapasitesine sahip. Ancak bu kapasite, artan fiyatlar ve nakit ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor.
2015-2024 yılları arasında ATM sayısında yüzde 11 artış yaşanmasına rağmen, 200 TL’lik banknotların ödeme gücünün azalması, ATM’lerin daha sık dolum gerektirmesine neden oldu. Günümüzde, tüm ATM’ler tam kapasite dolu olduğunda dahi yalnızca 122 milyar TL nakit taşıyabiliyor.

500 ve bin TL’lik banknotlar gündemde

Ekonomistler tarafından sıkça gündeme getirilen 500 TL ve 1.000 TL’lik banknotlar, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan nakit krizine çözüm olarak öneriliyor. Ancak TCMB, bu konuda henüz bir adım atmış değil.

Bankacılık sektöründe tasarruf hedefi

Bankalar, yeni nesil ATM’lerle operasyonel maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyor. Enflasyonla artan nakit ihtiyacı nedeniyle personel sayısını artıran bankalar, bu dönüşümle birlikte uzun vadede daha az çalışanla hizmet vermeyi planlıyor.

Tüm Türkiye’ye yayılacak

Yeni nesil ATM’lerin 81 ile yayılması planlanıyor. Bankaların hedefi, nakit sıkıntısını çözmek ve ATM’lerden müşterilerin boş dönmesini engellemek. Yapılacak bu değişiklik, bankacılık sektöründe modernizasyon sürecinin de hızlandığını gösteriyor.
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