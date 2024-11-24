https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/dunyanin-en-iyi-universiteleri-belli-oldu-turkiyeden-de-4-universite-ilk-100de--1090749429.html
Disiplinlerarası bilim sıralamasında dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
Disiplinlerarası bilim sıralamasında dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
Sputnik Türkiye
Türkiye, 'THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025'te büyük bir başarı gösterdi. 45 üniversite ile listeye giren Türkiye, dünya genelinde en fazla listeye... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T07:37+0300
2024-11-24T07:37+0300
2024-11-24T07:46+0300
türkiye
üniversite
üniversite sınavı
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
boğaziçi
boğaziçi üniversitesi
itü
istanbul teknik üniversitesi (itü)
koç
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025' ile dünyada 92 ülke ve bölgeden toplam 749 üniversite değerlendirildi. Sıralama, disiplinler arası bilim araştırmalarındaki başarı kriterlerine göre yapıldı.Hindistan zirvede, Türkiye ikinci sıradaListeye en fazla üniversite dahil eden ülke, 65 üniversite ile Hindistan oldu. Hindistan’ı 45 üniversite ile Türkiye, 38’er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile Japonya takip etti. Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısına göre dünya ikincisi oldu. Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'deDünya sıralamasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek sıralamaya sahip üniversite ise üçüncü sırada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu. Türkiye’den 4 üniversite, ilk 100’de yer almayı başardı:• 41. sırada Koç Üniversitesi• 64. sırada Sabancı Üniversitesi• 76. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)• 90. sırada Boğaziçi Üniversitesiİlk 200 içerisinde ise Türkiye’den toplam 10 üniversite yer aldı.YÖK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’nin sıralamada gösterdiği başarıyla uluslararası alandaki akademik prestijinin arttığına dikkat çekildi. THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin bilimsel çıktılar ve süreçlerdeki performanslarını dikkate alarak hazırlandı. Fakat listede genel kategoriye bakıldığında, Türk üniversitelerinin sıralamalarında düşüşler görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/iranda-bir-universite-ogrencisi-kati-kiyafet-kurallarini-protesto-etmek-icin-kampusun-ortasinda-1089980629.html
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en iyi üniversiteler 2025, türkiye üniversite sıralaması, koç üniversitesi dünya sıralaması, sabancı üniversitesi dünya sıralaması, istanbul teknik üniversitesi dünya sıralaması, boğaziçi üniversitesi dünya sıralaması, uluslararası üniversite sıralamaları, the üniversite sıralaması 2025, en iyi üniversiteler 2025, en iyi türk üniversiteleri
en iyi üniversiteler 2025, türkiye üniversite sıralaması, koç üniversitesi dünya sıralaması, sabancı üniversitesi dünya sıralaması, istanbul teknik üniversitesi dünya sıralaması, boğaziçi üniversitesi dünya sıralaması, uluslararası üniversite sıralamaları, the üniversite sıralaması 2025, en iyi üniversiteler 2025, en iyi türk üniversiteleri
Disiplinlerarası bilim sıralamasında dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
07:37 24.11.2024 (güncellendi: 07:46 24.11.2024)
Türkiye, 'THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025'te büyük bir başarı gösterdi. 45 üniversite ile listeye giren Türkiye, dünya genelinde en fazla listeye girmeye hak kazanan iyi üniversiteye sahip ikinci ülke oldu. Koç, Sabancı, İTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri ilk 100’de yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025' ile dünyada 92 ülke ve bölgeden toplam 749 üniversite değerlendirildi. Sıralama, disiplinler arası bilim araştırmalarındaki başarı kriterlerine göre yapıldı.
Hindistan zirvede, Türkiye ikinci sırada
Listeye en fazla üniversite dahil eden ülke, 65 üniversite ile Hindistan oldu. Hindistan’ı 45 üniversite ile Türkiye, 38’er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile Japonya takip etti. Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısına göre dünya ikincisi oldu.
Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
Dünya sıralamasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek sıralamaya sahip üniversite ise üçüncü sırada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu. Türkiye’den 4 üniversite, ilk 100’de yer almayı başardı:
• 41. sırada Koç Üniversitesi
• 64. sırada Sabancı Üniversitesi
• 76. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
• 90. sırada Boğaziçi Üniversitesi
İlk 200 içerisinde ise Türkiye’den toplam 10 üniversite yer aldı.
YÖK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’nin sıralamada gösterdiği başarıyla uluslararası alandaki akademik prestijinin arttığına dikkat çekildi.
THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin bilimsel çıktılar ve süreçlerdeki performanslarını dikkate alarak hazırlandı. Fakat listede genel kategoriye bakıldığında, Türk üniversitelerinin sıralamalarında düşüşler görülüyor.