https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/iranda-bir-universite-ogrencisi-kati-kiyafet-kurallarini-protesto-etmek-icin-kampusun-ortasinda-1089980629.html
İran'da bir üniversite öğrencisi katı kıyafet kurallarını protesto etmek için kampüsün ortasında soyundu
İran'da bir üniversite öğrencisi katı kıyafet kurallarını protesto etmek için kampüsün ortasında soyundu
Sputnik Türkiye
İran'da bir kadın öğrenci, üniversite kampüsünde kıyafetini çıkararak okulun katı kıyafet politikasını protesto etti. Başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:11+0300
2024-11-03T16:11+0300
2024-11-03T16:11+0300
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kıyafet yönetmeliği
eylem
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İran'da bir üniversite öğrencisi, okulun katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için kampüste soyundu. İç çamaşırlarıyla kampüste eylem yapan öğrencinin, polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Amnesty Iran'ın haberine göre, başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle okulun güvenlik görevlileri tarafından tacize uğrayan bir kadın, üniversite kampüsünde yarı çıplak soyundu.Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsünde eylem yapan öğrencinin videosunun sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Kimliği açıklanmayan öğrenci için İnsan Hakları savunuculuğu yapan bir örgüt olan Amnesty İran, 'derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması' için baskı yaptı. Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar 'işkence ve diğer kötü muamelelerden korunmasını' talep etti.Üniversite yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlileri öğrenciyi polise teslim etti ve fiziksel bir arbede yaşandığı iddialarını reddetti. Yapılan soruşturmanın ardından kadının psikolojik bir rahatsızlığının olduğu kanısına varılarak bir psikiyatri hastanesine nakledildiği bildirildi.
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ortadoğu, iran, üniversite, protesto, protesto gösterisi, kıyafet yönetmeliği, eylem
ortadoğu, iran, üniversite, protesto, protesto gösterisi, kıyafet yönetmeliği, eylem
İran'da bir üniversite öğrencisi katı kıyafet kurallarını protesto etmek için kampüsün ortasında soyundu
İran'da bir kadın öğrenci, üniversite kampüsünde kıyafetini çıkararak okulun katı kıyafet politikasını protesto etti. Başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından tacize uğradığı iddia edilen öğrencinin tutuklandığı bildirildi.
İran'da bir üniversite öğrencisi, okulun katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için kampüste soyundu. İç çamaşırlarıyla kampüste eylem yapan öğrencinin, polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Amnesty Iran'ın haberine göre, başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle okulun güvenlik görevlileri tarafından tacize uğrayan bir kadın, üniversite kampüsünde yarı çıplak soyundu.
Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsünde eylem yapan öğrencinin videosunun sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
Kimliği açıklanmayan öğrenci için İnsan Hakları savunuculuğu yapan bir örgüt olan Amnesty İran, 'derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması' için baskı yaptı. Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar 'işkence ve diğer kötü muamelelerden korunmasını' talep etti.
Üniversite yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlileri öğrenciyi polise teslim etti ve fiziksel bir arbede yaşandığı iddialarını reddetti. Yapılan soruşturmanın ardından kadının psikolojik bir rahatsızlığının olduğu kanısına varılarak bir psikiyatri hastanesine nakledildiği bildirildi.