https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/iranda-bir-universite-ogrencisi-kati-kiyafet-kurallarini-protesto-etmek-icin-kampusun-ortasinda-1089980629.html

İran'da bir üniversite öğrencisi katı kıyafet kurallarını protesto etmek için kampüsün ortasında soyundu

İran'da bir üniversite öğrencisi katı kıyafet kurallarını protesto etmek için kampüsün ortasında soyundu

Sputnik Türkiye

İran'da bir kadın öğrenci, üniversite kampüsünde kıyafetini çıkararak okulun katı kıyafet politikasını protesto etti. Başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T16:11+0300

2024-11-03T16:11+0300

2024-11-03T16:11+0300

dünya

ortadoğu

iran

üniversite

protesto

protesto gösterisi

kıyafet yönetmeliği

eylem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070384607_0:48:917:563_1920x0_80_0_0_520a96a69a468f07381b7b10d9ed3a8e.jpg

İran'da bir üniversite öğrencisi, okulun katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için kampüste soyundu. İç çamaşırlarıyla kampüste eylem yapan öğrencinin, polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Amnesty Iran'ın haberine göre, başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle okulun güvenlik görevlileri tarafından tacize uğrayan bir kadın, üniversite kampüsünde yarı çıplak soyundu.Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsünde eylem yapan öğrencinin videosunun sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Kimliği açıklanmayan öğrenci için İnsan Hakları savunuculuğu yapan bir örgüt olan Amnesty İran, 'derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması' için baskı yaptı. Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar 'işkence ve diğer kötü muamelelerden korunmasını' talep etti.Üniversite yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlileri öğrenciyi polise teslim etti ve fiziksel bir arbede yaşandığı iddialarını reddetti. Yapılan soruşturmanın ardından kadının psikolojik bir rahatsızlığının olduğu kanısına varılarak bir psikiyatri hastanesine nakledildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yag-hucrelerinden-insulin-ureten-hucrelere-tip-1-diyabet-tedavisinde-cigir-acan-basari-1089977343.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, iran, üniversite, protesto, protesto gösterisi, kıyafet yönetmeliği, eylem