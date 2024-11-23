Rusya, hipersonik orta menzilli balistik füze Oreşnik'i tanıttı: Avrupa'daki hangi NATO üsleri Oreşnik'in menzilinde?
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIF-16 savaş uçak NATO Romanya hava üssü ABD askeri yardım
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Oreşnik füze sistemine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 'silahlarını kendi topraklarına karşı kullanmaya izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma' hakkını saklı tuttuğu uyarısında bulunmuştu. Avrupa'daki hangi NATO üsleri Oreşnik'in menzilinde yer alıyor? Sputnik haberinde...
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kendisine karşı silah kullanan ülkelerin askeri tesislerine karşı silah kullanma hakkına sahip olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Putin konuşmasında şu cümlelerin altını çizmişti:
Silahlarının tesislerimize karşı kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda da aynı kararlılıkla ve aynı şekilde karşılık vereceğiz.
© Sputnikİnfografik
İnfografik
© Sputnik
Avrupa'daki hangi önemli NATO üsleri Oreşnik'in menzilinde yer alıyor?
Rusya'nın yeni Oreşnik hipersonik füzesi 2.5-3 km/s uçuş hızına, 1-1.2 ton yüke sahip olup bağımsız olarak hedeflenebilen çok sayıda füze ile donatılabiliyor.
5 bin 500 km'ye kadar atış menzili anlamına gelen orta menzilli bir füze olarak tanımlanan Oreşnik, Perşembe günü Ukrayna'daki bir askeri-endüstriyel hedefe karşı gerçekleştirilen test atışında kullanılmıştı.
Oreşnik'in Rusya'nın Astrahan bölgesinden Dnepropetrovsk'a en az bir kilometre yol kat ettiği düşünülüyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Dnepropetrovsk'taki Yujmaş fabrikasına yönelik Oreşnik hipersonik balistik füze saldırısının videosunu yayımladı pic.twitter.com/o4zp4wnB61— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 21, 2024
Hipersonik orta menzilli Oreşnik füzesinin ulaşabileceği bazı önemli NATO tesisleri:
Doğu Avrupa
Polonya
Lask Hava Üssü - ABD Hava Kuvvetleri'nin daimi bir müfrezesine ev sahipliği yapıyor.
Powidz, Zagan ve Poznan ileri harekat bölgeleri - ABD Ordusu silahlarına ve ekipmanları bulunuyor.
ABD Ordusu Polonya Garnizonu, Poznan
Redzikowo Üssü - ABD Aegis Ashore füze savunma sahasına ev sahipliği yapıyor.
Estonya
Amari Hava Üssü - NATO'nun Baltık Denizi üzerindeki hava görevi operasyonları için kilit önemde kabul ediliyor.
Letonya
Selonia Askeri Eğitim Alanı - Baltık'taki en büyük NATO eğitim kampı olarak kabul ediliyor.
Litvanya
Rudninkai Askeri Üssü - Almanya'nın yurtdışındaki ilk daimi üssü olması planlanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 5 bin alman askerinin konuşlandırılması düşünülüyor.
Romanya
Deveselu Askeri Üssü - ABD Aegis Ashore füze savunma sahasına ev sahipliği yapıyor.
Mihai Kogalniceanu Askeri Üssü - NATO'nun Avrupa'daki en doğudaki üssü, ABD Ordusu Alan Destek Grubu Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor.
Bulgaristan
Bezmer Hava Üssü - ABD'nin uzun menzilli uçakları için kilit potansiyele sahip depolama alanı.
Novo Selo - NATO eğitim üssü
Graf Ignatievo Hava Üssü
Kosova
Bondsteel Kampı - 1999 yılında NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması ve Kosova'ya yerleşmesinin ardından kurulan Balkanlar'daki en büyük ABD üssü.
Kuzey Avrupa
Finlandiya
Mikkeli - NATO Kolordu Kara Unsur Komutanlığı Karargahı'nın gelecekteki üssü. Rusya sınırından 150 km kadar kısa bir mesafede yer alıyor.
İsveç
Karlskrona Deniz Üssü - NATO'nun Baltık Denizi'nde tam kontrol sağlamaya yönelik açılan üs.
Batı Avrupa
Almanya
Almanya Avrupa'daki en büyük ABD garnizonuna ve Japonya'dan sonra ABD'nin yurtdışındaki en büyük ikinci konuşlanmasına ev sahipliği yapıyor. Almanya'da yaklaşık 35 bin asker ve destek personeli bulunuyor.
Ramstein Hava Üssü - Avrupa'daki en büyük ABD ve NATO hava üssü, bir zamanlar gizli olan ABD insansız hava aracı programı da dahil olmak üzere bölgedeki ve Orta Doğu'daki ABD operasyonlarının kilit üssü.
Spangdahlem Hava Üssü
Geilenkirchen NATO Hava Üssü
Büchel Hava Üssü
Ansbach ABD Ordusu Garnizonu
ABD Ordusu Bavyera Garnizonu
Rheinland-Pfalz ABD Ordusu Garnizonu
ABD Ordusu Stuttgart Garnizonu
Wiesbaden ABD Ordusu Garnizonu
Belçika
Benelüks ABD Ordusu Garnizonu
Kleine Brogel Hava Üssü - ABD nükleer silahlarını depoluyor.
Hollanda
Volkel Hava Üssü - ABD nükleer silahlarını depoluyor.
İtalya
ABD'nin Avrupa'daki bir diğer kilit garnizon ülkesi.
İtalya üzerinden Avrupa'ya akın eden göçmen ve mülteci dalgasını tetikleyen Libya'ya yönelik 2011 hava saldırısıda dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ABD ve NATO askeri operasyonları için atlama ve/veya geçiş noktası olarak kullanılıyor.
Aviano Hava Üssü - ABD nükleer silahlarını depoluyor.
Ghedi Hava Üssü
Sigonella, Sicilya Deniz Hava İstasyonu
Napoli Deniz Destek Faaliyeti -ABD 6. Filo Karargahı
ABD Ordusu Garnizonu
Yunanistan
Suda Deniz Üssü
Birleşik Krallık
Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri
Mildenhall Kraliyet Hava Kuvvetleri
lconbury/Molesworth Kraliyet Hava Kuvvetleri
Croughton, Fairford, Welford Kraliyet Hava Kuvvetleri -ABD saldırı ve stratejik bombardıman uçakları için ortak mola yeri.
High Wycombe Kraliyet Hava Kuvvetleri
Portsmouth Deniz Üssü - Kraliyet Donanması'nın filosunun üçte ikisine ev sahipliği yapıyor.
'Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileğini dile getirmişti.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetmişti.