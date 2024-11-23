https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rusya-hipersonik-orta-menzilli-balistik-fuze-oresniki-tanitti-avrupadaki-hangi-nato-usleri-1090739669.html

Rusya, hipersonik orta menzilli balistik füze Oreşnik'i tanıttı: Avrupa'daki hangi NATO üsleri Oreşnik'in menzilinde?

Rusya, hipersonik orta menzilli balistik füze Oreşnik'i tanıttı: Avrupa'daki hangi NATO üsleri Oreşnik'in menzilinde?

Sputnik Türkiye

Oreşnik füze sistemine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 'silahlarını kendi topraklarına karşı kullanmaya izin veren... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T19:11+0300

2024-11-23T19:11+0300

2024-11-23T19:11+0300

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kendisine karşı silah kullanan ülkelerin askeri tesislerine karşı silah kullanma hakkına sahip olduğunu düşündüğünü söylemişti.Putin konuşmasında şu cümlelerin altını çizmişti:Avrupa'daki hangi önemli NATO üsleri Oreşnik'in menzilinde yer alıyor?Rusya'nın yeni Oreşnik hipersonik füzesi 2.5-3 km/s uçuş hızına, 1-1.2 ton yüke sahip olup bağımsız olarak hedeflenebilen çok sayıda füze ile donatılabiliyor.5 bin 500 km'ye kadar atış menzili anlamına gelen orta menzilli bir füze olarak tanımlanan Oreşnik, Perşembe günü Ukrayna'daki bir askeri-endüstriyel hedefe karşı gerçekleştirilen test atışında kullanılmıştı.Oreşnik'in Rusya'nın Astrahan bölgesinden Dnepropetrovsk'a en az bir kilometre yol kat ettiği düşünülüyor.Hipersonik orta menzilli Oreşnik füzesinin ulaşabileceği bazı önemli NATO tesisleri:Doğu AvrupaPolonyaEstonyaLetonyaLitvanyaRomanyaBulgaristanKosovaKuzey AvrupaFinlandiyaİsveçBatı AvrupaAlmanyaAlmanya Avrupa'daki en büyük ABD garnizonuna ve Japonya'dan sonra ABD'nin yurtdışındaki en büyük ikinci konuşlanmasına ev sahipliği yapıyor. Almanya'da yaklaşık 35 bin asker ve destek personeli bulunuyor.BelçikaHollandaİtalyaABD'nin Avrupa'daki bir diğer kilit garnizon ülkesi. İtalya üzerinden Avrupa'ya akın eden göçmen ve mülteci dalgasını tetikleyen Libya'ya yönelik 2011 hava saldırısıda dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ABD ve NATO askeri operasyonları için atlama ve/veya geçiş noktası olarak kullanılıyor.YunanistanBirleşik Krallık'Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileğini dile getirmişti.Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-devlet-baskani-putin-duyurdu-oresnik-sistemlerinin-testlerine-devam-edecegiz-1090719808.html

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