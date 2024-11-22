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Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in başarılı bir şekilde test edilmesinden... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T19:47+0300
2024-11-22T21:05+0300
dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı, askeri-sanayi kompleksi ve füze silahları geliştiricileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğinin altını çizdi.Savunma Bakanlığı yetkileri ile görüşen Putin, elde edilen sonuçların ve Oreşnik'in gelişme hızının gurur ile hayranlık uyandırdığını dile getirdi.Putin görüşmede Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki SSCB döneminden kalma füze teknolojisi de üreten sanayi komplekslerinden birini vurduğunu söyledi.Putin, Oreşnik sisteminin eski Sovyet sistemlerinin modernizasyonu olmadığını, Rusya Federasyonu uzmanların çalışmalarının bir sonucu olduğunu aktardı.Putin, Rusya vatandaşlarının Rusya Federasyonu'nun güvenliğini korumak için muazzam bir teknolojik temele, güçlü bir endüstriyel ve bilimsel altyapıya sahip olduğunu bilmesi gerektiğini belirterek, “Hem cephedeki askerlerin hem de genel olarak vatandaşlarımızın, güvenliğimizi korumak için muazzam bir teknolojik tabana, güçlü bir endüstriyel ve bilimsel alt yapıya sahip olduğumuzu bilmeleri çok önemli” dedi.'Rusya'nın elinde Oreşnik stoku var'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Oreşnik füze sistemleri stokuna sahip olduğunu vurguladı.Putin, söz konusu bu sistemlerden oluşan bir stok bulunduğunun altını çizdi.Putin, Oreşnik sisteminin Rusya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün bir başka garantörü olduğunu söyledi.'Oreşnik sisteminin seri üretimine karar verildi'Rusya Devlet Başkanı Putin, Oreşnik sisteminin seri üretimine ilişkin kararın alındığını ve pratik olarak organize edildiğini söyledi.Putin Savunma Bakanlığı yönetimi ve askeri-endüstriyel kompleksin temsilcileriyle bir toplantı düzenlediği toplantıda, Oreşnik sisteminin seri üretimine ilişkin kararın alındığını ve pratik olarak organize edildiğini dile getirdi.Özel askeri operasyonlardaki görevlerin yerine getirilmesi ve Rusya'nın geleceği asker ve subaylara bağlı diyen Putin, Oreşnik'e benzer birkaç sistemin daha test çalışmaları sürdüğünü vurguladı.Putin görüşmede ayrıca Rus kuvvetlerinin her geçen gün saldırı kabiliyetlerini artırdığının da altını çizerek Rusya'nın güvenliğinin emin bir şekilde sağlanacağını belirtti.Rus lider Putin, Oreşnik sistemi gibi silahların Rusya için 'hayati' önem taşıdığını ifade etti.'Oreşnik'e karşı herhangi bir önlem mevcut değil'Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Oreşnik füze sistemine karşı bir önlem bulunmadığını belirterek testlerine devam edileceğini söyledi.Putin konuşmada şu cümleleri kaydetti:Putin görüşmede, Oreşnik sisteminin 'özel gücü' göz önünde bulundurularak Stratejik Füze Kuvvetleri’nin hizmetine verileceğini dile getirdi.Putin, Oreşnik füze sisteminin düşman hedeflerine karşı toplu olarak kullanıldığında stratejik silahlarla karşılaştırılabilir olacağını belirterek konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Putin görüşmede başka ülkelerin de Oreşnik benzeri füze sistemlerine sahip olabileceğini belirterek, “Bildiğimiz gibi, sizin de bildiğiniz gibi bu tür silahlar henüz dünyada hiç kimsede yok. Evet, er ya da geç diğer gelişmiş ülkelerde de ortaya çıkacaktır. Orada ne tür sistemler geliştirildiğini biliyoruz. Bu yarın ya da bir iki yıl içinde olacak. Ancak biz bu sisteme bugün sahibiz ve bu önemli” dedi'Gurur ve hayranlık uyandırıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, Oreşnik'in elde ettiği sonuçlar ve gelişim hızının gurur ve hayranlık uyandırdığını söyledi.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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rusya, vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı, rusya savunma bakanlığı, oreşnik
rusya, vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı, rusya savunma bakanlığı, oreşnik

Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'

19:47 22.11.2024 (güncellendi: 21:05 22.11.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in başarılı bir şekilde test edilmesinden ötürü Savunma Bakanlığı yönetimini ve geliştiricileri tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı, askeri-sanayi kompleksi ve füze silahları geliştiricileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğinin altını çizdi.
Savunma Bakanlığı yetkileri ile görüşen Putin, elde edilen sonuçların ve Oreşnik'in gelişme hızının gurur ile hayranlık uyandırdığını dile getirdi.
Putin görüşmede Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki SSCB döneminden kalma füze teknolojisi de üreten sanayi komplekslerinden birini vurduğunu söyledi.
Putin, Oreşnik sisteminin eski Sovyet sistemlerinin modernizasyonu olmadığını, Rusya Federasyonu uzmanların çalışmalarının bir sonucu olduğunu aktardı.
Putin, Rusya vatandaşlarının Rusya Federasyonu'nun güvenliğini korumak için muazzam bir teknolojik temele, güçlü bir endüstriyel ve bilimsel altyapıya sahip olduğunu bilmesi gerektiğini belirterek, “Hem cephedeki askerlerin hem de genel olarak vatandaşlarımızın, güvenliğimizi korumak için muazzam bir teknolojik tabana, güçlü bir endüstriyel ve bilimsel alt yapıya sahip olduğumuzu bilmeleri çok önemli” dedi.

'Rusya'nın elinde Oreşnik stoku var'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Oreşnik füze sistemleri stokuna sahip olduğunu vurguladı.
Putin, söz konusu bu sistemlerden oluşan bir stok bulunduğunun altını çizdi.
Putin, Oreşnik sisteminin Rusya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün bir başka garantörü olduğunu söyledi.

'Oreşnik sisteminin seri üretimine karar verildi'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Oreşnik sisteminin seri üretimine ilişkin kararın alındığını ve pratik olarak organize edildiğini söyledi.
Putin Savunma Bakanlığı yönetimi ve askeri-endüstriyel kompleksin temsilcileriyle bir toplantı düzenlediği toplantıda, Oreşnik sisteminin seri üretimine ilişkin kararın alındığını ve pratik olarak organize edildiğini dile getirdi.
Özel askeri operasyonlardaki görevlerin yerine getirilmesi ve Rusya'nın geleceği asker ve subaylara bağlı diyen Putin, Oreşnik'e benzer birkaç sistemin daha test çalışmaları sürdüğünü vurguladı.
Putin görüşmede ayrıca Rus kuvvetlerinin her geçen gün saldırı kabiliyetlerini artırdığının da altını çizerek Rusya'nın güvenliğinin emin bir şekilde sağlanacağını belirtti.
Rus lider Putin, Oreşnik sistemi gibi silahların Rusya için 'hayati' önem taşıdığını ifade etti.

'Oreşnik'e karşı herhangi bir önlem mevcut değil'

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Oreşnik füze sistemine karşı bir önlem bulunmadığını belirterek testlerine devam edileceğini söyledi.
Putin konuşmada şu cümleleri kaydetti:
Bugün dünyada böyle bir füzeye karşı hiçbir önlem bulunmuyor, Oreşnik'i durdurmanın hiçbir yolu yok. Bir kez daha vurguluyorum, bu yeni sistemi test etmeye devam edeceğiz. Seri üretime geçilmesi gerekiyor. Bu sistemin seri üretimine ilişkin kararın alındığını varsayabiliriz.
Putin görüşmede, Oreşnik sisteminin 'özel gücü' göz önünde bulundurularak Stratejik Füze Kuvvetleri’nin hizmetine verileceğini dile getirdi.
Putin, Oreşnik füze sisteminin düşman hedeflerine karşı toplu olarak kullanıldığında stratejik silahlarla karşılaştırılabilir olacağını belirterek konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Oreşnik füze sistemi sadece etkili bir hipersonik silah değil. Vurucu gücü sayesinde bilhassa kitlesel, grup halinde kullanımda ve hatta Rusya'nın sahip olduğu diğer yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında, düşman hedeflerine karşı kullanımının sonuçları stratejik silahlarla karşılaştırılabilir olacak.
Putin görüşmede başka ülkelerin de Oreşnik benzeri füze sistemlerine sahip olabileceğini belirterek, “Bildiğimiz gibi, sizin de bildiğiniz gibi bu tür silahlar henüz dünyada hiç kimsede yok. Evet, er ya da geç diğer gelişmiş ülkelerde de ortaya çıkacaktır. Orada ne tür sistemler geliştirildiğini biliyoruz. Bu yarın ya da bir iki yıl içinde olacak. Ancak biz bu sisteme bugün sahibiz ve bu önemli” dedi

'Gurur ve hayranlık uyandırıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, Oreşnik'in elde ettiği sonuçlar ve gelişim hızının gurur ve hayranlık uyandırdığını söyledi.
Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Elde edilen sonuçlar ve yeni sistemin geliştirilme hızı gerçekten hem gurur hem de hayranlık uyandırıyor. Ayrıca yerli roket mühendisliği okulunun muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ve Rusya'nın güvenliğini ile egemenliğini sağlamak için en karmaşık görevlerin dahi üstesinden gelebileceğini ikna edici bir şekilde gösteriyor.
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