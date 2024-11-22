https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yabanci-uzmanlar-putinin-konusmasini-degerlendirdi-biden-kirmizi-cizgiyi-asti-1090684067.html

Yabancı uzmanlar, Putin’in konuşmasını değerlendirdi: ‘Biden kırmızı çizgiyi aştı’

Yabancı uzmanlar, Putin’in konuşmasını değerlendirdi: ‘Biden kırmızı çizgiyi aştı’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasını Sputnik'e değerlendiren yabacı uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rusya topraklarını vurmak için... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T07:15+0300

2024-11-22T07:15+0300

2024-11-22T07:14+0300

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ABD'nin Kiev'e Rusya’nın derinliklerine saldırılarda uzun menzilli füzeler kullanmasına izni vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı açıklamayı Sputnik’e değerlendiren yabancı uzmanlar, ABD Başkanı Biden'ın iktidardaki son günlerinde, halefinin Ukrayna krizini çözmesini mümkün olduğunca zorlaştırmak için yeni manevraya imza attığı görüşünü dile getirdi.‘Rusya, kendisini savunma hakkına sahip’Puebla Özerk Üniversitesi'nde Meksika'nın SSCB ve Rusya ile ilişkileri üzerine çalışan öğretim üyesi Humberto Morales, Kiev'in Washington'un onayıyla ABD yapımı uzun menzilli füzelerle gerçekleştirdiği saldırıların, Joe Biden yönetiminin Ukrayna ihtilafında attığı çok riskli bir adım olduğunu söyledi.Rusya topraklarına yönelik son saldırıların, “NATO'nun eylemlerinin korkunç ve suç teşkil eden doğasını” bir kez daha teyit ettiğini dile getiren Morales, Moskova'nın kendisini savunma hakkına sahip olduğu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Batı, tüm dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir tehlikeye atıyor’Venezüellalı siyaset uzmanı Dr. Vladimir Adrianza, Putin'in de belirttiği gibi ABD’nin, Ukrayna'ya Batı yapımı uzun menzilli silahlar kullanmasına izin vererek uluslararası güvenlik sistemini yıktığını söyledi.Bu tür eylemler Rusya'nın sabrını sınamaya yönelik “uzun vadeli psikolojik saldırı” olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Adrianza, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Ukrayna’nın saldırılarının arkasında NATO duruyor’Emekli Brezilyalı deniz subayı Robinson Farinazzo, “Rusya, bu tür saldırıların teknik karmaşıklıkları nedeniyle ancak NATO'nun, özellikle de ABD'nin teknik desteği ile gerçekleştirilebileceğinin farkında” yorumunda bulundu.Biden yönetiminin verdiği kararın “Vladimir Putin'in belirlediği kırmızı çizgiyi aştığını” kaydeden Farinazzo, Rusya'nın balistik füzeyle verdiği karşılığı da “NATO’ya ciddi uyarı” olduğunu vurguladı.Brezilyalı askeri tarih portalının sahibi Ricardo Cabral da Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarının arkasında NATO'nun olduğunu kabul ediyor.Rusya’nın her zaman orantılı ve ölçülü karşılık verdiğini kaydeden Cabral, “ABD, Kiev'e Rus topraklarının derinliklerini vurabilecek yeni silahlar göndererek, çatışmanın doğasını tamamen değiştirecek bir tırmanmaya neden oluyor” ifadesini kullandı.‘Batı'da aklı başında tek bir kişi bile yok mu?’Lübnanlı gazeteci ve siyaset uzmanı Hasan Hmadeh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı konuşmanın, uluslararası arenadaki mevcut olayların, Batı'nın topyekûn imha tehdidini taşıyan intihar eğilimli ve sorumsuz davranışlarını ortaya koyduğu mesajını açıkça içerdiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Tarihin tekerrür ettiğini söyleyen Hmadeh, "Şimdi Rusya topraklarına yapılan füze saldırıları, uzun zamandır alışılageldiği üzere, büyük ve asi bir komşuya karşı gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir politikanın parçası. Amerikan canavarının suç ortaklığıyla Batı histerisi insanlık için gerçek bir tehdit oluşturuyor ve görünen o ki onları terbiye etmenin zamanı geldi” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın özgür ülkelerinin, bu saldırılara karşılık verme kapasitesine sahip olan ve Başkan'ın uyardığı gibi haklarının çiğnenmesine izin vermeyecek olan Rusya'nın yanında olması gerektiğini vurgulayan Lübnanlı uzman şunu dedi:‘Trump için uğursuz hediye’Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Daniel Muñoz, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna çatışmasında imza attıkları yeni tırmanışın, Batı'nın Kiev'in zayıflığı karşısında ve Donald Trump'ın iktidara gelmesini beklerken yaptığı acil bir manevra olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek koyla ilgili şu yorumda bulundu:Muñoz, Trump’ın, 2025 Ocak ayında başkanlık koltuğunu devraldığında, Kiev'e askeri yardımı kesme ihtimalinin olması nedeniyle “Ukrayna güçlerinin ellerindeki imkanlarla yetinmek zorunda kalacağını” kaydetti.Venezuelalı uluslararası ilişkiler uzmanı ve eski diplomat Wilmer Depablos, Washington'un Kiev'e Rusya'ya karşı ABD yapımı füzeler kullanmasına izin vermesinin, Donald Trump yönetiminde yer alacak yetkililerin jeopolitik düzeyde kaos içinde faaliyet göstermek zorunda kalmasını sağlamayı amaçladığını belirterek şunu dedi:Ukrayna'nın ATACMS, Storm Shadow ve HIMARS füzelerini kullanarak Kursk ve Bransk bölgelerine saldırmasının, NATO, AB ve ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katıldığını nihayet teyidi olduğunu kaydeden Depablos, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iranli-uzman-biden-ukrayna-krizinin-cozumunu-zorlastirmak-icin-her-yolu-deniyor-1090679117.html

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