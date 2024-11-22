https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iranli-uzman-biden-ukrayna-krizinin-cozumunu-zorlastirmak-icin-her-yolu-deniyor-1090679117.html

İranlı uzman: Biden, Ukrayna krizinin çözümünü zorlaştırmak için her yolu deniyor

İranlı uzman: Biden, Ukrayna krizinin çözümünü zorlaştırmak için her yolu deniyor

Sputnik Türkiye

İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Batı silahlarıyla Rusya’nın derinliklerine saldırılara izin verilmesinin çatışmanın... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T00:23+0300

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dünya

emad abşenas

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rusya

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kiev

uzun menzilli füze

saldırı

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ABD'nin Kiev'e Rusya’nın derinliklerine saldırılarda uzun menzilli füzeler kullanmasına izni vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı açıklamayı Sputnik’e değerlendiren İranlı uzman Emad Abşenas, ABD Başkanı Biden'ın iktidarın devrine kısa bir süre kala, bir sonraki başkanın Ukrayna krizini çözmesini mümkün olduğunca zorlaştırmak için her şeyi yapmaya çalıştığını belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna ve Batı halklarının, hükümetlerinin kendileri için büyük tehlike oluşturduğunu anlaması gerektiğini belirten uzman, “Ukrayna ve Batı halkları, hükümetlerinin kendileri için büyük bir tehlike oluşturduğunun farkına varmalı. Zelenskiy ya da Biden Rusya'nın Ukrayna saldırılarına nasıl karşılık vereceğini ya da sonuçlarının ne olacağını umursamıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev’e Rusya’nın derinliklerine uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya’nın aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etmişti.

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emad abşenas, uzman, joe biden, vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, uzun menzilli füze, saldırı, izin, nato, batı