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UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye A Milli Takım’ın rakibi belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye A Milli Takım’ın rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Macaristan play-off maçı ne... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Uluslar Ligi’nde grup liderliği şansını kaybeden A Milli Takım, A Ligi’ne yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıdı. İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde, Türkiye’nin play-off turundaki rakibi Macaristan olarak belirlendi.Kura çekiminde kimler yer aldı?Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.UEFA Uluslar Ligi play off ne zaman?UEFA Uluslar Ligi play-off maçları, farklı lig seviyelerinde şu tarihlerde oynanacak:A Ligi’nde yarı final maçları ise 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final karşılaşmaları 8 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.Türkiye Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve nerede oynanacak?Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakibi Macaristan oldu. A Ligi çeyrek final maçları ve A/B ve B/C play-off karşılaşmaları aynı tarihte oynanacak. Türkiye - Macaristan maçı 20-23 Mart tarihlerinde oynanacak. A Milli Takım rakibini elemesi durumunda A Ligi’nde mücadele edecek.A Milli Takım’ın yolculuğuTürkiye, gruptaki son maçında Karadağ’a 3-1 mağlup olarak liderlik şansını yitirmiş ve play-off aşamasına kalmıştı. Macaristan ile oynanacak kritik karşılaşmalar, A Milli Takım’ın A Ligi’ne yükselip Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele etmesi için büyük bir fırsat olacak.Diğer Play-Off eşleşmeleriB ve C liglerinden play-off eşleşmeleri ise şu şekilde gerçekleşti:UEFA Uluslar Ligi nedir?UEFA Uluslar Ligi, Avrupa’daki milli futbol takımları arasında düzenlenen ve 2018 yılında başlayan bir turnuvadır. Turnuva, uluslararası dostluk maçlarına alternatif olarak daha anlamlı ve rekabetçi maçlar sunmayı amaçlamaktadır. Lig formatında düzenlenen turnuvada, takımlar performanslarına göre farklı liglerde mücadele eder.
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UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye A Milli Takım’ın rakibi belli oldu

14:30 22.11.2024 (güncellendi: 15:03 22.11.2024)
© AA / Oğuz YeterA Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA / Oğuz Yeter
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman? İşte Türkiye'nin rakibi ve play-off süreci hakkında detaylar…
UEFA Uluslar Ligi’nde grup liderliği şansını kaybeden A Milli Takım, A Ligi’ne yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıdı. İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde, Türkiye’nin play-off turundaki rakibi Macaristan olarak belirlendi.

Kura çekiminde kimler yer aldı?

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.

UEFA Uluslar Ligi play off ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi play-off maçları, farklı lig seviyelerinde şu tarihlerde oynanacak:
20 ve 23 Mart 2025: A/B ve B/C play-off maçları
26 ve 31 Mart 2026: C/D play-off müsabakaları
A Ligi’nde yarı final maçları ise 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final karşılaşmaları 8 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakibi Macaristan oldu. A Ligi çeyrek final maçları ve A/B ve B/C play-off karşılaşmaları aynı tarihte oynanacak. Türkiye - Macaristan maçı 20-23 Mart tarihlerinde oynanacak. A Milli Takım rakibini elemesi durumunda A Ligi’nde mücadele edecek.

A Milli Takım’ın yolculuğu

Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ’a 3-1 mağlup olarak liderlik şansını yitirmiş ve play-off aşamasına kalmıştı. Macaristan ile oynanacak kritik karşılaşmalar, A Milli Takım’ın A Ligi’ne yükselip Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele etmesi için büyük bir fırsat olacak.

Diğer Play-Off eşleşmeleri

B ve C liglerinden play-off eşleşmeleri ise şu şekilde gerçekleşti:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya

UEFA Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa’daki milli futbol takımları arasında düzenlenen ve 2018 yılında başlayan bir turnuvadır. Turnuva, uluslararası dostluk maçlarına alternatif olarak daha anlamlı ve rekabetçi maçlar sunmayı amaçlamaktadır. Lig formatında düzenlenen turnuvada, takımlar performanslarına göre farklı liglerde mücadele eder.
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