https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/galatasaraydan-osimhen-ve-icardiyi-unutturacak-transfer--manchester-united-ile-masaya-oturdular-1090688315.html
Galatasaray'dan Osimhen ve Icardi'yi unutturacak transfer: 'Manchester United ile masaya oturdular'
Galatasaray'dan Osimhen ve Icardi'yi unutturacak transfer: 'Manchester United ile masaya oturdular'
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Galatasaray, Icardi’nin sakatlığı sonrası forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın yıldız oyuncusu Marcus... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:16+0300
2024-11-22T10:16+0300
2024-11-22T10:16+0300
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galatasaray
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transfer
mauro icardi
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Icardi’nin sakatlığı sonrası forvet hattında alternatif arayışına giren Galatasaray, bir dünya yıldızına kancayı taktı. Manchester United’da inişli çıkışlı bir sezon geçiren Marcus Rashford, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Galatasaray yönetimi, Rashford’u kadrosuna katmak için 6 aylık kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.Osimhen örneği ile yola çıkıldıGalatasaray’ın Rashford planında dikkat çeken bir detay var: Osimhen modeli. Yöneticiler, Rashford’un yarım sezon kiralanarak eski formuna kavuşabileceği ve bu sürecin hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir fırsat olacağı görüşünde. Bu yaklaşım, Rashford’u Manchester United’dan ayrılmaya ikna etmenin anahtarı olabilir.Tek engel: Rashford’un kararıİngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu transferin gerçekleşmesindeki en büyük engel Rashford’un kararını netleştirmemiş olması. Galatasaray, genç yıldızı Türkiye’ye getirerek hem Şampiyonlar Ligi atmosferinde boy göstermesini hem de kariyerinde yeni bir çıkış yakalamasını sağlamayı hedefliyor.Manchester United cephesinin, Rashford’un kısa vadede forma giyeceği ve kendini yeniden kanıtlayabileceği bir ortam arayışına sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak tüm süreç, Rashford’un Galatasaray’ın teklifine vereceği yanıta bağlı.'Okan Buruk transferi çok i̇stiyor'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rashford transferi için yönetime net bir mesaj verdi. Buruk, Rashford’un kadroya katılmasının takımın hücum hattını güçlendireceğini ve lig yarışında büyük avantaj sağlayacağını ifade etti. Özellikle Rashford’un hem forvette hem de kanatlarda oynayabilmesi, Buruk’un ilgisini çeken önemli bir faktör.Transfer gerçekleşirse dünya basınında ses getirecekGalatasaray’ın bu hamlesi, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırmaya aday. Tıpkı Osimhen’in Napoli’ye transferinde olduğu gibi, Rashford’un Galatasaray’da bir “yeniden doğuş” yaşaması mümkün. Bu transfer, sadece Galatasaray taraftarlarını değil, futbol dünyasını da heyecanlandıracak bir potansiyele sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/okan-buruk-icardisiz-olmak-hem-bizim-icin-hem-de-takim-arkadaslari-icin-zor-olacak-1090680657.html
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transfer haberi, galatasaray transfer, osimhen icardi, spor haberleri
transfer haberi, galatasaray transfer, osimhen icardi, spor haberleri
Galatasaray'dan Osimhen ve Icardi'yi unutturacak transfer: 'Manchester United ile masaya oturdular'
Galatasaray, Icardi’nin sakatlığı sonrası forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford için harekete geçti. Rashford ikna edilirse, transfer tıpkı Osimhen örneğinde olduğu gibi gerçekleşebilir. İşte bu çarpıcı hamlenin detayları…
Icardi’nin sakatlığı sonrası forvet hattında alternatif arayışına giren Galatasaray, bir dünya yıldızına kancayı taktı. Manchester United’da inişli çıkışlı bir sezon geçiren Marcus Rashford, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Galatasaray yönetimi, Rashford’u kadrosuna katmak için 6 aylık kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Osimhen örneği ile yola çıkıldı
Galatasaray’ın Rashford planında dikkat çeken bir detay var: Osimhen modeli. Yöneticiler, Rashford’un yarım sezon kiralanarak eski formuna kavuşabileceği ve bu sürecin hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir fırsat olacağı görüşünde. Bu yaklaşım, Rashford’u Manchester United’dan ayrılmaya ikna etmenin anahtarı olabilir.
Tek engel: Rashford’un kararı
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu transferin gerçekleşmesindeki en büyük engel Rashford’un kararını netleştirmemiş olması. Galatasaray, genç yıldızı Türkiye’ye getirerek hem Şampiyonlar Ligi atmosferinde boy göstermesini hem de kariyerinde yeni bir çıkış yakalamasını sağlamayı hedefliyor.
Manchester United cephesinin, Rashford’un kısa vadede forma giyeceği ve kendini yeniden kanıtlayabileceği bir ortam arayışına sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak tüm süreç, Rashford’un Galatasaray’ın teklifine vereceği yanıta bağlı.
'Okan Buruk transferi çok i̇stiyor'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rashford transferi için yönetime net bir mesaj verdi. Buruk, Rashford’un kadroya katılmasının takımın hücum hattını güçlendireceğini ve lig yarışında büyük avantaj sağlayacağını ifade etti. Özellikle Rashford’un hem forvette hem de kanatlarda oynayabilmesi, Buruk’un ilgisini çeken önemli bir faktör.
Transfer gerçekleşirse dünya basınında ses getirecek
Galatasaray’ın bu hamlesi, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırmaya aday. Tıpkı Osimhen’in Napoli’ye transferinde olduğu gibi, Rashford’un Galatasaray’da bir “yeniden doğuş” yaşaması mümkün. Bu transfer, sadece Galatasaray taraftarlarını değil, futbol dünyasını da heyecanlandıracak bir potansiyele sahip.