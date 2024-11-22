Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Koç Holding 3 fabrikasını kapatıyor
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/reuters-bidenin-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldirilara-izin-verme-karari-trumpin-zaferiyle-1090682084.html
Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı
Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı
Sputnik Türkiye
Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler fırlatmasına izin verme kararı, Kiev'in desteğine şüpheyle... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T04:35+0300
2024-11-22T04:35+0300
ukrayna krizi
oreşnik
rusya
ukrayna
abd
atacms
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086191436_49:0:1523:829_1920x0_80_0_0_f79832536e4bee8ee6ce38ccd54d5c43.png
Habere göre bilgi sahibi iki kaynak, Biden'ın bu kararını 'ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek konusunda son derece şüpheci olan Trump'ın seçilmesine' bağlıyor. Cumhuriyetçilerin seçim zaferinin ise 'yönetim üzerindeki baskıyı artırdığı' ifade ediliyor.Kaynaklarından biri ise, “Bu karar, Biden'ın Ukrayna gündeminin bazı bölümlerinin Trump'a karşı 'ayaklar altına alınabilir' hale gelmesine yardımcı olabilir" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birine birleşik bir saldırı düzenlediğini belirterek, Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanı üreten bir kompleksin de hedef alındığını ifade etmişti. Putin ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyondaki balistik füzesinin çatışma koşulları altında test edildiğini ve bu testlerin başarılı olduğunu vurgulamış, fırlatma hedefine ulaşıldığını da dile getirmişti. Ayrıca Putin, 19 Kasım'da altı ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu, bu saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086191436_235:0:1340:829_1920x0_80_0_0_b0656b37e172da90e6aabbb87b1de744.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oreşnik , rusya, ukrayna, abd, atacms
oreşnik , rusya, ukrayna, abd, atacms

Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı

04:35 22.11.2024
© FotoğrafABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildikten sonra ulusa seslendi
ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildikten sonra ulusa seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler fırlatmasına izin verme kararı, Kiev'in desteğine şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim zaferiyle bağlantılı.
Habere göre bilgi sahibi iki kaynak, Biden'ın bu kararını 'ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek konusunda son derece şüpheci olan Trump'ın seçilmesine' bağlıyor. Cumhuriyetçilerin seçim zaferinin ise 'yönetim üzerindeki baskıyı artırdığı' ifade ediliyor.
Kaynaklarından biri ise, “Bu karar, Biden'ın Ukrayna gündeminin bazı bölümlerinin Trump'a karşı 'ayaklar altına alınabilir' hale gelmesine yardımcı olabilir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birine birleşik bir saldırı düzenlediğini belirterek, Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanı üreten bir kompleksin de hedef alındığını ifade etmişti.
Putin ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyondaki balistik füzesinin çatışma koşulları altında test edildiğini ve bu testlerin başarılı olduğunu vurgulamış, fırlatma hedefine ulaşıldığını da dile getirmişti.
Ayrıca Putin, 19 Kasım'da altı ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu, bu saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu aktarmıştı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
Ukrayna krizi
Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı
04:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала