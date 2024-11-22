https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/reuters-bidenin-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldirilara-izin-verme-karari-trumpin-zaferiyle-1090682084.html
Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı
Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı
Sputnik Türkiye
Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler fırlatmasına izin verme kararı, Kiev'in desteğine şüpheyle... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T04:35+0300
2024-11-22T04:35+0300
2024-11-22T04:35+0300
ukrayna krizi
oreşnik
rusya
ukrayna
abd
atacms
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086191436_49:0:1523:829_1920x0_80_0_0_f79832536e4bee8ee6ce38ccd54d5c43.png
Habere göre bilgi sahibi iki kaynak, Biden'ın bu kararını 'ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek konusunda son derece şüpheci olan Trump'ın seçilmesine' bağlıyor. Cumhuriyetçilerin seçim zaferinin ise 'yönetim üzerindeki baskıyı artırdığı' ifade ediliyor.Kaynaklarından biri ise, “Bu karar, Biden'ın Ukrayna gündeminin bazı bölümlerinin Trump'a karşı 'ayaklar altına alınabilir' hale gelmesine yardımcı olabilir" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birine birleşik bir saldırı düzenlediğini belirterek, Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanı üreten bir kompleksin de hedef alındığını ifade etmişti. Putin ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyondaki balistik füzesinin çatışma koşulları altında test edildiğini ve bu testlerin başarılı olduğunu vurgulamış, fırlatma hedefine ulaşıldığını da dile getirmişti. Ayrıca Putin, 19 Kasım'da altı ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu, bu saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086191436_235:0:1340:829_1920x0_80_0_0_b0656b37e172da90e6aabbb87b1de744.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oreşnik , rusya, ukrayna, abd, atacms
oreşnik , rusya, ukrayna, abd, atacms
Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı
Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler fırlatmasına izin verme kararı, Kiev'in desteğine şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim zaferiyle bağlantılı.
Habere göre bilgi sahibi iki kaynak, Biden'ın bu kararını 'ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek konusunda son derece şüpheci olan Trump'ın seçilmesine' bağlıyor. Cumhuriyetçilerin seçim zaferinin ise 'yönetim üzerindeki baskıyı artırdığı' ifade ediliyor.
Kaynaklarından biri ise, “Bu karar, Biden'ın Ukrayna gündeminin bazı bölümlerinin Trump'a karşı 'ayaklar altına alınabilir' hale gelmesine yardımcı olabilir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birine birleşik bir saldırı düzenlediğini belirterek, Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanı üreten bir kompleksin de hedef alındığını ifade etmişti.
Putin ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyondaki balistik füzesinin çatışma koşulları altında test edildiğini ve bu testlerin başarılı olduğunu vurgulamış, fırlatma hedefine ulaşıldığını da dile getirmişti.
Ayrıca Putin, 19 Kasım'da altı ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu, bu saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu aktarmıştı.