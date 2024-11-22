https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/reuters-bidenin-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldirilara-izin-verme-karari-trumpin-zaferiyle-1090682084.html

Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı

Reuters: Biden'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara izin verme kararı Trump'ın zaferiyle bağlantılı

Sputnik Türkiye

Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler fırlatmasına izin verme kararı, Kiev'in desteğine şüpheyle... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T04:35+0300

2024-11-22T04:35+0300

2024-11-22T04:35+0300

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Habere göre bilgi sahibi iki kaynak, Biden'ın bu kararını 'ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek konusunda son derece şüpheci olan Trump'ın seçilmesine' bağlıyor. Cumhuriyetçilerin seçim zaferinin ise 'yönetim üzerindeki baskıyı artırdığı' ifade ediliyor.Kaynaklarından biri ise, “Bu karar, Biden'ın Ukrayna gündeminin bazı bölümlerinin Trump'a karşı 'ayaklar altına alınabilir' hale gelmesine yardımcı olabilir" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksi tesislerinden birine birleşik bir saldırı düzenlediğini belirterek, Dnipropetrovsk'ta füze ekipmanı üreten bir kompleksin de hedef alındığını ifade etmişti. Putin ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in, nükleer içermeyen hipersonik konfigürasyondaki balistik füzesinin çatışma koşulları altında test edildiğini ve bu testlerin başarılı olduğunu vurgulamış, fırlatma hedefine ulaşıldığını da dile getirmişti. Ayrıca Putin, 19 Kasım'da altı ATACMS füzesinin ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemlerinin Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu, bu saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html

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