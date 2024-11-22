Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html
Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı
Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya'nın en yeni orta menzilli füzesinin test edilmesinin ardından bu endişeyi dile getirerek, "Rusya'nın en son orta... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T04:02+0300
2024-11-22T04:02+0300
ukrayna krizi
rusya
oreşnik
pentagon
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1a/1080051921_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ecc56087bdc732bdb1ae41f6020f96fa.jpg
Singh yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer pozisyonlarında herhangi bir değişiklik görmedik; buna karşın biz de nükleer pozisyonumuzu değiştirmedik” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı bir konuşmada, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentindeki Rus Silahlı Kuvvetler birlikleri, Sovyet döneminden bu yana füze ekipmanı üreten en büyük ve tanınmış sanayi komplekslerinden birini vurmuştuu.Ayrıca, Putin'in "Nükleer Caydırıcılık Alanında Rusya Federasyonu Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına İlişkin" kararnamesi yayınlanmıştı. Kararnamede, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını belirleyen koşullardan biri olarak, seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık saldırı araçlarının kitlesel olarak havalanması ve bunların Rusya sınırını geçmesi belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagon-rusya-abdyi-oresnik-fuzesi-testi-konusunda-uyardi-1090678099.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1a/1080051921_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_609ca3bc029f3c7e34e3fe90ff7ec237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, oreşnik , pentagon, ukrayna
rusya, oreşnik , pentagon, ukrayna

Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı

04:02 22.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh,
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Abone ol
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya'nın en yeni orta menzilli füzesinin test edilmesinin ardından bu endişeyi dile getirerek, "Rusya'nın en son orta menzilli füze denemesi kesinlikle endişe verici" ifadesini kullandı.
Singh yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer pozisyonlarında herhangi bir değişiklik görmedik; buna karşın biz de nükleer pozisyonumuzu değiştirmedik” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı bir konuşmada, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentindeki Rus Silahlı Kuvvetler birlikleri, Sovyet döneminden bu yana füze ekipmanı üreten en büyük ve tanınmış sanayi komplekslerinden birini vurmuştuu.
Ayrıca, Putin'in "Nükleer Caydırıcılık Alanında Rusya Federasyonu Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına İlişkin" kararnamesi yayınlanmıştı.
Kararnamede, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını belirleyen koşullardan biri olarak, seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık saldırı araçlarının kitlesel olarak havalanması ve bunların Rusya sınırını geçmesi belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
DÜNYA
Pentagon: Rusya ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesi testi konusunda uyardı
Dün, 23:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала