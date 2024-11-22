https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html
Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı
Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya'nın en yeni orta menzilli füzesinin test edilmesinin ardından bu endişeyi dile getirerek, "Rusya'nın en son orta... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T04:02+0300
2024-11-22T04:02+0300
2024-11-22T04:02+0300
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Singh yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer pozisyonlarında herhangi bir değişiklik görmedik; buna karşın biz de nükleer pozisyonumuzu değiştirmedik” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı bir konuşmada, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentindeki Rus Silahlı Kuvvetler birlikleri, Sovyet döneminden bu yana füze ekipmanı üreten en büyük ve tanınmış sanayi komplekslerinden birini vurmuştuu.Ayrıca, Putin'in "Nükleer Caydırıcılık Alanında Rusya Federasyonu Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına İlişkin" kararnamesi yayınlanmıştı. Kararnamede, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını belirleyen koşullardan biri olarak, seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık saldırı araçlarının kitlesel olarak havalanması ve bunların Rusya sınırını geçmesi belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagon-rusya-abdyi-oresnik-fuzesi-testi-konusunda-uyardi-1090678099.html
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rusya, oreşnik , pentagon, ukrayna
rusya, oreşnik , pentagon, ukrayna
Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya'nın en yeni orta menzilli füzesinin test edilmesinin ardından bu endişeyi dile getirerek, "Rusya'nın en son orta menzilli füze denemesi kesinlikle endişe verici" ifadesini kullandı.
Singh yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer pozisyonlarında herhangi bir değişiklik görmedik; buna karşın biz de nükleer pozisyonumuzu değiştirmedik” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı bir konuşmada, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentindeki Rus Silahlı Kuvvetler birlikleri, Sovyet döneminden bu yana füze ekipmanı üreten en büyük ve tanınmış sanayi komplekslerinden birini vurmuştuu.
Ayrıca, Putin'in "Nükleer Caydırıcılık Alanında Rusya Federasyonu Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına İlişkin" kararnamesi yayınlanmıştı.
Kararnamede, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını belirleyen koşullardan biri olarak, seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık saldırı araçlarının kitlesel olarak havalanması ve bunların Rusya sınırını geçmesi belirtilmişti.