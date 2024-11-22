https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html

Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı

Pentagon, ABD'nin Rusya'nın 'Oreşnik' füzesini kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya'nın en yeni orta menzilli füzesinin test edilmesinin ardından bu endişeyi dile getirerek, "Rusya'nın en son orta... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T04:02+0300

2024-11-22T04:02+0300

2024-11-22T04:02+0300

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Singh yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer pozisyonlarında herhangi bir değişiklik görmedik; buna karşın biz de nükleer pozisyonumuzu değiştirmedik” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı bir konuşmada, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentindeki Rus Silahlı Kuvvetler birlikleri, Sovyet döneminden bu yana füze ekipmanı üreten en büyük ve tanınmış sanayi komplekslerinden birini vurmuştuu.Ayrıca, Putin'in "Nükleer Caydırıcılık Alanında Rusya Federasyonu Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına İlişkin" kararnamesi yayınlanmıştı. Kararnamede, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını belirleyen koşullardan biri olarak, seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere havacılık saldırı araçlarının kitlesel olarak havalanması ve bunların Rusya sınırını geçmesi belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagon-rusya-abdyi-oresnik-fuzesi-testi-konusunda-uyardi-1090678099.html

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