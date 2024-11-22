https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iklim-krizi-nedeniyle-yavasca-suya-gomulen-ada-ulkesi-tuvalu-varligini-dijital-ortama-yedekleniyor-1090703150.html
İklim krizi nedeniyle yavaşça suya gömülen ada ülkesi Tuvalu, varlığını dijital ortama yedekliyor
İklim krizi nedeniyle yavaşça suya gömülen ada ülkesi Tuvalu, varlığını dijital ortama yedekliyor
Sputnik Türkiye
Pasifik Okyanusu'nda küçük ada ülkelerinden biri olan Tuvalu, iklim değişikliğinden dolayı sular altında kalma tehlikesinde. Kendilerinden bir iz bırakmak... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:49+0300
2024-11-22T13:49+0300
2024-11-22T13:50+0300
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pasifik okyanusu
tuvalu
mercan adası
dijital ulus
sanal gerçeklik
sanal gerçeklik ortamları
simon kofe
iklim krizi
iklim kriziyle mücadele
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Pasifik'te bir ada ülkesi olan Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle yok olmadan önce varlığını dijital ortama yedekliyor. Pasifik ada ülkesi, kurtarabildiği her şeyi kurtarmak için evlerinden ağaçlarına kadar her şeyi dijital olarak yedekliyor. Dokuz mercan adasından oluşan Pasifik Okyanus'undaki küçük bir ülke olan Tuvalu, iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesiyle suların altına gömülme tehlikesiyle karşı karşıya. 11 bin nüfusa sahip olan ülkenin doğal güzelliklerinin ve kültürünün sanal bir kopyası oluşturuluyor. Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe'nin 2022'de ilk kez tanıttığı 'Dijital Ulus' projesiyle, ülkenin sanal dünyadaki sınırları güvence altına alınıyor. Ayrıca hükümetin faaliyetlerine devam edebilmesi için dijital pasaportlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sayede ülkenin 11 binlik nüfusu, doğum, ölüm ve evliliklerin kaydedilmesi gibi birçok resmi işlemi dijital yolla yapabilecek.Öte yandan ülkenin muhalefet bloku lideri Enele Sopoaga, 2023'te yaptığı bir açıklamada, sanal dünyada dijital bir Tuvalu ulusu oluşturma konseptiyle ülkenin yok olacağı imasının yapıldığını savunarak hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirdi.Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, Tuvalu topraklarının çoğu, 2050'ye kadar gelgit seviyesinin altında kalacak. Öngörülen tüm senaryolarda, ülke bu yüzyıl sonuna kadar her yıl 100 günden fazla sel yaşayacak. Küresel sıcaklığın ortalama 1.5 santigrat derece artış olması, küçük ada devletleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turkiyenin-ilk-kuantum-bilgisayari-quant-tanitildi-kuantum-bilgisayar-nedir--1090659460.html
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pasifik okyanusu, tuvalu, mercan adası, dijital ulus, sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ortamları, simon kofe, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği
pasifik okyanusu, tuvalu, mercan adası, dijital ulus, sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ortamları, simon kofe, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği
İklim krizi nedeniyle yavaşça suya gömülen ada ülkesi Tuvalu, varlığını dijital ortama yedekliyor
13:49 22.11.2024 (güncellendi: 13:50 22.11.2024)
Pasifik Okyanusu'nda küçük ada ülkelerinden biri olan Tuvalu, iklim değişikliğinden dolayı sular altında kalma tehlikesinde. Kendilerinden bir iz bırakmak isteyen Tuvalu yetkilileri, adanın her bir köşesini dijital ortama yedekliyor.
Pasifik'te bir ada ülkesi olan Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle yok olmadan önce varlığını dijital ortama yedekliyor. Pasifik ada ülkesi, kurtarabildiği her şeyi kurtarmak için evlerinden ağaçlarına kadar her şeyi dijital olarak yedekliyor.
Dokuz mercan adasından oluşan Pasifik Okyanus'undaki küçük bir ülke olan Tuvalu, iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesiyle suların altına gömülme tehlikesiyle karşı karşıya. 11 bin nüfusa sahip olan ülkenin doğal güzelliklerinin ve kültürünün sanal bir kopyası oluşturuluyor.
Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe'nin 2022'de ilk kez tanıttığı 'Dijital Ulus' projesiyle, ülkenin sanal dünyadaki sınırları güvence altına alınıyor. Ayrıca hükümetin faaliyetlerine devam edebilmesi için dijital pasaportlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sayede ülkenin 11 binlik nüfusu, doğum, ölüm ve evliliklerin kaydedilmesi gibi birçok resmi işlemi dijital yolla yapabilecek.
Öte yandan ülkenin muhalefet bloku lideri Enele Sopoaga, 2023'te yaptığı bir açıklamada, sanal dünyada dijital bir Tuvalu ulusu oluşturma konseptiyle ülkenin yok olacağı imasının yapıldığını savunarak hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirdi.
Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, Tuvalu topraklarının çoğu, 2050'ye kadar gelgit seviyesinin altında kalacak. Öngörülen tüm senaryolarda, ülke bu yüzyıl sonuna kadar her yıl 100 günden fazla sel yaşayacak. Küresel sıcaklığın ortalama 1.5 santigrat derece artış olması, küçük ada devletleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.