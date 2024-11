https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/icardi-ve-wanda-nara-krizi-buyuyor-yeni-ask-paylasimi-sonrasi-kuplere-bindi-surekli-icardiyi-aradi-1090700423.html

Icardi ve Wanda Nara krizi büyüyor: 'Yeni aşk' paylaşımı sonrası küplere bindi, sürekli Icardi'yi aradı'

Icardi ve Wanda Nara krizi büyüyor: 'Yeni aşk' paylaşımı sonrası küplere bindi, sürekli Icardi'yi aradı'

Sputnik Türkiye

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki aşk kaosu devam ediyor! Arjantin basını, Icardi'nin konser paylaşımlarının Nara'yı çileden çıkardığını yazarken... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:13+0300

2024-11-22T13:13+0300

2024-11-22T13:13+0300

spor

wanda nara

mauro icardi

ayrılık

anlaşmasız ayrılık

futbol

galatasaray

galatasaray sk

arjantin

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090700814_0:68:622:417_1920x0_80_0_0_759c2b61ecf09b1dbbd27feee53a51c2.png

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasında yaşanan krizler, gündemden düşmüyor. İkilinin Arjantin’deki evlerinde yaşadığı gerilim, sosyal medya ve basına taşınırken, olaylara her gün yenisi ekleniyor.Arjantin basını detayları paylaştıIcardi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Nara’nın rahat tavırlarını gösteren bir video paylaşmış ve videoda şu açıklamayı yapmıştı:Arjantin basını, Icardi’nin, eşi Nara'nın kendisine şiddet uyguladığına dair iddialara karşı her detayı kayıt altına aldığını ve dava dosyasını güçlendirmek için bu belgeleri avukatlarına sunduğunu aktardı.Sarı saçlar ve Greeicy ile konser paylaşımıIcardi, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı ve yeniden sarı saçlarına dönmüş haliyle bir paylaşımda bulundu. Ünlü futbolcu, Kolombiyalı şarkıcı Greeicy’nin konserine katıldı ve bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Greeicy de bu paylaşımları kendi hesabına ekleyerek karşılık verdi.Sonrasında Icardi’nin konserin kulisinde Greeicy ile sohbet ettiği ortaya çıktı. Ancak bu gelişme, Wanda Nara’nın tepkisini daha da alevlendirdi. Nara’nın, Icardi’yi defalarca aradığı ancak futbolcunun bu çağrılara yanıt vermediği belirtildi.Galatasaray taraftarlarından Icardi’ye destekIcardi’nin paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları futbolcularına destek mesajları yağdırdı. Survivor yarışmasıyla tanınan ve Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Evrim Keklik, Icardi’nin fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı:"Eşledik, matchledik, shipledik. Sen mutlu ol diye her tuşa basıyoruz."Wanda Nara'dan kalpli paylaşımBu olaylar yaşanmadan hemen önce, Wanda Nara sosyal medyada kalp emojisiyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nara, paylaşımında kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante’ye yer vererek adeta Icardi’ye mesaj gönderdi.Greeicy kimdir?30 Ekim 1992 doğumlu Kolombiyalı sanatçı Greeicy, müzik kariyerine 2007 yılında başladı. Şarkı söyleme yeteneğinin yanı sıra piyano, flüt ve gitar gibi enstrümanlar çalabilen Greeicy, aynı zamanda oyunculuk eğitimi aldı ve kısa sürede uluslararası bir üne kavuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/galatasaraydan-osimhen-ve-icardiyi-unutturacak-transfer--manchester-united-ile-masaya-oturdular-1090688315.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wanda nara, mauro icardi, ayrılık, anlaşmasız ayrılık, futbol, galatasaray, galatasaray sk, arjantin, sakatlık, sakatlık, aşk, fotoğraf, paylaşım