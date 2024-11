Doç. Dr. Orallı: Seçimi kaybeden Biden, savaş baronlarına hizmet etmeye devam ediyor

“Biden yönetimi küreselciler ve ulusalcılar arasındaki mücadeleyi kaybettikten sonra açık bir şekilde savaş baronlarına hizmet etmeye devam ediyor. An itibariyle küresel manada çatışmaları isteyen, barışın olmamasını, istikrarın olmamasını, bölgesel ve küresel anlamda huzursuzluğun baki olmasını isteyen grup, küresel hegemonyası her geçen gün sorgulanan, emperyalist sistemde var olan tüm tavrı her geçen gün kötüye giden ABD'nin aslında çöküşüne çok açık bir şekilde şahitlik ediyor. Ve bu kadar büyük bir hegemon çökerken yanında da şüphesiz bazı devletleri, bazı küresel güçleri götürmek istiyor. Çünkü arzusu ABD'nin sistem içerisinde bu büyük hezeyanın ardından yeni bir dünya düzeni kurulması ve tek kutuplu dünya düzeninin devamından yana sergilenmesinin bütün tavırların denenmesi mahiyetinde. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş açık bir şekilde tamamlanmışken, devletler pozisyonlarını net bir şekilde görmüşken artık ateşkes müzakerelerinin başlaması, belki de Ukrayna yeni bir anayasa, seçim döneminin konuşulması gerekirken, ABD'de seçimler yapılmış ve yönetim değişmişken bir anda böylesine fevri bir yaklaşımın gelmesi şüphesiz İngiltere ve ABD'nin Anglo-Sakson dünya düzeninin Rusya ve Ukrayna arasında savaşın bitmesini istemediği anlamına gelir.”