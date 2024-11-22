Doç. Dr. Orallı: Seçimi kaybeden Biden, savaş baronlarına hizmet etmeye devam ediyor

“Bunun üzerine Putin'in söylediklerinin oldukça önemli olduğu kanaatindeyim. Uluslararası alanda devam eden bu güç mücadelesi artık küresel bir savaşa doğru evriliyor. Putin'in söylemi kıymetliydi. İki taraflı, bölgesel olan ama küresel etkileri olan bir savaş, an itibariyle ABD'nin ve İngiltere'nin doğrudan dahil olmasıyla belki de NATO'yu içine çekecek yeni bir kara deliğe doğru dönüşüyor. Şayet NATO organizasyonu topyekun bir süreçte Ukrayna'ya desteğini açıklar, ve ardından da sahada asker barındıracak noktaya gelirse ya da var olan füze sisteminin kullananları Amerikan ve İngiliz askerleri olursa artık NATO'nun bir anlamda savaşa dahil olduğu neticesi çıkacaktır. Putin'in söyleminde bölgesel çatışmalar İngiliz Ve Amerika'nın fevri davranışlarından ya da kasti tutumlarından kaynaklı olarak küresel bir savaş alanına doğru yayılıyor şeklindeydi. Ve sayılan maddelere tek tek bakıldığı zaman, evet elinde nükleer silah bulunduran İngiltere'nin, ABD'nin ve dönem dönem Fransa'nın, Ukrayna'ya olan desteğini savaş mahallinde de ortaya koyuyor olması, belki de askeri anlamda sahip olduğu, ortaya koyduğu desteği bir noktadan sonra askerliğini sahaya sürecek şekilde konumlandırıyor olması, artık bölgesel mahiyet tamamlanmış, küresel anlamda bir çatışma ve çok daha büyük çaplı bir çözüm önerisine ihtiyaç duyar noktaya ulaşmış demektir.”