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Peskov, Putin'in dün akşamki 'Batı'ya seslenişinin' ana mesajını açıkladı
Peskov, Putin'in dün akşamki 'Batı'ya seslenişinin' ana mesajını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in Ukrayna çatışmasının küresel nitelik kazandığını belirterek Batı'ya önemli uyarılar gönderdiği konuşmasının en önemli mesajını Kremlin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T14:06+0300
2024-11-22T14:06+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam Ukrayna çatışması hakkında yaptığı açıklamanın ana mesajının 'Batı'nın aldığı pervasız kararların asla yanıtsız kalamayacağı' olduğunu vurguladı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Ana mesaj, füzeler üreten, onları Ukrayna'ya tedarik eden ve bunun sonucunda Rusya topraklarına saldırılara müdahil olan Batılı ülkelerin pervasız karar ve eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız kalamayacağıdır" dedi.Putin'in Rusya'nın imkan ve kabiliyetlerini net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın kaygılarının dikkate alınmaması durumunda verilecek yanıtların ana hatlarının da açıkça belirtildiğinin altını çizdi.'ABD'nin mesajı anladığından eminiz'Putin'in konuşmasının ardından ABD'yle herhangi bir temas kurulmadığını anlatan Peskov, ancak açıklamanın çok kapsamlı, anlaşılır ve mantıklı olduğunu, dolayısıyla Washington'un onu okuyup anladığından şüphe duymadıklarını söyledi.Kremlin Sözcüsü, ABD'nin 'bu sözleri dinleyeceğini' umduklarını da belirtti.Rusya Devlet Başkanı Putin, dünkü açıklamasında, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı. Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/orban-bati-putinin-oresnik-fuzesiyle-ilgili-aciklamalarini-ciddiye-almali-1090699664.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, oreşnik , ukrayna, ukrayna krizi, nato
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, oreşnik , ukrayna, ukrayna krizi, nato

Peskov, Putin'in dün akşamki 'Batı'ya seslenişinin' ana mesajını açıkladı

14:06 22.11.2024
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Rus lider Putin'in Ukrayna çatışmasının küresel nitelik kazandığını belirterek Batı'ya önemli uyarılar gönderdiği konuşmasının en önemli mesajını Kremlin Sözcüsü Peskov basın mensuplarına açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam Ukrayna çatışması hakkında yaptığı açıklamanın ana mesajının 'Batı'nın aldığı pervasız kararların asla yanıtsız kalamayacağı' olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Ana mesaj, füzeler üreten, onları Ukrayna'ya tedarik eden ve bunun sonucunda Rusya topraklarına saldırılara müdahil olan Batılı ülkelerin pervasız karar ve eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız kalamayacağıdır" dedi.

Putin'in Rusya'nın imkan ve kabiliyetlerini net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın kaygılarının dikkate alınmaması durumunda verilecek yanıtların ana hatlarının da açıkça belirtildiğinin altını çizdi.

'ABD'nin mesajı anladığından eminiz'

Putin'in konuşmasının ardından ABD'yle herhangi bir temas kurulmadığını anlatan Peskov, ancak açıklamanın çok kapsamlı, anlaşılır ve mantıklı olduğunu, dolayısıyla Washington'un onu okuyup anladığından şüphe duymadıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin 'bu sözleri dinleyeceğini' umduklarını da belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dünkü açıklamasında, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
DÜNYA
Orban: Batı, Putin'in Oreşnik füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye almalı
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