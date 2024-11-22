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Balkanlardan geliyor, saatler içinde tüm harita kıpkırmızı olacak: İstanbul ve Ankara için kar ve fırtına uyarısı geldi
Balkanlardan geliyor, saatler içinde tüm harita kıpkırmızı olacak: İstanbul ve Ankara için kar ve fırtına uyarısı geldi
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Türkiye, bu hafta sonu Balkanlardan gelen yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul’da bu akşamdan itibaren şiddetli lodosla başlayacak... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:42+0300
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Türkiye, hafta sonu Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve çevre illerde fırtına, şiddetli yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.İstanbul’da lodos ve şiddetli yağmur başlıyorMeteoroloji uzmanlarına göre sistem, bu akşam saat 19:00 itibarıyla İstanbul’da etkili olmaya başlayacak. Gece boyunca şiddetini artıracak lodos, özellikle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de sert rüzgar ve yağışlara neden olacak.Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, vatandaşları gece uyumadan önce soba ve kombi güvenliği konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtına nedeniyle deniz ve kara ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı bekleniyorLodosun ardından hava sıcaklıkları hızla düşecek. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da 10-14 derece arasında bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.AKOM’dan kritik uyarılarİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına ve yarın sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. AKOM, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:Anadolu’ya kar ve yağış i̇lerliyorHava sisteminin etkileri yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak.Sıcaklıklar düşüyor, hava sertleşiyorUzmanlar, soğuk hava dalgasının pazartesi günü etkisini kaybetmeden önce pek çok bölgede kar ve sel gibi hava olaylarına neden olacağını belirtiyor. AKOM’un da vurguladığı gibi, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.Bu hafta sonu, hava koşullarının getirdiği risklere karşı dikkatli olun ve acil bir durumla karşılaşıldığında yerel yetkililerin uyarılarını takip edin.
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Balkanlardan geliyor, saatler içinde tüm harita kıpkırmızı olacak: İstanbul ve Ankara için kar ve fırtına uyarısı geldi

16:42 22.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Türkiye, bu hafta sonu Balkanlardan gelen yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul’da bu akşamdan itibaren şiddetli lodosla başlayacak olan hava değişimi, yağmur ve yer yer kar yağışıyla devam edecek. AKOM ve uzmanlardan fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve ulaşım aksaklıkları konusunda önemli uyarılar geldi.
Türkiye, hafta sonu Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve çevre illerde fırtına, şiddetli yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

İstanbul’da lodos ve şiddetli yağmur başlıyor

Meteoroloji uzmanlarına göre sistem, bu akşam saat 19:00 itibarıyla İstanbul’da etkili olmaya başlayacak. Gece boyunca şiddetini artıracak lodos, özellikle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de sert rüzgar ve yağışlara neden olacak.
Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, vatandaşları gece uyumadan önce soba ve kombi güvenliği konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtına nedeniyle deniz ve kara ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı bekleniyor

Lodosun ardından hava sıcaklıkları hızla düşecek. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da 10-14 derece arasında bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.
Cumartesi günü, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili olacak.
İstanbul’da ise kar geçişi ihtimali bulunuyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışları bekleniyor.

AKOM’dan kritik uyarılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına ve yarın sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. AKOM, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
Tedbirli ve dikkatli olun: Özellikle açık alanlarda düşme ve savrulma riski bulunan cisimlere karşı önlem alın.
Hava koşullarına uygun plan yapın: Fırtına ve yağış nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşımında gecikmeler yaşanabilir.

Anadolu’ya kar ve yağış i̇lerliyor

Hava sisteminin etkileri yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak.
Cumartesi günü geç saatlerde: Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya gibi İç Anadolu şehirlerinde kar yağışı bekleniyor.
Pazar günü: Sistem, doğu bölgelere ilerleyerek etkisini artıracak. Bu süreçte Adana, Gaziantep ve Osmaniye gibi güney şehirlerinde sel tehlikesi oluşabilir.

Sıcaklıklar düşüyor, hava sertleşiyor

Uzmanlar, soğuk hava dalgasının pazartesi günü etkisini kaybetmeden önce pek çok bölgede kar ve sel gibi hava olaylarına neden olacağını belirtiyor. AKOM’un da vurguladığı gibi, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.
Bu hafta sonu, hava koşullarının getirdiği risklere karşı dikkatli olun ve acil bir durumla karşılaşıldığında yerel yetkililerin uyarılarını takip edin.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Meteoroloji ve valilikten uyarı, yarına dikkat: Sıcaklık 15 derece birden düşecek, İstanbul'a kar yağacak mı?
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