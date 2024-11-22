https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/balkanlardan-geliyor-saatler-icinde-tum-harita-kipkirmizi-olacak-istanbul-ve-ankara-icin-kar-ve-1090711577.html

Balkanlardan geliyor, saatler içinde tüm harita kıpkırmızı olacak: İstanbul ve Ankara için kar ve fırtına uyarısı geldi

Balkanlardan geliyor, saatler içinde tüm harita kıpkırmızı olacak: İstanbul ve Ankara için kar ve fırtına uyarısı geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye, bu hafta sonu Balkanlardan gelen yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul’da bu akşamdan itibaren şiddetli lodosla başlayacak... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T16:42+0300

2024-11-22T16:42+0300

2024-11-22T16:42+0300

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Türkiye, hafta sonu Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve çevre illerde fırtına, şiddetli yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.İstanbul’da lodos ve şiddetli yağmur başlıyorMeteoroloji uzmanlarına göre sistem, bu akşam saat 19:00 itibarıyla İstanbul’da etkili olmaya başlayacak. Gece boyunca şiddetini artıracak lodos, özellikle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de sert rüzgar ve yağışlara neden olacak.Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, vatandaşları gece uyumadan önce soba ve kombi güvenliği konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtına nedeniyle deniz ve kara ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı bekleniyorLodosun ardından hava sıcaklıkları hızla düşecek. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da 10-14 derece arasında bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.AKOM’dan kritik uyarılarİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına ve yarın sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. AKOM, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:Anadolu’ya kar ve yağış i̇lerliyorHava sisteminin etkileri yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak.Sıcaklıklar düşüyor, hava sertleşiyorUzmanlar, soğuk hava dalgasının pazartesi günü etkisini kaybetmeden önce pek çok bölgede kar ve sel gibi hava olaylarına neden olacağını belirtiyor. AKOM’un da vurguladığı gibi, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.Bu hafta sonu, hava koşullarının getirdiği risklere karşı dikkatli olun ve acil bir durumla karşılaşıldığında yerel yetkililerin uyarılarını takip edin.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/meteoroloji-ve-valilikten-uyari-yarina-dikkat-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-istanbula-kar-1090682319.html

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