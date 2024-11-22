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Meteoroloji ve valilikten uyarı, yarına dikkat: Sıcaklık 15 derece birden düşecek, İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji ve valilikten uyarı, yarına dikkat: Sıcaklık 15 derece birden düşecek, İstanbul'a kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük haritalı tahminini güncelledi. Hava sıcaklıkları yarından itibaren 15 derece birden düşecek. Yarın Marmara, Ege... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T05:49+0300
2024-11-22T06:27+0300
türkiye
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hava durumu
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Meteoroloji 5 günlük hava durumunu güncelledi ve hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin son uyarılarına göre, hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları yarından (23 Kasım Cumartesi) itibaren 10 ile 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalacak. Yarın akşam saatlerine dikkat! Kar yağışı geliyorYarın, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor, ancak Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar yaşanacak. Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve iç bölgelerin yükseklerinde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.İstanbul'a kar yağacak mı? Valilikten uyarıİstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için de tarih verildi. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı, İstanbul'a kar yağışı var mı" soruları gündemdeyken İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı geldi. Valilik, yarın akşam saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaptığı uyarıda, "Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."Soğuk hava ve yağışlar ne zaman bitecek?Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak? 22 Kasım hava durumuMeteoroloji, 2 il için sarı ve bir il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıEDİRNE 1°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 10°C, 20°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 15°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyılarında kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöli Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 9°CÇok bulutluKARS -1°C, 10°CÇok bulutluMALATYA 6°C, 14°CÇok bulutluVAN 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
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Meteoroloji ve valilikten uyarı, yarına dikkat: Sıcaklık 15 derece birden düşecek, İstanbul'a kar yağacak mı?

05:49 22.11.2024 (güncellendi: 06:27 22.11.2024)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük haritalı tahminini güncelledi. Hava sıcaklıkları yarından itibaren 15 derece birden düşecek. Yarın Marmara, Ege, Batı ve İç Anadolu ve Karadeniz'e kar yağışı geliyor. Pazar günü ise kar yağışı etkisini artıracak. İstanbul Valiliği de yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteoroloji 5 günlük hava durumunu güncelledi ve hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin son uyarılarına göre, hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları yarından (23 Kasım Cumartesi) itibaren 10 ile 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalacak.

Yarın akşam saatlerine dikkat! Kar yağışı geliyor

Yarın, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor, ancak Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar yaşanacak. Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve iç bölgelerin yükseklerinde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

İstanbul'a kar yağacak mı? Valilikten uyarı

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için de tarih verildi. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı, İstanbul'a kar yağışı var mı" soruları gündemdeyken İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı geldi. Valilik, yarın akşam saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaptığı uyarıda, "Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:
"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.
Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."

Soğuk hava ve yağışlar ne zaman bitecek?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 22 Kasım hava durumu

Meteoroloji, 2 il için sarı ve bir il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 20°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyılarında kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöli Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 9°C

Çok bulutlu

KARS -1°C, 10°C

Çok bulutlu

MALATYA 6°C, 14°C

Çok bulutlu

VAN 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu
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