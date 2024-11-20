https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/merkez-bankasi-faiz-karari-kasim-ayinda-ne-olacak--1090610610.html

Merkez Bankası faiz kararı kasım ayı oranı ne zaman açıklanacak? Sabit kalır mı?

Merkez Bankası faiz kararı kasım ayı oranı ne zaman açıklanacak? Sabit kalır mı?

Sputnik Türkiye

Faizi aylardır üst üste sabit tutan Merkez Bankası, Kasım 2024'e ilişkin faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Merkez Bankası faiz kararı kasım ayında ne... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T16:12+0300

2024-11-20T16:12+0300

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ekonomi

merkez bankası

faiz

duyuru

açıklama

tahmin

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Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizini en son Mart 2024'te yüzde 50'ye çıkartmasının ardından kurum, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Bu sebeple, "Merkez Bankası faiz kararı kasım ayında ne olacak" ve "Kasım'da faizler yine sabit mi kalacak" soruları Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu soruların yanıtı, 21 Kasım saat 14:00'de MB tarafından yapılacak Kasım 2024 faiz oranı duyurusuyla yanıt bulacak.Ekonomistler ne diyor? Faiz sabit kalacak mı?MB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49.10 oldu.Faiz politikası 2023'te nasıl seyretmişti? Kasım 2023'te faiz kaçtı?Faiz oranı 2023'e yüzde 9 ile başlamıştı. Şubat 2023'te yüzde 8.5'a düşürülmüştü. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sabit kalan faiz oranları, Haziran ayında 27 ay sonra gelen büyük bir artışla yüzde 15'i görmüştü. Temmuz ayında da Merkez Bankası, 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17.5'e yükseltmişti. Ağustos ayında ise yüzde 25'e çıkarılan faiz, Eylül 2023'te 30'u, Ekim 2023'te 35'i, Kasım 2023'te yüzde 40'ı görmüştü. Faizler, 2023'ü yüzde 42.5 oranıyla kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1090423304.html

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