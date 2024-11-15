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Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE)... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T10:15+0300
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.11'den yüzde 44.81'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 27.20'ye geriledi. 2024 yılı için Dolar/TL tahmini ise 36.63'ten 35.72'ye indi. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yer aldığı ankette, enflasyon, döviz kuru, faiz oranları ve büyüme beklentileri yer aldı.Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiAnkete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönemde yüzde 44.11 iken bu anket döneminde yüzde 44.81’e yükseldi. Ancak 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27.44’ten yüzde 27.20’ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18.08’den yüzde 18.33’e çıkarak uzun vadeli enflasyon beklentilerinde artışa işaret etti.Dolar/TL beklentisi gerilediCari yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki ankette 36.63 TL iken bu dönemde 35.72 TL’ye geriledi. Ancak 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 42.73 TL’den 42.75 TL’ye yükseldi.Anketre, faiz oranlarıyla ilgili tahminler de yer aldı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonunda yüzde 50 seviyesinde sabit kalırken, 12 ay sonrası beklenti yüzde 30.84’e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 21.07’ye düşerek faizlerde kademeli bir düşüş öngörüldü.GSYH büyüme tahminleri açısından, katılımcılar 2024 yılı için yüzde 3.1, 2025 yılı için ise yüzde 3.2 büyüme bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-1-milyon-liranin-bir-aylik-getirisi-degisti-en-iyi-mevduat-ne-1090247085.html
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piyasa, dolar, dolar/tl, faiz, enflasyon, merkez bankası, anket
piyasa, dolar, dolar/tl, faiz, enflasyon, merkez bankası, anket

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu

10:15 15.11.2024 (güncellendi: 10:25 15.11.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 44.11'den yüzde 44.81'e yükseldi. Doları/TL beklentisi, 35.72 TL’ye geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonunda yüzde 50 seviyesinde sabit kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44.11'den yüzde 44.81'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 27.20'ye geriledi. 2024 yılı için Dolar/TL tahmini ise 36.63'ten 35.72'ye indi. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yer aldığı ankette, enflasyon, döviz kuru, faiz oranları ve büyüme beklentileri yer aldı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönemde yüzde 44.11 iken bu anket döneminde yüzde 44.81’e yükseldi. Ancak 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27.44’ten yüzde 27.20’ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18.08’den yüzde 18.33’e çıkarak uzun vadeli enflasyon beklentilerinde artışa işaret etti.

Dolar/TL beklentisi geriledi

Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki ankette 36.63 TL iken bu dönemde 35.72 TL’ye geriledi. Ancak 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 42.73 TL’den 42.75 TL’ye yükseldi.
Anketre, faiz oranlarıyla ilgili tahminler de yer aldı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonunda yüzde 50 seviyesinde sabit kalırken, 12 ay sonrası beklenti yüzde 30.84’e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 21.07’ye düşerek faizlerde kademeli bir düşüş öngörüldü.
GSYH büyüme tahminleri açısından, katılımcılar 2024 yılı için yüzde 3.1, 2025 yılı için ise yüzde 3.2 büyüme bekliyor.
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