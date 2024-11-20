https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/italya-ogrencilere-vize-zulmu-yasatirken-macaristan-duyurdu-200-turk-ogrenciye-tam-devlet-bursu-1090595270.html

İtalya öğrencilere ‘vize zulmü’ yaşatırken Macaristan duyurdu: 200 Türk öğrenciye tam devlet bursu

İtalya öğrencilere ‘vize zulmü’ yaşatırken Macaristan duyurdu: 200 Türk öğrenciye tam devlet bursu

Sputnik Türkiye

İtalya'da üniversitelere kabul edilen ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti devam ederken Macaristan'ın Ankara... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T12:49+0300

2024-11-20T12:49+0300

2024-11-20T13:12+0300

türkiye

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçiliklerinde ve başkonsolosluklarındaki vize çilesi devam ederken Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Pazartesi günü 200 öğrenciye 2025 senesinde 'tam devlet bursu' verileceğini duyurdu. Büyükelçi Matis duyurusunda şu ifadelere yer verdi:Kira desteğinin yanı sıra cep harçlığı da verilecekMacaristan devletinin bursu, 55 lisans, 85 yüksek lisans, 55 doktora ve 5 kısa dönemli eğitim için tam bursu içeriyor. Burslu öğrencilere eğitim ücretsiz olurken sigorta ve kira desteğinin yanı sıra cep harçlığı da sağlanacak. Türkiye MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ise Macaristan'ın bursuyla ilgili başvuru detaylarını paylaşırken başvuru linkini de paylaştı.Başvuru detayları 200 bursun 10'u nükleer bilimler, teknoloji ve enerji alanlarında olacak ve bursu alanlar Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görecek. Her iki ülkenin 'başvuru sistemine' de eksizsiz ve düzgün başvuru yapanlar, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Türkiye başvuru sistemi 'basvuru.meb.gov.tr' internet adresi ve Macaristan'ın başvuru sistemi 'apply.stipendiumhungaricum.hu' internet adresi olarak açıklandı. İtalya'da üniversitelere kabul edilen ancak vizeleri çıkmayan öğrenciler isyan ediyorİtalya üniversitelerine kabul edilen ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti gündem oldu. Son olarak İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yapan öğrenciler hakkında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, talebin fazla olması nedeniyle vizelerin zaman aldığını açıkladı.İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, yine aynı cevabı verdi: Talep yoğunİtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, basının sorularını yanıtlarken gelen Türk öğrencilerinin vize problemi sorusunu şöyle yanıtladı:Ancak İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Ocak 2024'te Türk basınına verdiği röportajında yine vize sorunu konusunda konuşmuş ve yine aynı cevabı verip vize taleplerinin fazla olması sebebiyle zaman aldığını vurgulayarak ek personel alımı yapacaklarını açıklamıştı.

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