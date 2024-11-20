https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/italya-ogrencilere-vize-zulmu-yasatirken-macaristan-duyurdu-200-turk-ogrenciye-tam-devlet-bursu-1090595270.html
İtalya öğrencilere ‘vize zulmü’ yaşatırken Macaristan duyurdu: 200 Türk öğrenciye tam devlet bursu
İtalya öğrencilere ‘vize zulmü’ yaşatırken Macaristan duyurdu: 200 Türk öğrenciye tam devlet bursu
Sputnik Türkiye
İtalya'da üniversitelere kabul edilen ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti devam ederken Macaristan'ın Ankara... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:49+0300
2024-11-20T12:49+0300
2024-11-20T13:12+0300
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçiliklerinde ve başkonsolosluklarındaki vize çilesi devam ederken Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Pazartesi günü 200 öğrenciye 2025 senesinde 'tam devlet bursu' verileceğini duyurdu. Büyükelçi Matis duyurusunda şu ifadelere yer verdi:Kira desteğinin yanı sıra cep harçlığı da verilecekMacaristan devletinin bursu, 55 lisans, 85 yüksek lisans, 55 doktora ve 5 kısa dönemli eğitim için tam bursu içeriyor. Burslu öğrencilere eğitim ücretsiz olurken sigorta ve kira desteğinin yanı sıra cep harçlığı da sağlanacak. Türkiye MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ise Macaristan'ın bursuyla ilgili başvuru detaylarını paylaşırken başvuru linkini de paylaştı.Başvuru detayları 200 bursun 10'u nükleer bilimler, teknoloji ve enerji alanlarında olacak ve bursu alanlar Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görecek. Her iki ülkenin 'başvuru sistemine' de eksizsiz ve düzgün başvuru yapanlar, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Türkiye başvuru sistemi 'basvuru.meb.gov.tr' internet adresi ve Macaristan'ın başvuru sistemi 'apply.stipendiumhungaricum.hu' internet adresi olarak açıklandı. İtalya'da üniversitelere kabul edilen ancak vizeleri çıkmayan öğrenciler isyan ediyorİtalya üniversitelerine kabul edilen ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti gündem oldu. Son olarak İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yapan öğrenciler hakkında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, talebin fazla olması nedeniyle vizelerin zaman aldığını açıkladı.İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, yine aynı cevabı verdi: Talep yoğunİtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, basının sorularını yanıtlarken gelen Türk öğrencilerinin vize problemi sorusunu şöyle yanıtladı:Ancak İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Ocak 2024'te Türk basınına verdiği röportajında yine vize sorunu konusunda konuşmuş ve yine aynı cevabı verip vize taleplerinin fazla olması sebebiyle zaman aldığını vurgulayarak ek personel alımı yapacaklarını açıklamıştı.
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İtalya öğrencilere ‘vize zulmü’ yaşatırken Macaristan duyurdu: 200 Türk öğrenciye tam devlet bursu
12:49 20.11.2024 (güncellendi: 13:12 20.11.2024)
İtalya'da üniversitelere kabul edilen ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti devam ederken Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan devletinin 2025-2026 döneminde 200 Türk öğrenciye 'tam' devlet bursu vereceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçiliklerinde ve başkonsolosluklarındaki vize çilesi devam ederken Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Pazartesi günü 200 öğrenciye 2025 senesinde 'tam devlet bursu' verileceğini duyurdu.
Büyükelçi Matis duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan bu sene de 200 Türk öğrenciye tam devlet bursu verecek. Lisans, lisansüstü, doktora, araştırma. Ücretsiz eğitim, tam sigorta, cep harçlığı, kira desteği ya da yurt. İyice değerlendiriniz. Son başvuru tarihi 15 Ocak. Son güne kalmasın! @mebabdigm"
Kira desteğinin yanı sıra cep harçlığı da verilecek
Macaristan devletinin bursu, 55 lisans, 85 yüksek lisans, 55 doktora ve 5 kısa dönemli eğitim için tam bursu içeriyor. Burslu öğrencilere eğitim ücretsiz olurken sigorta ve kira desteğinin yanı sıra cep harçlığı da sağlanacak. Türkiye MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ise Macaristan'ın bursuyla ilgili başvuru detaylarını paylaşırken başvuru linkini de paylaştı.
200 bursun 10'u nükleer bilimler, teknoloji ve enerji alanlarında olacak ve bursu alanlar Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görecek. Her iki ülkenin 'başvuru sistemine' de eksizsiz ve düzgün başvuru yapanlar, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Türkiye başvuru sistemi 'basvuru.meb.gov.tr' internet adresi ve Macaristan'ın başvuru sistemi 'apply.stipendiumhungaricum.hu' internet adresi olarak açıklandı.
İtalya'da üniversitelere kabul edilen ancak vizeleri çıkmayan öğrenciler isyan ediyor
İtalya üniversitelerine kabul edilen ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti gündem oldu. Son olarak İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yapan öğrenciler hakkında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, talebin fazla olması nedeniyle vizelerin zaman aldığını açıkladı.
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, yine aynı cevabı verdi: Talep yoğun
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, basının sorularını yanıtlarken gelen Türk öğrencilerinin vize
problemi sorusunu şöyle yanıtladı:
"Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz (konsolosluklarda) çalışan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyorlar. Birçok konsolosluk, vize talepleriyle dolup taşıyor ve kendilerinden istenileni her zaman hızlı bir şekilde yerine getiremiyor ama Türk öğrencilerin İtalya'ya gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan kesinlikle engel yok"
Ancak İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Ocak 2024'te Türk basınına verdiği röportajında yine vize sorunu konusunda konuşmuş ve yine aynı cevabı verip vize taleplerinin fazla olması sebebiyle zaman aldığını vurgulayarak ek personel alımı yapacaklarını açıklamıştı.