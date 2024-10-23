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İTO Başkanı Avdagiç'ten AB ülkelerine vize çıkışı: 'Kendinize zarar veriyorsunuz'
İTO Başkanı Avdagiç'ten AB ülkelerine vize çıkışı: 'Kendinize zarar veriyorsunuz'
Sputnik Türkiye
Türk iş insanlarının son dönemde yaşadığı 'vize sorunu'na dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AB ülkelerine tepki gösterdi. Avdagiç, kısa süreli verilen... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T14:30+0300
2024-10-23T14:30+0300
ekonomi
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şekib avdagiç
vize
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vize krizi
iş insanı
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ticari ilişkiler
ticari faaliyet
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Türkiye'nin bir süredir yaşadığı 'vize krizi' en çok iş insanlarını etkiliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de bu konuda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerken AB ülkelerini 'kendinize zarar veriyorsunuz' diyerek uyardı. Kısa süreli vizeler nedeniyle iş insanlarının sürekli başvuru yapmak durumunda kaldığının altını çizen Avdagiç, "Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor" dedi. Ezberlenen bir yaklaşım sitemiBu konudaki çalışmalar hakkında konuşan Avdagiç, AB'nin üst düzey yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde 'ezberlenen bir yaklaşım' gördüklerini belirterek şunları söyledi: Vizeyi kısa verdiğinizde de kalacağı varsa kalıyorAvdagiç, AB'nin vize sorununa 'mülteci sorununu' gerekçe göstermesinin de çelişkili ve teknik olarak karşılığı olmayan bir tutum olduğunu vurgulayarak, "Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor. Yani vizeyi kısa vermiş olmanız, onun kalma kararını değiştiren bir şey değil. Onun teknik bir karşılığı bizim nezdimizde yok." ifadelerini kullandı.Vize vermemek için her türlü bahaneyi üretiyorlarAvdagiç, AB'nin hem Çin'in ticari baskısından yakındığını hem de tedarik sorununu çözebileceği Türkiye'deki iş insanlarına kısa süreli vize vermek ya da hiç vize vermemek için her türlü bahaneyi ürettiğini kaydederek, "Avrupalı diplomatlara diyoruz ki bizim makine talep eden iş adamımızın ülkelerinize gelmesine fırsat vermiyorsunuz. Sonra Çin makinesi alıyorlar diye Çin'den şikayet ediyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-gorusmelerimizde-birinci-konu-1087757375.html
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istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, vize serbestisi, vize krizi, iş insanı, ab, ticari ilişkiler, ticari faaliyet, ticari işbirliği
istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, vize serbestisi, vize krizi, iş insanı, ab, ticari ilişkiler, ticari faaliyet, ticari işbirliği

İTO Başkanı Avdagiç'ten AB ülkelerine vize çıkışı: 'Kendinize zarar veriyorsunuz'

14:30 23.10.2024
© İHAİstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© İHA
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Türk iş insanlarının son dönemde yaşadığı 'vize sorunu'na dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AB ülkelerine tepki gösterdi. Avdagiç, kısa süreli verilen vizeler nedeniyle sürekli başvuru yapıldığını söylerken, mülteci olarak kalıyorlar iddialarını da sert bir dille yanıtladı.
Türkiye'nin bir süredir yaşadığı 'vize krizi' en çok iş insanlarını etkiliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de bu konuda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerken AB ülkelerini 'kendinize zarar veriyorsunuz' diyerek uyardı. Kısa süreli vizeler nedeniyle iş insanlarının sürekli başvuru yapmak durumunda kaldığının altını çizen Avdagiç, "Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor" dedi.

Ezberlenen bir yaklaşım sitemi

Bu konudaki çalışmalar hakkında konuşan Avdagiç, AB'nin üst düzey yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde 'ezberlenen bir yaklaşım' gördüklerini belirterek şunları söyledi:
"Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var."

Vizeyi kısa verdiğinizde de kalacağı varsa kalıyor

Avdagiç, AB'nin vize sorununa 'mülteci sorununu' gerekçe göstermesinin de çelişkili ve teknik olarak karşılığı olmayan bir tutum olduğunu vurgulayarak, "Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor. Yani vizeyi kısa vermiş olmanız, onun kalma kararını değiştiren bir şey değil. Onun teknik bir karşılığı bizim nezdimizde yok." ifadelerini kullandı.

Vize vermemek için her türlü bahaneyi üretiyorlar

Avdagiç, AB'nin hem Çin'in ticari baskısından yakındığını hem de tedarik sorununu çözebileceği Türkiye'deki iş insanlarına kısa süreli vize vermek ya da hiç vize vermemek için her türlü bahaneyi ürettiğini kaydederek, "Avrupalı diplomatlara diyoruz ki bizim makine talep eden iş adamımızın ülkelerinize gelmesine fırsat vermiyorsunuz. Sonra Çin makinesi alıyorlar diye Çin'den şikayet ediyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz." diye konuştu.
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