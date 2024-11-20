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Türk öğrenciler vize alamadı: İtalya Dışişleri Bakanı'ndan ilk açıklama
Türk öğrenciler vize alamadı: İtalya Dışişleri Bakanı'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
İtalya'da üniversitelere kabul alan ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti devam ediyor. Son olarak İstanbul'da bulunan... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türk öğrencilerin vize sorunu hakkında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani talebin fazla olması nedeniyle zaman aldığını belirtti.İtalya'da eğitim hakkı kazanan Türk öğrenciler 5 aya yakın vize alamadıklarını açıklamıştı. İstanbul'da bulunan İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yapan öğrenciler yetkililere seslenmişti. Roma'da bulunan bakanlık binasında 'Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ''Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz konsolosluklarda çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ogrencilerden-italyan-vizesi-isyani-egitim-hakkimiz-engelleniyor-burslarimizi-kaybedecegiz-1090399452.html
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türk, öğrenci, yabancı öğrenci, öğrenci vizesi, türk öğrenci, italya, vize, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı, elektronik vize, vize muafiyeti

Türk öğrenciler vize alamadı: İtalya Dışişleri Bakanı'ndan ilk açıklama

00:34 20.11.2024
© AAAntonio Tajani
Antonio Tajani - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
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İtalya'da üniversitelere kabul alan ancak vizeleri çıkmadığı için ülkeye alınmayan Türk öğrencilerin mağduriyeti devam ediyor. Son olarak İstanbul'da bulunan İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yapan öğrenciler hakkında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani talebin fazla olması nedeniyle vizelerin zaman aldığını açıkladı.
Türk öğrencilerin vize sorunu hakkında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani talebin fazla olması nedeniyle zaman aldığını belirtti.
İtalya'da eğitim hakkı kazanan Türk öğrenciler 5 aya yakın vize alamadıklarını açıklamıştı. İstanbul'da bulunan İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yapan öğrenciler yetkililere seslenmişti. Roma'da bulunan bakanlık binasında 'Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ''Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz konsolosluklarda çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyor'' açıklamasında bulundu.
vize mağduru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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