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İlk 10 ayda özel sağlık tesislerine yönelik 55 bine yakın denetim yapıldı
İlk 10 ayda özel sağlık tesislerine yönelik 55 bine yakın denetim yapıldı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk on ayında 55 bine yakın özel sağlık tesisine denetim yaparken, aykırılık tespit edilen tesisler hakkında suç duyurusunda... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T16:27+0300
2024-11-20T16:27+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
özel sağlık kuruluşları
özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği
yenidoğan çetesi
denetim
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan çetesi" yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Türkiye'de büyük tepki çeken Yenidoğan çetesi operasyonu sürerken Sağlık Bakanlığı'nın yıl içinde özel sağlık tesislerine yönelik denetim rakamları ortaya çıktı. Bakanlık, bu yıl 10 ayda, 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318'i olağan dışı ve bin 407'si süre sonu olmak üzere 54 bin 885 denetim yapıldı.Denetimler sonucu özel sağlık kuruluşlarındaki usulsüzlükler tespit edilerek 196 özel sağlık tesisine "faaliyet durdurma", 1412 sağlık tesisine "idari para" cezası, 111 özel sağlık tesisi hakkında da 135 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.Yenidoğan çetesi de denetimlere takıldıYenidoğan çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün çökertilmesinden de CİMER'e yapılan ihbarın yanı sıra her yıl özel sağlık kuruluşlarına yapılan olağan ve olağan dışı denetimler de etkili oldu. Çeteye yönelik teknik takip 20 Haziran 2023'te başlarken bu dönemde de ilk eş zamanlı olağan dışı denetim, 25 Eylül 2023 tarihinde özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine yönelik gerçekleştirildi. Bu denetimleri 31 Ekim 2023, 16 Kasım 2023, 29 Kasım 2023, 16 Ocak 2024, 26 Ocak 2024, 8 Şubat 2024 ve 9 Şubat 2024 tarihlerindeki 7 ayrı eş zamanlı olağan dışı denetim izledi.Denetimler örgüt üyelerinin konuşmalarına da yansıdıOlağan dışı denetimlerle panikleyen örgüt üyelerinin telefonlarından bu konuda yaptığı konuşmalar teknik takibe de yansıdı ve sonrasında hazırlanan iddianamede de yer aldı.İddianamedeki tape kayıtlarında örgüt üyelerinin 25 Eylül 2023'teki ilk eş zamanlı olağan dışı denetime ilişkin aralarında hastanelere kast ederek "Hemen aynı anda, eş zamanlı girmişler bizimkilere", "Hepsini didiklediler, bütün kan sonuçlarına kadar baktılar", "Her türlü işi, usulsüzlüğü ortaya çıkarttılar. Çomak soktular kovanımıza", "Kafayı yemiş bunlar, normal değil ya ben hayatımda böyle denetim görmedim." , "İl sağlık müdürü kafayı takmış." şeklinde yorumlarda bulunduğu görüldü.Önce yolsuzluk operasyonu olarak başladıTeknik takip ve denetimlerde elde edilen bulguların birleştirilmesi sonucu çetenin dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik ilk somut deliller elde edildi ve 26 Nisan 2024'te "yolsuzluk operasyonu" başlatıldı, şüpheliler gözaltına alındı ve büyük bir bölümü tutuklandı.Suç örgütü, fiilen bu tarihte çökertildi ve sonrasında da hastanelerde herhangi bir bebek ölümü yaşanmadığı raporlandı.Ancak soruşturmadaki gizlilik nedeniyle emniyetin elde ettiği bulgular uzun süre İl Sağlık Müdürlüğü de dahil hiçbir kurumla paylaşılmadı. Tape kayıtları Bakanlık müfettişlerine 9 Mayıs 2024 tarihinde diğer belgelerle birlikte iletildi.Çetenin bebek ölümleriyle bağı 16 Eylül'deki raporla kanıtlandıO döneme kadar "yolsuzluk çetesi" gözüyle bakılan suç örgütünün bebek ölümleriyle bir bağlantısının olup olmadığından da ilk bu süreçte şüphelenildi. Hastanelerdeki bazı bebek ölümleriyle örgütün eylemleri arasında illiyet bağı olup olmadığının araştırılması talebi de ilk kez 28 Haziran 2024'te adli makamlarca istendi.Ayrıca tape kayıtları haricinde şüphelilere ait telefon ve bilgisayar imajlarından alınan, whatsapp yazışmaları gibi en can alıcı bulguların yer aldığı dijital materyaller ise 3 Eylül 2024'te Bakanlık müfettişleriyle paylaşıldı.Bu süreçte Bakanlık müfettişleri binlerce sayfadan oluşan belge ve materyalleri inceledi. Ayrıca alanında uzman üç hekimden oluşturulan bilirkişi heyeti gerekli tıbbi incelemeleri yaptı. Bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Eylül 2024 tarihli raporda; bebek ölümlerinde şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatine varıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yenidogan-cetesi-hakim-karsisinda-firat-sarinin-yuzundeki-ifade-cizime-boyle-yansidi-1090569160.html
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sağlık bakanlığı, özel sağlık kuruluşları, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, yenidoğan çetesi, denetim
sağlık bakanlığı, özel sağlık kuruluşları, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, yenidoğan çetesi, denetim

İlk 10 ayda özel sağlık tesislerine yönelik 55 bine yakın denetim yapıldı

16:27 20.11.2024
© AA / Mehmet Ali DerdiyokYenidoğan çetesi hastane
Yenidoğan çetesi hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk on ayında 55 bine yakın özel sağlık tesisine denetim yaparken, aykırılık tespit edilen tesisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu, ceza kesildi.
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan çetesi" yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Türkiye'de büyük tepki çeken Yenidoğan çetesi operasyonu sürerken Sağlık Bakanlığı'nın yıl içinde özel sağlık tesislerine yönelik denetim rakamları ortaya çıktı. Bakanlık, bu yıl 10 ayda, 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318'i olağan dışı ve bin 407'si süre sonu olmak üzere 54 bin 885 denetim yapıldı.
Denetimler sonucu özel sağlık kuruluşlarındaki usulsüzlükler tespit edilerek 196 özel sağlık tesisine "faaliyet durdurma", 1412 sağlık tesisine "idari para" cezası, 111 özel sağlık tesisi hakkında da 135 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Yenidoğan çetesi de denetimlere takıldı

Yenidoğan çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün çökertilmesinden de CİMER'e yapılan ihbarın yanı sıra her yıl özel sağlık kuruluşlarına yapılan olağan ve olağan dışı denetimler de etkili oldu. Çeteye yönelik teknik takip 20 Haziran 2023'te başlarken bu dönemde de ilk eş zamanlı olağan dışı denetim, 25 Eylül 2023 tarihinde özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine yönelik gerçekleştirildi. Bu denetimleri 31 Ekim 2023, 16 Kasım 2023, 29 Kasım 2023, 16 Ocak 2024, 26 Ocak 2024, 8 Şubat 2024 ve 9 Şubat 2024 tarihlerindeki 7 ayrı eş zamanlı olağan dışı denetim izledi.

Denetimler örgüt üyelerinin konuşmalarına da yansıdı

Olağan dışı denetimlerle panikleyen örgüt üyelerinin telefonlarından bu konuda yaptığı konuşmalar teknik takibe de yansıdı ve sonrasında hazırlanan iddianamede de yer aldı.
İddianamedeki tape kayıtlarında örgüt üyelerinin 25 Eylül 2023'teki ilk eş zamanlı olağan dışı denetime ilişkin aralarında hastanelere kast ederek "Hemen aynı anda, eş zamanlı girmişler bizimkilere", "Hepsini didiklediler, bütün kan sonuçlarına kadar baktılar", "Her türlü işi, usulsüzlüğü ortaya çıkarttılar. Çomak soktular kovanımıza", "Kafayı yemiş bunlar, normal değil ya ben hayatımda böyle denetim görmedim." , "İl sağlık müdürü kafayı takmış." şeklinde yorumlarda bulunduğu görüldü.

Önce yolsuzluk operasyonu olarak başladı

Teknik takip ve denetimlerde elde edilen bulguların birleştirilmesi sonucu çetenin dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik ilk somut deliller elde edildi ve 26 Nisan 2024'te "yolsuzluk operasyonu" başlatıldı, şüpheliler gözaltına alındı ve büyük bir bölümü tutuklandı.
Suç örgütü, fiilen bu tarihte çökertildi ve sonrasında da hastanelerde herhangi bir bebek ölümü yaşanmadığı raporlandı.
Ancak soruşturmadaki gizlilik nedeniyle emniyetin elde ettiği bulgular uzun süre İl Sağlık Müdürlüğü de dahil hiçbir kurumla paylaşılmadı. Tape kayıtları Bakanlık müfettişlerine 9 Mayıs 2024 tarihinde diğer belgelerle birlikte iletildi.

Çetenin bebek ölümleriyle bağı 16 Eylül'deki raporla kanıtlandı

O döneme kadar "yolsuzluk çetesi" gözüyle bakılan suç örgütünün bebek ölümleriyle bir bağlantısının olup olmadığından da ilk bu süreçte şüphelenildi. Hastanelerdeki bazı bebek ölümleriyle örgütün eylemleri arasında illiyet bağı olup olmadığının araştırılması talebi de ilk kez 28 Haziran 2024'te adli makamlarca istendi.
Ayrıca tape kayıtları haricinde şüphelilere ait telefon ve bilgisayar imajlarından alınan, whatsapp yazışmaları gibi en can alıcı bulguların yer aldığı dijital materyaller ise 3 Eylül 2024'te Bakanlık müfettişleriyle paylaşıldı.
Bu süreçte Bakanlık müfettişleri binlerce sayfadan oluşan belge ve materyalleri inceledi. Ayrıca alanında uzman üç hekimden oluşturulan bilirkişi heyeti gerekli tıbbi incelemeleri yaptı. Bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Eylül 2024 tarihli raporda; bebek ölümlerinde şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatine varıldı.
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