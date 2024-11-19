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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yenidogan-cetesi-hakim-karsisinda-firat-sarinin-yuzundeki-ifade-cizime-boyle-yansidi-1090569160.html
'Yenidoğan çetesi' hakim karşısında: Fırat Sarı'nın yüzündeki ifade çizime böyle yansıdı
'Yenidoğan çetesi' hakim karşısında: Fırat Sarı'nın yüzündeki ifade çizime böyle yansıdı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakim karşısında savunmalarına devam ederken duruşma salonu adliye ressamının çizimine yansıdı. Sanık... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:24+0300
2024-11-19T17:24+0300
türkiye
mahkeme
yenidoğan
yenidoğan çetesi
fırat sarı
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan çetesi" yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.Duruşma salonu adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Öte yandan, Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yenidogan-cetesi-davasinda-mahkeme-baskani-mehtap-cocugu-oldur-cumlesini-sordu-evet-cirkin-bir-1090556721.html
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mahkeme, yenidoğan, yenidoğan çetesi, fırat sarı
mahkeme, yenidoğan, yenidoğan çetesi, fırat sarı

'Yenidoğan çetesi' hakim karşısında: Fırat Sarı'nın yüzündeki ifade çizime böyle yansıdı

17:24 19.11.2024
© İHAYenidoğan çetesi çizim
Yenidoğan çetesi çizim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© İHA
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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakim karşısında savunmalarına devam ederken duruşma salonu adliye ressamının çizimine yansıdı. Sanık Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan çetesi" yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma salonu adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Öte yandan, Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.
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