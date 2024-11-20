https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-turkiyede-bulunan-suriyeli-sayisini-acikladi-1090624028.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından düzensiz göç ve göçmenlerle ilgili verileri paylaştı. 2024 yılının ilk 10 ayında 109 bin 451 kaçak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T20:36+0300

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2025 yılı Bütçe sunumunun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından düzensiz göç ve göçmenlerle ilgili detayları açıkladı.Sosyal medya hesabından yasa dışı göç sorunu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının ilk 10 ayında 109 bin 451 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini ve 302 bin 826 yabancının ise kendiliğinden sınırları terk ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Göç: Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 3 bin 924'ü tutuklandı. 4 bin 427 araca el konuldu. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 97 bin 168 göçmenin sınırlarımızda girişi engellendi. 109 bin 451 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Sıkı denetimlerle yakalanacağını anlayan 302 bin 826 yabancı kendiliğinden sınırı terk etti'' açıklamasında bulundu.2 milyon 935 bin 742 Suriyeli Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeliler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 gün süre tanındı. Çalışmalar neticesinde 580 bin 919 Suriyeli adreslerini güncelledi. Ülkemizde yaşayan Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 935 bin 742'dir'' ifadesinde bulundu.

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