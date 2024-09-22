https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/suriye-devlet-baskani-esaddan-genel-af-1088309618.html
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan genel af
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan genel af
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024'ten önce işlenen suçlara yönelik genel af öngören bir yasa hükmü imzaladı. Buna göre genel affa tabi olanlar... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T20:55+0300
2024-09-22T20:55+0300
2024-09-22T21:04+0300
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suriye
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Suriye Devlet Başkanı Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suçlar ve ihlaller için genel af sağlayan bir kanun hükmünde kararnameye imza attı.Söz konusu kararnamede, Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış firar suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor. Kararname hükümlerinin saklanan ve adaletten kaçanların, yurtiçinde üç ay; yurt dışında ise dört ay içinde teslim olmayan kişileri kapsamayacağı ifade edildi. Kararnamede ayrıca, topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı suçlar olan rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler dışındaki tüm suçlar ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af öngörülüyor. Kararname doğrultusunda gelen af, kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunu’ndaki suçları da kapsamayacak. Söz konusu bu af ile kişinin malına saldırı içeren suçlar mağdur için kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat talep edilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/pakistanda-rus-buyukelcinin-de-bulundugu-heyeti-tasiyan-konvoydan-bir-otomobil-mayinla-patlatildi-1088307295.html
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esaddan genel af, esad af, beşar esad af, cünha nedir,
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan genel af
20:55 22.09.2024 (güncellendi: 21:04 22.09.2024)
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024'ten önce işlenen suçlara yönelik genel af öngören bir yasa hükmü imzaladı. Buna göre genel affa tabi olanlar, yurtiçinde ve yurtdışında kabahatler, suçlar, askerlikten kaçma ve diğer suçlara ilişkin cezalardan tamamen muaf tutulacak.
Suriye Devlet Başkanı Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suçlar ve ihlaller için genel af sağlayan bir kanun hükmünde kararnameye imza attı.
Söz konusu kararnamede, Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış firar suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor.
Kararname hükümlerinin saklanan ve adaletten kaçanların, yurtiçinde üç ay; yurt dışında ise dört ay içinde teslim olmayan kişileri kapsamayacağı ifade edildi.
Kararnamede ayrıca, topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı suçlar olan rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler dışındaki tüm suçlar ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af öngörülüyor.
Kararname doğrultusunda gelen af, kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunu’ndaki suçları da kapsamayacak.
Söz konusu bu af ile kişinin malına saldırı içeren suçlar mağdur için kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat talep edilmeyecek.