https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/fransadaki-toplu-tecavuz-vakasinda-yargic-video-kanitlarini-kamuoyuna-sunma-karari-aldi-1088850112.html

Fransa'daki toplu tecavüz vakasında yargıç, 'video kanıtlarını kamuoyuna sunma kararı' aldı

Fransa'daki toplu tecavüz vakasında yargıç, 'video kanıtlarını kamuoyuna sunma kararı' aldı

Sputnik Türkiye

Fransa'daki toplu tecavüz davasında yargıç, video kanıtlarını kamuoyuna gösterme kararı aldı. Bir önceki duruşmada mağdurun, şüphelinin avukatı tarafından... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T11:24+0300

2024-10-05T11:24+0300

2024-10-05T11:25+0300

dünya

avrupa

fransa

toplu tecavüz

cinsel saldırı

mahkeme

duruşma

sanık

şüpheli

mağdur

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Fransa'da bir kadının on yıl boyunca eşi tarafından ağır uyku ilaçları verilip bayıltıldıktan sonra toplu tecavüzlere uğradığı davayla ilgili yapılan duruşmayı yöneten hakim, video kanıtlarını kamuoyunun izleyebileceği kararını verdi.72 yaşındaki mağdur Gisele Pelicot'un avukatları, daha önce yargıcın suçların videosunu yalnızca avukatlara ve jüriye gösterme kararına itiraz etmişti. Gisele, davada anonim olmaktan vazgeçmiş ve yüzünü kamuoyuna gösterme kararı almıştı.Bu sayede davanın şok edici detaylarını kamuoyuna duyurarak hakkını arayan mağdurun avukatları, videonun cinsel istismar öncesinde 'zorla uyuşturucu kullanımına' dikkat çekmek için izlenmesi gerektiğini savunarak hakimin aldığı son kararı bir 'zafer' olarak nitelendirdiler.Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot, yıllar boyunca eşini uyuşturup 72 farklı adamla toplu tecavüz ederek bunları kayıt altına almıştı. Son duruşmada ağlayarak suçunu kabul eden adam, 'duruşma salonundaki diğer 50 'şüpheli' gibi kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu' söylemişti.Bunun üzerine video kayıtlarındaki kimlikleri tespit edilen şüphelilerin avukatı, duruşma sırasında 'Gisele Pelicot'un alışkanlıkları, kişisel hayatı ve cinsel hayatı hakkında sorular sorduğunun ve hatta karşılaşmalar sırasında gerçekten bilinçsiz olup olmadığını' sorgulamıştı.Gisele Pelicot, 'duruşma boyunca kendini aşağılanmış hissettiğini ve ona bir 'alkolikmiş' gibi davranıldığını' söylemişti.Hakim daha önce kayıt altına alınan görüntülerin kamuoyuna ve basına yayınlanmasının 'şok edici ve uygunsuz' olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı. Lakin cuma günü yapılan duruşmada, davanın seyrini değiştirebilme özelliğine sahip bu görüntülerin 'sistematik olmayan bir şekilde' ve yalnızca taraflardan birinin talebi üzerine 'gerçeği ortaya çıkarmak için kesinlikle gerekli olduğunda' gösterileceğini söyleyerek fikrini değiştirdiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/toplu-cinsel-saldiri-davasinda-suc-ortagi-gibi-gosterilen-magdur-sitem-etti-kendimi-asagilanmis-1088199063.html

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avrupa, fransa, toplu tecavüz, cinsel saldırı, mahkeme, duruşma, sanık, şüpheli, mağdur, dominique pelicot, gisele pelicot