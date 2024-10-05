https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/fransadaki-toplu-tecavuz-vakasinda-yargic-video-kanitlarini-kamuoyuna-sunma-karari-aldi-1088850112.html
Fransa'daki toplu tecavüz vakasında yargıç, 'video kanıtlarını kamuoyuna sunma kararı' aldı
Fransa'daki toplu tecavüz vakasında yargıç, 'video kanıtlarını kamuoyuna sunma kararı' aldı
Sputnik Türkiye
Fransa'daki toplu tecavüz davasında yargıç, video kanıtlarını kamuoyuna gösterme kararı aldı. Bir önceki duruşmada mağdurun, şüphelinin avukatı tarafından... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T11:24+0300
2024-10-05T11:24+0300
2024-10-05T11:25+0300
dünya
avrupa
fransa
toplu tecavüz
cinsel saldırı
mahkeme
duruşma
sanık
şüpheli
mağdur
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Fransa'da bir kadının on yıl boyunca eşi tarafından ağır uyku ilaçları verilip bayıltıldıktan sonra toplu tecavüzlere uğradığı davayla ilgili yapılan duruşmayı yöneten hakim, video kanıtlarını kamuoyunun izleyebileceği kararını verdi.72 yaşındaki mağdur Gisele Pelicot'un avukatları, daha önce yargıcın suçların videosunu yalnızca avukatlara ve jüriye gösterme kararına itiraz etmişti. Gisele, davada anonim olmaktan vazgeçmiş ve yüzünü kamuoyuna gösterme kararı almıştı.Bu sayede davanın şok edici detaylarını kamuoyuna duyurarak hakkını arayan mağdurun avukatları, videonun cinsel istismar öncesinde 'zorla uyuşturucu kullanımına' dikkat çekmek için izlenmesi gerektiğini savunarak hakimin aldığı son kararı bir 'zafer' olarak nitelendirdiler.Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot, yıllar boyunca eşini uyuşturup 72 farklı adamla toplu tecavüz ederek bunları kayıt altına almıştı. Son duruşmada ağlayarak suçunu kabul eden adam, 'duruşma salonundaki diğer 50 'şüpheli' gibi kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu' söylemişti.Bunun üzerine video kayıtlarındaki kimlikleri tespit edilen şüphelilerin avukatı, duruşma sırasında 'Gisele Pelicot'un alışkanlıkları, kişisel hayatı ve cinsel hayatı hakkında sorular sorduğunun ve hatta karşılaşmalar sırasında gerçekten bilinçsiz olup olmadığını' sorgulamıştı.Gisele Pelicot, 'duruşma boyunca kendini aşağılanmış hissettiğini ve ona bir 'alkolikmiş' gibi davranıldığını' söylemişti.Hakim daha önce kayıt altına alınan görüntülerin kamuoyuna ve basına yayınlanmasının 'şok edici ve uygunsuz' olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı. Lakin cuma günü yapılan duruşmada, davanın seyrini değiştirebilme özelliğine sahip bu görüntülerin 'sistematik olmayan bir şekilde' ve yalnızca taraflardan birinin talebi üzerine 'gerçeği ortaya çıkarmak için kesinlikle gerekli olduğunda' gösterileceğini söyleyerek fikrini değiştirdiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/toplu-cinsel-saldiri-davasinda-suc-ortagi-gibi-gosterilen-magdur-sitem-etti-kendimi-asagilanmis-1088199063.html
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avrupa, fransa, toplu tecavüz, cinsel saldırı, mahkeme, duruşma, sanık, şüpheli, mağdur, dominique pelicot, gisele pelicot
avrupa, fransa, toplu tecavüz, cinsel saldırı, mahkeme, duruşma, sanık, şüpheli, mağdur, dominique pelicot, gisele pelicot
Fransa'daki toplu tecavüz vakasında yargıç, 'video kanıtlarını kamuoyuna sunma kararı' aldı
11:24 05.10.2024 (güncellendi: 11:25 05.10.2024)
Fransa'daki toplu tecavüz davasında yargıç, video kanıtlarını kamuoyuna gösterme kararı aldı. Bir önceki duruşmada mağdurun, şüphelinin avukatı tarafından 'alkolikmiş' gibi gösterilmeye çalışması üzerine Gisele'in avukatları, videoda 'cinsel istismarda uyuşturucu kullanımına' dikkat çekmek için videoları herkesin görmesinin önemini savunmuşlardı.
Fransa'da bir kadının on yıl boyunca eşi tarafından ağır uyku ilaçları verilip bayıltıldıktan sonra toplu tecavüzlere uğradığı davayla ilgili yapılan duruşmayı yöneten hakim, video kanıtlarını kamuoyunun izleyebileceği kararını verdi.
72 yaşındaki mağdur Gisele Pelicot'un avukatları, daha önce yargıcın suçların videosunu yalnızca avukatlara ve jüriye gösterme kararına itiraz etmişti. Gisele, davada anonim olmaktan vazgeçmiş ve yüzünü kamuoyuna gösterme kararı almıştı.
Bu sayede davanın şok edici detaylarını kamuoyuna duyurarak hakkını arayan mağdurun avukatları, videonun cinsel istismar öncesinde 'zorla uyuşturucu kullanımına' dikkat çekmek için izlenmesi gerektiğini savunarak hakimin aldığı son kararı bir 'zafer' olarak nitelendirdiler.
Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot, yıllar boyunca eşini uyuşturup 72 farklı adamla toplu tecavüz ederek bunları kayıt altına almıştı. Son duruşmada ağlayarak suçunu kabul eden adam, 'duruşma salonundaki diğer 50 'şüpheli' gibi kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu' söylemişti.
Bunun üzerine video kayıtlarındaki kimlikleri tespit edilen şüphelilerin avukatı, duruşma sırasında 'Gisele Pelicot'un alışkanlıkları, kişisel hayatı ve cinsel hayatı hakkında sorular sorduğunun ve hatta karşılaşmalar sırasında gerçekten bilinçsiz olup olmadığını' sorgulamıştı.
Gisele Pelicot, 'duruşma boyunca kendini aşağılanmış hissettiğini ve ona bir 'alkolikmiş' gibi davranıldığını' söylemişti.
Hakim daha önce kayıt altına alınan görüntülerin kamuoyuna ve basına yayınlanmasının 'şok edici ve uygunsuz' olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.
Lakin cuma günü yapılan duruşmada, davanın seyrini değiştirebilme özelliğine sahip bu görüntülerin 'sistematik olmayan bir şekilde' ve yalnızca taraflardan birinin talebi üzerine 'gerçeği ortaya çıkarmak için kesinlikle gerekli olduğunda' gösterileceğini söyleyerek fikrini değiştirdiğini duyurdu.