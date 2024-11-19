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Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın nükleer doktrininde günümüz gerçeklerine uyarlanması amacıyla değişiklikler yapıldı
Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın nükleer doktrininde günümüz gerçeklerine uyarlanması amacıyla değişiklikler yapıldı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın nükleer doktrininde günümüz gerçeklerine uyarlanması amacıyla değişiklikler yapıldığını belirtti. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T13:31+0300
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dünya
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’in himayesinde gerçekleşen ve Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’in de katıldığı “Hint ve Rus medyası arasında yeni işbirliği imkanları: Hindistan ve Rusya halkları arasındaki bağların güçlendirilmesi” adlı etkinliğe video bağlantısı ile katıldı.Hint medyasının genel yayın yönetmenleri ile yapılan görüşmede Peskov, Rusya'nın nükleer silahları her zaman kullanımının son derece zorunlu önlem olan bir caydırıcılık aracı olarak gördüğünü belirterek Rusya’nın, egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Kiev’in herhangi bir barış müzakeresi olasılığını reddetmesi nedeniyle özel askeri operasyona devam ettiğinin altını çizdi.ABD'de Joe Biden yönetiminin önümüzdeki iki ay içinde Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesi için her şeyi yapacağının Moskova'nın malümu olduğunu ifade eden Peskov, aynı zamanda Rusya'nın Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin barış önerilerine açık olduğunu vurguladı.Dmitriy Peskov, Rusya'nın çok yakın zamanda özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli her şeyi yapacağına dikkat çekti:Elon Musk’un Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapma ihtimaline ilişkin yorumda bulunan Peskov, ABD'li iş insanının teknoloji sektöründe popüler bir isim olduğunu, ancak diplomatik çabaları ile ilgili olarak henüz bir bilgi olmadığını ifade etti.'Barış, ABD ile Rusya arasındaki nükleer dengeye endeksli'Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada barışın ABD ile Rusya arasındaki nükleer dengeye dayandığını ve bunun kimsenin inkar etmediği bir gerçek olduğunu vurguladı. Kiselev, Rusya'nın son 25 yıldır fiilen çok kutuplu dünyanın entelektüel öncüsü olduğunun da altını çizdi.Kiselev, "Rusya'nın kesinlikle daha fazla gerilim istemediğini ve son 25 yıldır barışı savunuyor. Trump, NATO müttefiklerinden kendi güvenlikleri için daha fazla nakit ödeme yapmalarını istiyor. Zira ABD'nin belli bir hizmet sunduğuna ve bunun bir bedeli olduğuna inanıyor. Ama diğer tarafa bakınca, nükleer denge Rusya tarafından garanti ediliyor. Böylece Rusya, ülkelerin kalkınmasına imkan tanıyor" dedi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, hindistan, etkinlik, açıklama
rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, hindistan, etkinlik, açıklama

Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın nükleer doktrininde günümüz gerçeklerine uyarlanması amacıyla değişiklikler yapıldı

13:31 19.11.2024 (güncellendi: 14:05 19.11.2024)
Sputnik Hindistan'da etkinlik
Sputnik Hindistan'da etkinlik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın nükleer doktrininde günümüz gerçeklerine uyarlanması amacıyla değişiklikler yapıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’in himayesinde gerçekleşen ve Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’in de katıldığı “Hint ve Rus medyası arasında yeni işbirliği imkanları: Hindistan ve Rusya halkları arasındaki bağların güçlendirilmesi” adlı etkinliğe video bağlantısı ile katıldı.
Hint medyasının genel yayın yönetmenleri ile yapılan görüşmede Peskov, Rusya'nın nükleer silahları her zaman kullanımının son derece zorunlu önlem olan bir caydırıcılık aracı olarak gördüğünü belirterek Rusya’nın, egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Nükleer caydırıcılık, Rusya’nın potansiyel düşmanlarının ülkeye doğrudan saldırmaya kalkışmaları halinde nükleer bir yanıtın kaçınılmaz olduğunu anlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Rusya her zaman nükleer silah kullanma olasılığını dışlayan ve küresel barışı destekleyen bir ülke olmuştur.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Kiev’in herhangi bir barış müzakeresi olasılığını reddetmesi nedeniyle özel askeri operasyona devam ettiğinin altını çizdi.
ABD'de Joe Biden yönetiminin önümüzdeki iki ay içinde Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesi için her şeyi yapacağının Moskova'nın malümu olduğunu ifade eden Peskov, aynı zamanda Rusya'nın Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin barış önerilerine açık olduğunu vurguladı.
Dmitriy Peskov, Rusya'nın çok yakın zamanda özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli her şeyi yapacağına dikkat çekti:

Washington yönetiminin ülkemize karşı uzun menzilli hassas füze kullanımına izin vermesi ile ilgili hikayeyi biliyorsunuz. Bunlar Washington’un Ukrayna’ya sağladığı füzelerdir. Bu nedenle biz, (özel askeri operasyon) hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak için gereken her şeyi yapıyoruz.

Elon Musk’un Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapma ihtimaline ilişkin yorumda bulunan Peskov, ABD'li iş insanının teknoloji sektöründe popüler bir isim olduğunu, ancak diplomatik çabaları ile ilgili olarak henüz bir bilgi olmadığını ifade etti.

'Barış, ABD ile Rusya arasındaki nükleer dengeye endeksli'

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev de, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada barışın ABD ile Rusya arasındaki nükleer dengeye dayandığını ve bunun kimsenin inkar etmediği bir gerçek olduğunu vurguladı.

Kiselev, Rusya'nın son 25 yıldır fiilen çok kutuplu dünyanın entelektüel öncüsü olduğunun da altını çizdi.

Kiselev, "Rusya'nın kesinlikle daha fazla gerilim istemediğini ve son 25 yıldır barışı savunuyor. Trump, NATO müttefiklerinden kendi güvenlikleri için daha fazla nakit ödeme yapmalarını istiyor. Zira ABD'nin belli bir hizmet sunduğuna ve bunun bir bedeli olduğuna inanıyor. Ama diğer tarafa bakınca, nükleer denge Rusya tarafından garanti ediliyor. Böylece Rusya, ülkelerin kalkınmasına imkan tanıyor" dedi.
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