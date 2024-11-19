https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/zelenskiy-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-bir-kez-daha-reddetti-1090576734.html

Zelenskiy Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını bir kez daha reddetti

Zelenskiy Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını bir kez daha reddetti

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim uygulaması sırasında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını belirtti. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T20:57+0300

2024-11-19T20:57+0300

2024-11-19T20:56+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

parlamento

yüksek rada

devlet başkanlığı seçimleri

seferberlik

sıkı yönetim

andrey yermak

vladimir putin

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da konuşan Vladimir Zelenskiy, anayasa ve yasaların izin vermediğini gerekçe göstererek Ukrayna'da sıkıyönetim uygulaması sırasında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını söyledi.Zelenskiy, “Ukrayna anayasası ve yasalarının savaş zamanında seçim yapılmasına izin vermediğinihepimiz biliyoruz. Ve dünyada hiç kimse bunu Ukrayna'dan talep etmedi ve etmiyor, ancak Ukrayna'da buna aç olan ve devletimiz için değil, devletimiziniçinde savaşmak isteyen bazı insanlar var. Siyasi tartışmaların televizyon stüdyolarında olduğu gibi siperlerde yapılmasını istiyorlar. Bu Ukrayna için feci bir durum” dedi.Ekim ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in tüm kaynakları şu anda çatışmaya odaklandığından Ukrayna'daki seçimlerin silahlı çatışmanın sona ermesinden hemen sonra yapılacağını ifade etmişti.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da 2024’te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve seferberlik gerekçe gösterilerekiptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin yapılması için ‘doğru zaman olmadığını’ söyleyerek, konunun geride bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki tek meşru gücün parlamento ve Yüksek Rada başkanı olduğunu, Ukrayna Anayasası'nda yalnızca Rada'nın görev süresinin uzatılması varken, devlet başkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmadığını ifade etmişti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, parlamento, yüksek rada, devlet başkanlığı seçimleri, seferberlik, sıkı yönetim, andrey yermak, vladimir putin, anayasa