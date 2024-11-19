https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/zelenskiy-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-bir-kez-daha-reddetti-1090576734.html
Zelenskiy Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını bir kez daha reddetti
Zelenskiy Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını bir kez daha reddetti
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim uygulaması sırasında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını belirtti. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T20:57+0300
2024-11-19T20:57+0300
2024-11-19T20:56+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
parlamento
yüksek rada
devlet başkanlığı seçimleri
seferberlik
sıkı yönetim
andrey yermak
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086069843_0:60:1138:700_1920x0_80_0_0_b34199de3fab0b860e539334d188c5d6.jpg
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da konuşan Vladimir Zelenskiy, anayasa ve yasaların izin vermediğini gerekçe göstererek Ukrayna'da sıkıyönetim uygulaması sırasında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını söyledi.Zelenskiy, “Ukrayna anayasası ve yasalarının savaş zamanında seçim yapılmasına izin vermediğinihepimiz biliyoruz. Ve dünyada hiç kimse bunu Ukrayna'dan talep etmedi ve etmiyor, ancak Ukrayna'da buna aç olan ve devletimiz için değil, devletimiziniçinde savaşmak isteyen bazı insanlar var. Siyasi tartışmaların televizyon stüdyolarında olduğu gibi siperlerde yapılmasını istiyorlar. Bu Ukrayna için feci bir durum” dedi.Ekim ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in tüm kaynakları şu anda çatışmaya odaklandığından Ukrayna'daki seçimlerin silahlı çatışmanın sona ermesinden hemen sonra yapılacağını ifade etmişti.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da 2024’te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve seferberlik gerekçe gösterilerekiptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin yapılması için ‘doğru zaman olmadığını’ söyleyerek, konunun geride bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki tek meşru gücün parlamento ve Yüksek Rada başkanı olduğunu, Ukrayna Anayasası'nda yalnızca Rada'nın görev süresinin uzatılması varken, devlet başkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/borrell-bazi-ab-ulkeleri-kamuoyuna-duyurmadan-kieve-rusyayi-vurma-izni-verdi-1090555646.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086069843_63:0:1075:759_1920x0_80_0_0_647c3464d5bcd192659bd36d0713eadb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna, parlamento, yüksek rada, devlet başkanlığı seçimleri, seferberlik, sıkı yönetim, andrey yermak, vladimir putin, anayasa
vladimir zelenskiy, ukrayna, parlamento, yüksek rada, devlet başkanlığı seçimleri, seferberlik, sıkı yönetim, andrey yermak, vladimir putin, anayasa
Zelenskiy Ukrayna'da seçimlerin yapılmasını bir kez daha reddetti
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim uygulaması sırasında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da konuşan Vladimir Zelenskiy, anayasa ve yasaların izin vermediğini gerekçe göstererek Ukrayna'da sıkıyönetim uygulaması sırasında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını söyledi.
Zelenskiy, “Ukrayna anayasası ve yasalarının savaş zamanında seçim yapılmasına izin vermediğinihepimiz biliyoruz. Ve dünyada hiç kimse bunu Ukrayna'dan talep etmedi ve etmiyor, ancak Ukrayna'da buna aç olan ve devletimiz için değil, devletimiziniçinde savaşmak isteyen bazı insanlar var. Siyasi tartışmaların televizyon stüdyolarında olduğu gibi siperlerde yapılmasını istiyorlar. Bu Ukrayna için feci bir durum” dedi.
Ekim ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in tüm kaynakları şu anda çatışmaya odaklandığından Ukrayna'daki seçimlerin silahlı çatışmanın sona ermesinden hemen sonra yapılacağını ifade etmişti.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da 2024’te yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve seferberlik gerekçe gösterilerekiptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin yapılması için ‘doğru zaman olmadığını’ söyleyerek, konunun geride bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki tek meşru gücün parlamento ve Yüksek Rada başkanı olduğunu, Ukrayna Anayasası'nda yalnızca Rada'nın görev süresinin uzatılması varken, devlet başkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmadığını ifade etmişti.