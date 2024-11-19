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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesinde-konusuyor-1090575078.html
G20 Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür
G20 Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür
Sputnik Türkiye
Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T19:34+0300
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türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensupları ile bir araya geldi.Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin kimseyi geride bırakmama şiarıyla yürüttüğü insanı yardım faaliyetlerine dikkat çektim. Türkiye ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır. Türkiye Gazze ve Lübnan'a en fazla yardım ulaştıran ülkelerden biridir. Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize yardım eli uzatıyoruz. BM Güvenlik Konseyi iflas etti. 5 daimi üyeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyenin çıkarlarını önceliyor. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Dünya 5'ten büyüktür. İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. Bizim sorunumuz ülkesinin ve vatandaşların güvenliğini daha fazla masum kanı dökmekte arayanlarla. İsrail'e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayımlanmıştır. Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır'' açıklamasında bulundu.'Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz'Ukrayna krizi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ukrayna'daki savaşta da adil çözümle sonuçlanmalıdır. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Türkiye savaşın ilk gününden bugüne yaptığı gibi taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha destekleyici adımlar atmasını temenni ediyorum. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ukrayna'nın kullandığı füzeler olumlu gelişmeler değil. Süratle barışa yönelik gelişmeler olmasını ümit ediyoruz. Barışı temsil eden adımlarımızı atıyoruz. Rusya'nın Nükleer adımı kendine yönelik konvansiyonel silahlara karşı bir tedbirdir. Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından gözden geçirmelidir. Rusya kendini koruyacak tedbirler almaya sahiptir. Biz de aynı şekilde kendimizi koruyacak tedbirleri almakta haklıyız. Rusya'da bizim komşumuz, Ukrayna'da bizim komşumuz. Rusya ve Ukrayna arasında barış için adımlar atmalıyız'' dedi.Türkiye'nin BRICS üyeliğiTürkiye'nin BRICS'e katılımı konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''BRICS konusunda ekiplerimiz, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyoruz. Gerekli olan cevabı BRICS Başkanlığı'na vereceğiz'' ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20de-zirvesinde-cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1090534148.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, rusya, brics, israil, lübnan, gazze, nükleer, nükleer füze, nükleer silah
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G20 Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür

19:34 19.11.2024 (güncellendi: 20:45 19.11.2024)
© FotoğrafErdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir
Erdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 gündemi, İsrail saldırıları, Ukrayna krizi ve Türkiye'nin BRICS üyeliği hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensupları ile bir araya geldi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye'nin kimseyi geride bırakmama şiarıyla yürüttüğü insanı yardım faaliyetlerine dikkat çektim. Türkiye ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır. Türkiye Gazze ve Lübnan'a en fazla yardım ulaştıran ülkelerden biridir. Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize yardım eli uzatıyoruz. BM Güvenlik Konseyi iflas etti. 5 daimi üyeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyenin çıkarlarını önceliyor. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Dünya 5'ten büyüktür. İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. Bizim sorunumuz ülkesinin ve vatandaşların güvenliğini daha fazla masum kanı dökmekte arayanlarla. İsrail'e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayımlanmıştır. Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır'' açıklamasında bulundu.

'Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz'

Ukrayna krizi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ukrayna'daki savaşta da adil çözümle sonuçlanmalıdır. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Türkiye savaşın ilk gününden bugüne yaptığı gibi taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha destekleyici adımlar atmasını temenni ediyorum. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ukrayna'nın kullandığı füzeler olumlu gelişmeler değil. Süratle barışa yönelik gelişmeler olmasını ümit ediyoruz. Barışı temsil eden adımlarımızı atıyoruz. Rusya'nın Nükleer adımı kendine yönelik konvansiyonel silahlara karşı bir tedbirdir. Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından gözden geçirmelidir. Rusya kendini koruyacak tedbirler almaya sahiptir. Biz de aynı şekilde kendimizi koruyacak tedbirleri almakta haklıyız. Rusya'da bizim komşumuz, Ukrayna'da bizim komşumuz. Rusya ve Ukrayna arasında barış için adımlar atmalıyız'' dedi.

Türkiye'nin BRICS üyeliği

Türkiye'nin BRICS'e katılımı konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''BRICS konusunda ekiplerimiz, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyoruz. Gerekli olan cevabı BRICS Başkanlığı'na vereceğiz'' ifadesinde bulundu.
Erdoğan Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
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