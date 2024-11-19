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G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım temaslarda bulundu.G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam ile temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri konuştu. Görüşme sonrası Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile de temaslarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-gazzede-kitlik-riski-uluslararasi-siniflandirmalara-gore-felaket-duzeyine-1090529351.html
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G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

00:51 19.11.2024 (güncellendi: 00:54 19.11.2024)
© AA / TCCBErdoğan Şi Cinping
Erdoğan Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA / TCCB
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile görüştü.
Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım temaslarda bulundu.
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam ile temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri konuştu. Görüşme sonrası Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile de temaslarda bulundu.
© AA / TCCBCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / TCCB
© AA / TCCBCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / TCCB
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