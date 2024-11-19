https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20de-zirvesinde-cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1090534148.html

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T00:51+0300

2024-11-19T00:51+0300

2024-11-19T00:54+0300

türkiye

türkiye

çin halk cumhuriyeti

çin

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

asya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090533974_0:227:2898:1857_1920x0_80_0_0_41ba09569a19196e8a599f4a40eb7ca3.jpg

Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım temaslarda bulundu.G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam ile temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri konuştu. Görüşme sonrası Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile de temaslarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-gazzede-kitlik-riski-uluslararasi-siniflandirmalara-gore-felaket-duzeyine-1090529351.html

türkiye

çin halk cumhuriyeti

çin

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çin halk cumhuriyeti, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, asya, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek