https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20de-zirvesinde-cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1090534148.html
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T00:51+0300
2024-11-19T00:51+0300
2024-11-19T00:54+0300
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çin devlet başkanı şi cinping
g20
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Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım temaslarda bulundu.G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam ile temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri konuştu. Görüşme sonrası Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile de temaslarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-gazzede-kitlik-riski-uluslararasi-siniflandirmalara-gore-felaket-duzeyine-1090529351.html
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türkiye, çin halk cumhuriyeti, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, asya, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
00:51 19.11.2024 (güncellendi: 00:54 19.11.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile görüştü.
Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım temaslarda bulundu.
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam ile temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkileri konuştu. Görüşme sonrası Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ve Vietnam Başbakanı Pham Minh ile de temaslarda bulundu.