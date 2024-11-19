Altında sert düşüş sonrası yeni tarih verildi: 'Bu seviye önemli dönüm noktası'
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Uzun zaman sonra sert bir düşüş yaşayan altında ona altına dikkat çeken ekonomist Belgin Maviş, ons altın için 3 bin dolar seviyesinin bir dönüm noktası olacağını belirtti ve "2025’in ilk çeyreğinde 3 bin dolar seviyesine doğru bir ons altın fiyatlaması görmemiz mümkün olacaktır" dedi.
Geçtiğimiz iki haftada hızlı ve sert bir düşüş yapan altında hafta başında bir hareketlilik görüldü. Gram altın bugüne ise 2 bin 918 lira seviyelerinde başladı.
'2025'in ilk çeyreği'
Ekonomist Belgin Maviş Milliyet'e konuştu ve altın fiyatlarında yükseliş beklediğini ifade etti:
"Ons altında 3 bin dolar eşiği aşılacaktır. Bu belki yıl sonunda olmayacak ancak 2025’in ilk çeyreğinde 3 bin dolar seviyesine doğru bir ons altın fiyatlaması görmemiz mümkün olacaktır. Fed’in tutumu, faiz indirimlerindeki miktarlar da ons altını etkileyecektir. Eğer beklentilerden daha yüksek faiz indirimi gelirse, Trump’ın ekonomi anlamında ortaya koyacağı yol haritası bunu desteklerse rekabet edebilir bir dolar ABD’nin işini kolaylaştıracak. Bu altında zaman zaman dalgalı hareketleri beraberinde getirecektir. 3 bin dolar burada önemli bir dönüm noktası olacaktır. Kriptolarda şu anda bir hareket var. Kriptolardan çıkacak paranın dolar yerine altında park etmesi ihtimalini unutmayalım.
Ons altında 3 bin dolar seviyesi
Teknik anlamda baktığımızda ons altında yukarı yönlü hareketlenmelerde 3 bin dolar hedef olmakla birlikte 2880 doların üzerindeki her kalıcı hamle bu yükselişi teyit eder. Bunun altında ise altında baskılanma bir süre için devam edecektir.
Gram altın yükselir mi?
Ons altında 3 bin doları hedeflerken, gram altında 3 bin liranın üzerini hızlı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı açıklamalar önemli olacak. Faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi faizde değişim olmayacağı yönünde. Karar metninde ifadeler önemli olacaktır. ‘Faiz indirimi noktasında bir sinyal gelir mi?’ buna bakacağız.
Gram altın alınır mı?
2800 lira ve altındaki seviyeler gram altında bir alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.”