Altında sert düşüş sonrası yeni tarih verildi: 'Bu seviye önemli dönüm noktası'

"Ons altında 3 bin dolar eşiği aşılacaktır. Bu belki yıl sonunda olmayacak ancak 2025’in ilk çeyreğinde 3 bin dolar seviyesine doğru bir ons altın fiyatlaması görmemiz mümkün olacaktır. Fed’in tutumu, faiz indirimlerindeki miktarlar da ons altını etkileyecektir. Eğer beklentilerden daha yüksek faiz indirimi gelirse, Trump’ın ekonomi anlamında ortaya koyacağı yol haritası bunu desteklerse rekabet edebilir bir dolar ABD’nin işini kolaylaştıracak. Bu altında zaman zaman dalgalı hareketleri beraberinde getirecektir. 3 bin dolar burada önemli bir dönüm noktası olacaktır. Kriptolarda şu anda bir hareket var. Kriptolardan çıkacak paranın dolar yerine altında park etmesi ihtimalini unutmayalım.