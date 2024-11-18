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Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin: Tarih işaret edildi, 'rekor' kıracak
Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin: Tarih işaret edildi, 'rekor' kıracak
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, geçen hafta keskin düştü. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe toparlanarak başladı. Bu hafta Fed yetkililerinin açıklamaları beklenirken... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, geçen hafta kaydettiği keskin düşüşün ardından dolardaki yükselişin durmasıyla yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetti. Yatırımcılar, ABD'de faiz konusunda izlenecek yola ilişkin ipucu edinmek üzere Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamaları dikkatle takip ediyor.Altın fiyatları ne zaman yükselecek?Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi.En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti, ons altının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı aralık ayına kadar 3 bin dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman analist, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.
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Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin: Tarih işaret edildi, 'rekor' kıracak

12:24 18.11.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Altın fiyatları, geçen hafta keskin düştü. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe toparlanarak başladı. Bu hafta Fed yetkililerinin açıklamaları beklenirken altın için bankaların tahminleri de önem kazanıyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının alımları ve ABD faiz indirimleri nedeniyle altının gelecek yıl rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.
Altın fiyatları, geçen hafta kaydettiği keskin düşüşün ardından dolardaki yükselişin durmasıyla yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetti. Yatırımcılar, ABD'de faiz konusunda izlenecek yola ilişkin ipucu edinmek üzere Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamaları dikkatle takip ediyor.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi.
En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti, ons altının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı aralık ayına kadar 3 bin dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman analist, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.
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