https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/goldman-sachstan-altin-icin-yeni-tahmin-tarih-isaret-edildi-rekor-kiracak-1090511315.html

Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin: Tarih işaret edildi, 'rekor' kıracak

Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin: Tarih işaret edildi, 'rekor' kıracak

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, geçen hafta keskin düştü. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe toparlanarak başladı. Bu hafta Fed yetkililerinin açıklamaları beklenirken... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T12:24+0300

2024-11-18T12:24+0300

2024-11-18T12:24+0300

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Altın fiyatları, geçen hafta kaydettiği keskin düşüşün ardından dolardaki yükselişin durmasıyla yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetti. Yatırımcılar, ABD'de faiz konusunda izlenecek yola ilişkin ipucu edinmek üzere Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamaları dikkatle takip ediyor.Altın fiyatları ne zaman yükselecek?Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi.En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti, ons altının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı aralık ayına kadar 3 bin dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman analist, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.

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