https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/yenidogan-cetesi-yarin-hakim-karsisina-cikiyor-ne-kadar-ceza-isteniyor-1090490958.html

Yenidoğan çetesi yarın hakim karşısına çıkıyor: Ne kadar ceza isteniyor?

Yenidoğan çetesi yarın hakim karşısına çıkıyor: Ne kadar ceza isteniyor?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 10 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T12:38+0300

2024-11-17T12:38+0300

2024-11-17T12:38+0300

türkiye

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soruşturma

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Yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 22’si tutuklu 47 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.Bin 440 sayfalık iddianameBin 400 sayfalık iddianamede, ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 özel hastane ve sağlık şirketi 'malen sorumlu' olarak yer aldı.İddianamede çetenin,112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ettiği vurgulandı.Bebek acil hastalarını önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve ölümlerine neden oldukları ifade edildi. Haksız kazanç sağladıklarına dikkat çekildi.Yenidoğan çetesi için ne kadar ceza isteniyor?İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.Sanıkların asıl amacının SGK'dan üst sınır ödeme almak olduğu belirtildiÖrgütün asıl amacının,112 sevk sistemini bertaraf ederek, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlama, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK’dan üst sınırdan ödeme alma olduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/organizasyon-semasi-ortaya-cikti-yenidogan-bebek-cetesinde-kim-kimdir-cete-nasil-calisti-1089460083.html

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