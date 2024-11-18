Cem Küçük: O yemini edip millete kılıç çeken kim varsa bedelini ödemeli, Eroğlu'nun yaptığı 'paralel yemin'

“Teğmen Ebru Eroğlu’nun yaptığı şey hem ‘paralel yemin’ etmek hem de disiplinsizlik. Zaten kendisi doğrudan ihraç edilecek. Ama yetmez. Orada o yemini edip millete kılıç çeken kim varsa bedelini ödemeli. Paralel yemin eden her teğmen ihraç etmeli. Okulda bunlara yol veren subay ve komutanlar varsa onlar da emekliye sevk edilmeli... 28 Şubat darbesinden kalma, dindar ve muhafazakâr insanlara ayar verme heveslisi bu paralel yemini edip hiçbir şey olmamış gibi hareket edemezsiniz! Millete kılıç çekip yanınıza kâr kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Darbeden bu millet çok çekti. Ağır bedeller ödedi. Milletin darbe heveslilerine sabrı kalmadı. Her subay, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin emrindedir... Siyasete meraklı subay varsa emekliliğini ister ya da istifa eder; savunduğu partide görüşlerini savunur. Bu kadar basit..."