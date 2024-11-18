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Cem Küçük: O yemini edip millete kılıç çeken kim varsa bedelini ödemeli, Eroğlu'nun yaptığı 'paralel yemin'
Cem Küçük: O yemini edip millete kılıç çeken kim varsa bedelini ödemeli, Eroğlu'nun yaptığı 'paralel yemin'
Sputnik Türkiye
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek kılıçlı yemin eden yeni mezun teğmenlerin... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:45+0300
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Haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cem Küçük “Ordu demek, asker demek disiplin demektir. Disiplinsiz hareketler asla kabul görmez” dedi.Bugünkü köşe yazısında 'paralel yemin' ifadelerini kullanan Küçük, şu noktalara dikkat çekti: Ebru Eroğlu kimdir?Teğmen Ebru Eroğlu, 2000 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. Cemil Eroğlu ve Nermin Eroğlu çiftinin ilk çocuğu olan Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Genç teğmen, iyi derecede Rusça biliyor.Teğmenler ne yapmıştı?Milli Savunma Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganlarıyla yapılan gösteri tartışmalara neden olmuştu. Resmi törenden sonra mezun teğmenler töreni “kılıç çatma” ile bitirdiler. Kılıçların sallandığı gösteride sloganlar atılmasının ardından, Kara Harp Okulunu birincilikle Ebru Eroğlu, arkadaşlarına subay yeminini ettirdi.
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Cem Küçük: O yemini edip millete kılıç çeken kim varsa bedelini ödemeli, Eroğlu'nun yaptığı 'paralel yemin'

11:45 18.11.2024
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek kılıçlı yemin eden yeni mezun teğmenlerin ihraç edilerek, onları destekleyen subay ve komutanların da emekliye sevk edilmesi gerektiğini yazdı. Küçük, “Her subay, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin emrindedir” dedi.
Haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cem Küçük “Ordu demek, asker demek disiplin demektir. Disiplinsiz hareketler asla kabul görmez” dedi.
Bugünkü köşe yazısında 'paralel yemin' ifadelerini kullanan Küçük, şu noktalara dikkat çekti:

“Teğmen Ebru Eroğlu’nun yaptığı şey hem ‘paralel yemin’ etmek hem de disiplinsizlik. Zaten kendisi doğrudan ihraç edilecek. Ama yetmez. Orada o yemini edip millete kılıç çeken kim varsa bedelini ödemeli. Paralel yemin eden her teğmen ihraç etmeli. Okulda bunlara yol veren subay ve komutanlar varsa onlar da emekliye sevk edilmeli... 28 Şubat darbesinden kalma, dindar ve muhafazakâr insanlara ayar verme heveslisi bu paralel yemini edip hiçbir şey olmamış gibi hareket edemezsiniz! Millete kılıç çekip yanınıza kâr kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Darbeden bu millet çok çekti. Ağır bedeller ödedi. Milletin darbe heveslilerine sabrı kalmadı. Her subay, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin emrindedir... Siyasete meraklı subay varsa emekliliğini ister ya da istifa eder; savunduğu partide görüşlerini savunur. Bu kadar basit..."

Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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09:26

Ebru Eroğlu kimdir?

Teğmen Ebru Eroğlu, 2000 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. Cemil Eroğlu ve Nermin Eroğlu çiftinin ilk çocuğu olan Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Genç teğmen, iyi derecede Rusça biliyor.

Teğmenler ne yapmıştı?

Milli Savunma Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganlarıyla yapılan gösteri tartışmalara neden olmuştu. Resmi törenden sonra mezun teğmenler töreni “kılıç çatma” ile bitirdiler. Kılıçların sallandığı gösteride sloganlar atılmasının ardından, Kara Harp Okulunu birincilikle Ebru Eroğlu, arkadaşlarına subay yeminini ettirdi.
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