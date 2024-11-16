Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:09
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:31
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:16
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/malcolm-xin-ailesinden-abd-hukumetine-100-milyon-dolarlik-dava-cia-fbi-nypd-ve-adalet-bakanligina-1090463516.html
Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı
Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı
Sputnik Türkiye
ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T03:13+0300
2024-11-16T03:13+0300
dünya
malcolm x
abd
cia
fbi
nypd
abd adalet bakanlığı
dava
tazminat davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090463664_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_924ac9239db4f4f245d79f39d7aacc18.jpg
ABD'li siyahi Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz'ın (Malcolm X) ailesi, Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast hakkında suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, Malcolm X'in 59 yıl önce suikaste uğradığı ve günümüzde 'Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi' adlı salonda davayı duyurdu.Açıklamasında Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz" ifadelerinde bulundu.Avukat aynı zamanda, son 3 yıldır, 'her gün, her hafta, her ay' Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyledi.Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz o gün yaşananları anlattıShabazz, suikastın gerçekleşmesinde kısa süre önce evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesin, anımsatarak, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/trump-kampanya-sozcusu-steven-cheungi-iletisim-direktoru-olarak-atadi-1090462751.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090463664_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1f99a07245bdb04d6d4b2ff657d2af43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malcolm x, abd, cia, fbi, nypd, abd adalet bakanlığı, dava, tazminat davası
malcolm x, abd, cia, fbi, nypd, abd adalet bakanlığı, dava, tazminat davası

Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı

03:13 16.11.2024
© AA / Selçuk AcarABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Malcolm X'in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), CIA ve New York Polis Departmanına suikastla ilgili "delilleri gizlemekten" 100 milyon dolarlık dava açacağını duyurdu. Malcolm X’in (El-Hajj Malik El-Shabazz), 58 yıl önce öldürüldüğü, şimdiki adı “Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi” olan salonda düzenlenen basın toplantısında kızları Qubilah Şahbaz, İlyasa Şahbaz ve avukatı Ben Crump dava hakkında bilgi verdi.
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Malcolm X'in kızları Qubilah ve İlyasa Şahbaz, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), CIA ve New York Polis Departmanına suikastla ilgili delilleri gizlemekten 100 milyon dolarlık dava açacağını duyurdu. Malcolm X’in (El-Hajj Malik El-Shabazz), 58 yıl önce öldürüldüğü, şimdiki adı “Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi” olan salonda düzenlenen basın toplantısında kızları Qubilah Şahbaz, İlyasa Şahbaz ve avukatı Ben Crump dava hakkında bilgi verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA / Selçuk Acar
Abone ol
ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.
ABD'li siyahi Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz'ın (Malcolm X) ailesi, Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast hakkında suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.
Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, Malcolm X'in 59 yıl önce suikaste uğradığı ve günümüzde 'Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi' adlı salonda davayı duyurdu.
Açıklamasında Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz" ifadelerinde bulundu.
Avukat aynı zamanda, son 3 yıldır, 'her gün, her hafta, her ay' Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyledi.

Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz o gün yaşananları anlattı

Shabazz, suikastın gerçekleşmesinde kısa süre önce evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesin, anımsatarak, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.
President-elect Donald Trump speaks as he arrives for a meeting with the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
DÜNYA
Trump, Kampanya Sözcüsü Steven Cheung'ı İletişim Direktörü olarak atadı
00:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала