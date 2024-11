https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/malcolm-xin-ailesinden-abd-hukumetine-100-milyon-dolarlik-dava-cia-fbi-nypd-ve-adalet-bakanligina-1090463516.html

Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı

Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı

Sputnik Türkiye

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T03:13+0300

2024-11-16T03:13+0300

2024-11-16T03:13+0300

dünya

malcolm x

abd

cia

fbi

nypd

abd adalet bakanlığı

dava

tazminat davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090463664_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_924ac9239db4f4f245d79f39d7aacc18.jpg

ABD'li siyahi Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz'ın (Malcolm X) ailesi, Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast hakkında suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, Malcolm X'in 59 yıl önce suikaste uğradığı ve günümüzde 'Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi' adlı salonda davayı duyurdu.Açıklamasında Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz" ifadelerinde bulundu.Avukat aynı zamanda, son 3 yıldır, 'her gün, her hafta, her ay' Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyledi.Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz o gün yaşananları anlattıShabazz, suikastın gerçekleşmesinde kısa süre önce evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesin, anımsatarak, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/trump-kampanya-sozcusu-steven-cheungi-iletisim-direktoru-olarak-atadi-1090462751.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malcolm x, abd, cia, fbi, nypd, abd adalet bakanlığı, dava, tazminat davası