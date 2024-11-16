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Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı
Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı
Sputnik Türkiye
ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T03:13+0300
2024-11-16T03:13+0300
2024-11-16T03:13+0300
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malcolm x
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abd adalet bakanlığı
dava
tazminat davası
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ABD'li siyahi Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz'ın (Malcolm X) ailesi, Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast hakkında suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, Malcolm X'in 59 yıl önce suikaste uğradığı ve günümüzde 'Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi' adlı salonda davayı duyurdu.Açıklamasında Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz" ifadelerinde bulundu.Avukat aynı zamanda, son 3 yıldır, 'her gün, her hafta, her ay' Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyledi.Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz o gün yaşananları anlattıShabazz, suikastın gerçekleşmesinde kısa süre önce evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesin, anımsatarak, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.
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malcolm x, abd, cia, fbi, nypd, abd adalet bakanlığı, dava, tazminat davası
malcolm x, abd, cia, fbi, nypd, abd adalet bakanlığı, dava, tazminat davası
Malcolm X'in ailesinden ABD Hükümeti'ne 100 milyon dolarlık dava: CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na da dava açıldı
ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.
ABD'li siyahi Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz'ın (Malcolm X) ailesi, Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast hakkında suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan ABD Hükümeti, CIA, FBI, NYPD ve Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık dava açtı.
Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, Malcolm X'in 59 yıl önce suikaste uğradığı ve günümüzde 'Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi' adlı salonda davayı duyurdu.
Açıklamasında Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz" ifadelerinde bulundu.
Avukat aynı zamanda, son 3 yıldır, 'her gün, her hafta, her ay' Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte yeni kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyledi.
Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz o gün yaşananları anlattı
Shabazz, suikastın gerçekleşmesinde kısa süre önce evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesin, anımsatarak, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.