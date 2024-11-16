https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/trump-kampanya-sozcusu-steven-cheungi-iletisim-direktoru-olarak-atadi-1090462751.html
Trump, Kampanya Sözcüsü Steven Cheung'ı İletişim Direktörü olarak atadı
Trump, Kampanya Sözcüsü Steven Cheung'ı İletişim Direktörü olarak atadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump, kampanya sözcüsü Steven Cheung'ı yeni yönetiminde İletişim Direktörü olarak atadığını açıkladı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T00:41+0300
2024-11-16T00:41+0300
2024-11-16T00:41+0300
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Trump, yaptığı açıklamada, "Steven Cheung, Beyaz Saray'a Başkan Yardımcısı ve İletişim Direktörü olarak geri dönecek" dedi.Ayrıca Trump, Sergio Gor'u Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Personel Ofisi Direktörü olarak atadığını açıkladı.Trump, "Steven ve Sergio Gor, 2016'dan itibaren güvenilir danışmanlarım oldular ve Amerika'nın İlkeleri'ni savundular, 2024'teki tarihi zaferimize kadar bu ilkeler doğrultusunda çalıştılar" şeklinde ekledi. Steven Cheung kimdir?Steven Cheung, Trump’ın kampanyasında sözcülük görevinde olarak görev yaptıktan sonra, ilk Trump yönetiminde Stratejik Yanıt Direktörü olarak da çalışmıştı. Ayrıca Cheung, Trump'a katılmadan önce birkaç ana akım Cumhuriyetçi kampanyada çalıştı. Bir dönem popüler karma dövüş sanatları ligi olan Ultimate Fighting Championship'in (UFC) sözcülüğünü yapan Cheung, ABD medyasında 'saldırgan' ifadeleri olduğuna dair ün salmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-icisleri-ve-saglik-bakanligi-adaylarini-acikladi-asi-karsiti-aday-dikkat-cekti-1090428180.html
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donald trump, the trump organization, iletişim, abd, abd başkanlık seçimleri
donald trump, the trump organization, iletişim, abd, abd başkanlık seçimleri
Trump, Kampanya Sözcüsü Steven Cheung'ı İletişim Direktörü olarak atadı
ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump, kampanya sözcüsü Steven Cheung'ı yeni yönetiminde İletişim Direktörü olarak atadığını açıkladı.
Trump, yaptığı açıklamada, "Steven Cheung, Beyaz Saray'a Başkan Yardımcısı ve İletişim Direktörü olarak geri dönecek" dedi.
Ayrıca Trump, Sergio Gor'u Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Personel Ofisi Direktörü olarak atadığını açıkladı.
Trump, "Steven ve Sergio Gor, 2016'dan itibaren güvenilir danışmanlarım oldular ve Amerika'nın İlkeleri'ni savundular, 2024'teki tarihi zaferimize kadar bu ilkeler doğrultusunda çalıştılar" şeklinde ekledi.
Steven Cheung, Trump’ın kampanyasında sözcülük görevinde olarak görev yaptıktan sonra, ilk Trump yönetiminde Stratejik Yanıt Direktörü olarak da çalışmıştı.
Ayrıca Cheung, Trump'a katılmadan önce birkaç ana akım Cumhuriyetçi kampanyada çalıştı. Bir dönem popüler karma dövüş sanatları ligi olan Ultimate Fighting Championship'in (UFC) sözcülüğünü yapan Cheung, ABD medyasında 'saldırgan' ifadeleri olduğuna dair ün salmıştı.