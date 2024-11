https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/john-lennonin-saatini-turk-sofor-calmis-mahkeme-saatin-yoko-onoya-iadesine-karar-verdi-1090482326.html

John Lennon'ın saatini Türk şoför çalmış: Mahkeme, saatin Yoko Ono'ya iadesine karar verdi

Efsanevi şarkıcı John Lennon'a hediye edilen saat, Türk şoför tarafından çalındığı ortaya çıktı. Bir süre el değiştiren saat, İtalyan bir adam tarafından satın... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

Beatles'ın unutulmaz sanatçısı John Lennon'a eşi Yoko Ono tarafından hediye edilen saat, Lennon'ın Türk şoförü tarafından çalınmış. Tahmini değeri 4.51 milyon dolar olan Patek Philippe saati, Lennon'un New York'ta suikasta kurban gitmesinden iki ay önce eşi Ono tarafından hediye edilmişti. Lennon'un ölümünden sonra çalınan nadir saat, yıllar sonra bir müzayede evinden satışa çıkarılmış ve İtalyan bir adama satılmıştı. Ancak İsviçre mahkemesi, yıllar süren mahkemenin ardından saatin Ono'ya iade edilmesine karar verdi.Mahkeme, saatin 18 ayar altın yüzünün arkasında Lennon ve Ono'nun birlikte besteledikleri bir şarkıdan bir dize olan '(just like) starting over love yoko 10-9-1980 N.Y.C.' yazısının yer aldığını belirtti. Mahkeme belgelerinde ayrıca, saatin 2006'da Ono'nun Türk şoförü tarafından çalınmasından sonra birkaç kez el değiştirdiği gösteriliyor. Mahkeme şoförün saati çaldığını belirtse de Türk şoför, Ono'nun iznini alarak saati aldığını iddia ediyor. Türkiye'ye varan saat, 2010'da bir Alman müzayede evine satılmadan önce tekrar el değiştirip İtalyan bir adama satıldığı söyleniyor.Yoko Ono'nun, saatin çalındığını ancak 2014 yılında, İtalya'nın saatin değerini belirlemek için görevlendirdiği Cenevre merkezli bir şirketin kendi avukatına haber vermesi üzerinde keşfettiği belirtildi. İsviçre mahkemesi belgelerine göre, saat şu anda davacının avukatı tarafından Cenevre'de güvenli bir yerde saklanıyor ve ne zaman iade edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

SON HABERLER

