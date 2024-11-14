https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/baris-manconun-hayatini-canlandiracak-oyuncu-ekin-koc-itiraf-etti-korkuyorum-1090400916.html

Barış Manço'nun hayatını canlandıracak oyuncu Ekin Koç itiraf etti: 'Korkuyorum'

Barış Manço'nun hayatını canlandıracak oyuncu Ekin Koç itiraf etti: 'Korkuyorum'

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmde Manço'yu canlandıracak oyuncu Ekin koç heyecanlı olduğunu belirtirken, 'korktuğunu'... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:49+0300

2024-11-14T15:49+0300

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yaşam

barış manço

film

ekin koç

oyuncu

yerli oyuncu

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Unutulmaz şarkılara imza atan Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünde ise Ekin Koç yer alacak. Koç, heyecanlı olduğunu söylerken 'korktuğunu' da söyledi. Ekin Koç, heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle ifade etti. Barış Manço'nun yakınlarıyla görüştüklerini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Daha da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde çok arşiv var" dedi. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/baris-manco-heykeline-saldiri-heykelin-kolunu-kirdilar-1090355502.html

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