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Barış Manço'nun hayatını canlandıracak oyuncu Ekin Koç itiraf etti: 'Korkuyorum'
Barış Manço'nun hayatını canlandıracak oyuncu Ekin Koç itiraf etti: 'Korkuyorum'
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmde Manço'yu canlandıracak oyuncu Ekin koç heyecanlı olduğunu belirtirken, 'korktuğunu'... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T15:49+0300
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Unutulmaz şarkılara imza atan Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünde ise Ekin Koç yer alacak. Koç, heyecanlı olduğunu söylerken 'korktuğunu' da söyledi. Ekin Koç, heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle ifade etti. Barış Manço'nun yakınlarıyla görüştüklerini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Daha da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde çok arşiv var" dedi. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/baris-manco-heykeline-saldiri-heykelin-kolunu-kirdilar-1090355502.html
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ekin koç, ekin koç kimdir, barış manço ekin koç
ekin koç, ekin koç kimdir, barış manço ekin koç

Barış Manço'nun hayatını canlandıracak oyuncu Ekin Koç itiraf etti: 'Korkuyorum'

15:49 14.11.2024
© Fotoğraf : TwitterEkin Koç, Uyanış: Büyük Selçuklu
Ekin Koç, Uyanış: Büyük Selçuklu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmde Manço'yu canlandıracak oyuncu Ekin koç heyecanlı olduğunu belirtirken, 'korktuğunu' da gizlemedi.
Unutulmaz şarkılara imza atan Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünde ise Ekin Koç yer alacak. Koç, heyecanlı olduğunu söylerken 'korktuğunu' da söyledi.
Ekin Koç, heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle ifade etti.
Barış Manço'nun yakınlarıyla görüştüklerini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Daha da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde çok arşiv var" dedi. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç yapacak.
Barış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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