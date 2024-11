https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ankarada-toprak-kaydi-10-katli-binada-buyuk-korku-yasandi-1090475887.html

Ankara'da toprak kaydı: 10 katlı binada büyük korku yaşandı

Ankara'da toprak kaydı: 10 katlı binada büyük korku yaşandı

Ankara'da inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerindeki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

Ankara Elmadağ'da gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları dolayısıyla gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı. Zeminin kayması sonucu inşaatın hemen yukarısındaki yapılı binanın dolgu toprağı kaydı. Meydana devasa büyüklükte çatlamış kaya ortaya çıktı. Toprağın kaymasına uykuda yakalanan vatandaşlar, çıkan sesler sonrası kendilerini dışarıya attı. Karşılaştığı manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, geceyi korku içerisinde dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi akrabalarında ve otomobillerinde kalarak geçirdi.“Apartmanı komple boşalttık”Gece herkesin dışarıda kaldığını ifade eden Yağcıoğlu, “Tedirginim, her an bir yıkılma riski olduğunu düşünüyorum. Sürekli kayıyor. Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır. Binaya doğru kayıyor gidiyor. Canımız tehlikede. İstinat duvarsız buraya bina dikmenin mutlaka bir düşüncesi vardır. Bir an önce bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sesi duyuyorsunuz, kaymaya devam ediyor” diye konuştu.Sürekli kayma oluyorduApartman sakinlerinden Harun Lafçı da “Sürekli kayma devam ediyor. Şu an da tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Hala panik içerisindeyiz. Durum ne olacak bilemiyoruz. Bu inşaat halindeki binada her hangi bir müteahhit gelip insanlara ‘durumu arz edip, özür dileyip, işlerini yapacaklarını' söyleyebilirlerdi ama görmüş olduğunuz gibi inşaatın müteahhit hiç gelmedi” diye konuştu.Denetim olsaydı bu korkuyu yaşamamış olurdukSultan Ercan ise çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:Apartman sakinleri, iddiaya göre istinat duvarı yapılmadan inşaatın yapılmasına izin veren Elmadağ Belediyesine tepkilerini dile getirerek sorunlarının çözüme kavuşmasını istedi.

