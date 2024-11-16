https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ankarada-toprak-kaydi-10-katli-binada-buyuk-korku-yasandi-1090475887.html
Ankara'da toprak kaydı: 10 katlı binada büyük korku yaşandı
Ankara'da toprak kaydı: 10 katlı binada büyük korku yaşandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerindeki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T13:32+0300
2024-11-16T13:32+0300
2024-11-16T13:32+0300
türkiye
toprak kayması
ankara
apartman
apartman dairesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090475581_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_ea69cf97815083d747bf725878f99cfb.jpg
Ankara Elmadağ'da gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları dolayısıyla gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı. Zeminin kayması sonucu inşaatın hemen yukarısındaki yapılı binanın dolgu toprağı kaydı. Meydana devasa büyüklükte çatlamış kaya ortaya çıktı. Toprağın kaymasına uykuda yakalanan vatandaşlar, çıkan sesler sonrası kendilerini dışarıya attı. Karşılaştığı manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, geceyi korku içerisinde dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi akrabalarında ve otomobillerinde kalarak geçirdi.“Apartmanı komple boşalttık”Gece herkesin dışarıda kaldığını ifade eden Yağcıoğlu, “Tedirginim, her an bir yıkılma riski olduğunu düşünüyorum. Sürekli kayıyor. Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır. Binaya doğru kayıyor gidiyor. Canımız tehlikede. İstinat duvarsız buraya bina dikmenin mutlaka bir düşüncesi vardır. Bir an önce bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sesi duyuyorsunuz, kaymaya devam ediyor” diye konuştu.Sürekli kayma oluyorduApartman sakinlerinden Harun Lafçı da “Sürekli kayma devam ediyor. Şu an da tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Hala panik içerisindeyiz. Durum ne olacak bilemiyoruz. Bu inşaat halindeki binada her hangi bir müteahhit gelip insanlara ‘durumu arz edip, özür dileyip, işlerini yapacaklarını' söyleyebilirlerdi ama görmüş olduğunuz gibi inşaatın müteahhit hiç gelmedi” diye konuştu.Denetim olsaydı bu korkuyu yaşamamış olurdukSultan Ercan ise çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:Apartman sakinleri, iddiaya göre istinat duvarı yapılmadan inşaatın yapılmasına izin veren Elmadağ Belediyesine tepkilerini dile getirerek sorunlarının çözüme kavuşmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kucukcekmecede-gece-saatlerinde-toprak-kaymasi-bir-bina-tahliye-edildi--1089169766.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090475581_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_be53ea4d8828c93c9b7824732385c6d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toprak kayması, ankara, apartman, apartman dairesi
toprak kayması, ankara, apartman, apartman dairesi
Ankara'da toprak kaydı: 10 katlı binada büyük korku yaşandı
Ankara'da inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerindeki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda oturan sakinler büyük korku yaşarken, geceyi dışarıda, akrabalarında ve arabada geçirdi.
Ankara Elmadağ'da gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları dolayısıyla gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı. Zeminin kayması sonucu inşaatın hemen yukarısındaki yapılı binanın dolgu toprağı kaydı. Meydana devasa büyüklükte çatlamış kaya ortaya çıktı. Toprağın kaymasına uykuda yakalanan vatandaşlar, çıkan sesler sonrası kendilerini dışarıya attı. Karşılaştığı manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, geceyi korku içerisinde dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi akrabalarında ve otomobillerinde kalarak geçirdi.
“Apartmanı komple boşalttık”
10 katlı apartmanda yaşayan Rıza Yağcıoğlu yaşananları şöyle anlattı: “Gece saat 01.00'de çıtırtılara uyandık. Ondan sonra saat 02.00 ila 03.00 gibi baktık iyice çatlamaya başladıktan sonra apartman sakinlerinin bütün zillerine basarak hepsini aşağıya indirdik. Apartmanı komple boşalttık. Sabaha kadar sürekli çatlamaya devam ediyor ve halen de kaymaya devam ediyor. Yarım saat öncesi ile arasında olağan üstü fark var” i
Gece herkesin dışarıda kaldığını ifade eden Yağcıoğlu, “Tedirginim, her an bir yıkılma riski olduğunu düşünüyorum. Sürekli kayıyor. Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır. Binaya doğru kayıyor gidiyor. Canımız tehlikede. İstinat duvarsız buraya bina dikmenin mutlaka bir düşüncesi vardır. Bir an önce bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sesi duyuyorsunuz, kaymaya devam ediyor” diye konuştu.
Apartman sakinlerinden Harun Lafçı da “Sürekli kayma devam ediyor. Şu an da tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Hala panik içerisindeyiz. Durum ne olacak bilemiyoruz. Bu inşaat halindeki binada her hangi bir müteahhit gelip insanlara ‘durumu arz edip, özür dileyip, işlerini yapacaklarını' söyleyebilirlerdi ama görmüş olduğunuz gibi inşaatın müteahhit hiç gelmedi” diye konuştu.
Denetim olsaydı bu korkuyu yaşamamış olurduk
Sultan Ercan ise çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:
“3 çocuk ile gecenin üçünde nasıl toparlandık, ne aldık yanımıza bilemeden hemen çıktık. Başta yapılması gereken istinat duvarı sonradan yapıldı. Zaten can tehlikemiz vardı. Kaya kırılırken bile evde o sarsıntıyı hissediyorduk. Mağduriyetimizin giderilmesini ve bu binanın tekrar buradan başlatılmamasını istiyoruz. Denetim olsaydı istinat duvarı yapılmadan bu inşaata izin verilmeseydi bizde bu korkuyu yaşamamış olurduk.”
Apartman sakinleri, iddiaya göre istinat duvarı yapılmadan inşaatın yapılmasına izin veren Elmadağ Belediyesine tepkilerini dile getirerek sorunlarının çözüme kavuşmasını istedi.