https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kucukcekmecede-gece-saatlerinde-toprak-kaymasi-bir-bina-tahliye-edildi--1089169766.html
Küçükçekmece’de gece saatlerinde toprak kayması: Bir bina tahliye edildi
Küçükçekmece’de gece saatlerinde toprak kayması: Bir bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece’de akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle, toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasının etkisiyle sarsılan bir bina tedbir amaçlı... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T07:04+0300
2024-10-13T07:04+0300
2024-10-13T07:35+0300
türkiye
küçükçekmece
küçükçekmece gölü
istanbul
bina
heyelan
toprak kayması
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle bir site içerisinde yer alan binaların arasında 23.15 civarında toprak kayması meydana geldi. Temel atma çalışmaları devam eden bir inşaata doğru kayan toprak nedeniyle site içerisinde yer alan bir binada sarsıntı yaşandı. Binanın bahçe duvarını yıkarak inşaat temeline doğru kayan toprak site içerisinde yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Toprak kayması sonrası hissettikleri sarsıntının korkusuyla binalarını boşaltan site sakinleri, kendilerini sokakta buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarsıntı geçiren binanın sakinleri, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, bir kısmı ise belediye tarafından kendilerine tahsis edilen yerlere gitti.'Şikayetçi olacağız'Bina sakinlerinden Recep Acar, “Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikâyetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine” dedi.Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/gol-kenarindaki-agaclik-alanda-elleri-ayaklari-ve-agzi-bagli-halde-yatan-bir-kisi-bulundu-1089169469.html
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küçükçekmece, küçükçekmece gölü, istanbul, bina, heyelan, toprak kayması
küçükçekmece, küçükçekmece gölü, istanbul, bina, heyelan, toprak kayması
Küçükçekmece’de gece saatlerinde toprak kayması: Bir bina tahliye edildi
07:04 13.10.2024 (güncellendi: 07:35 13.10.2024)
Küçükçekmece’de akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle, toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasının etkisiyle sarsılan bir bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle bir site içerisinde yer alan binaların arasında 23.15 civarında toprak kayması meydana geldi. Temel atma çalışmaları devam eden bir inşaata doğru kayan toprak nedeniyle site içerisinde yer alan bir binada sarsıntı yaşandı. Binanın bahçe duvarını yıkarak inşaat temeline doğru kayan toprak site içerisinde yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Toprak kayması sonrası hissettikleri sarsıntının korkusuyla binalarını boşaltan site sakinleri, kendilerini sokakta buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarsıntı geçiren binanın sakinleri, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, bir kısmı ise belediye tarafından kendilerine tahsis edilen yerlere gitti.
Bina sakinlerinden Recep Acar, “Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikâyetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine” dedi.
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.