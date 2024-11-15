https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/peskov-scholz-putinle-gorusmede-ukrayna-konusundaki-bilinen-tutumunu-dile-getirdi-1090459716.html
Peskov: Scholz, Putin'le görüşmede Ukrayna konusundaki bilinen tutumunu dile getirdi
Peskov: Scholz, Putin'le görüşmede Ukrayna konusundaki bilinen tutumunu dile getirdi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Scholz’un Putin'le yaptığı görüşmede Avrupa'nın Ukrayna konusundaki bilinen tutumunu dile getirdiğini ifade etti. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T21:03+0300
2024-11-15T21:03+0300
2024-11-15T21:02+0300
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dmitriy peskov
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olaf scholz
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ukrayna
avrupa
telefon görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesini gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, şu anda tutumları karşılaştırmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü ve her şeyi ilk elden öğrenmeye yönelik siyasi bir iradenin söz konusu olduğunu söyledi.Peskov, “Pozisyonları karşılaştırmaya yönelik girişimler ve her şeyi ilk elden öğrenmeye yönelik siyasi bir irade söz konusu. Bu elbette memnuniyet verici” dedi.Scholz'un görüşmede Ukrayna konusunda Avrupalı yetkililer tarafından her seferinde tekrarlanan tutumunu dile getirdiğini belirten Peskov, "Scholz, aslında iyi bilinen ve tüm Avrupalı temsilciler tarafından günde birkaç kez bir mantra gibi tekrarlanan tutumunu yineledi" diye konuştu.İki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılı ve samimi olduğunu vurgulayan Peskov, "Elbette, öncelikle Ukrayna konusuna ilişkin görüşme oldukça detaylıydı. Ama tabii ki burada görüşlerin örtüştüğünü söyleyemeyiz” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/zaharova-nato-sayesinde-ukrayna-gorusmeleri-yakinda-ukraynalilar-olmadan-gerceklesebilir-1090458235.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, olaf scholz, rusya, almanya, ukrayna, avrupa, telefon görüşmesi
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, olaf scholz, rusya, almanya, ukrayna, avrupa, telefon görüşmesi
Peskov: Scholz, Putin'le görüşmede Ukrayna konusundaki bilinen tutumunu dile getirdi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Scholz’un Putin'le yaptığı görüşmede Avrupa'nın Ukrayna konusundaki bilinen tutumunu dile getirdiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesini gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, şu anda tutumları karşılaştırmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü ve her şeyi ilk elden öğrenmeye yönelik siyasi bir iradenin söz konusu olduğunu söyledi.
Peskov, “Pozisyonları karşılaştırmaya yönelik girişimler ve her şeyi ilk elden öğrenmeye yönelik siyasi bir irade söz konusu. Bu elbette memnuniyet verici” dedi.
Scholz'un görüşmede Ukrayna konusunda Avrupalı yetkililer tarafından her seferinde tekrarlanan tutumunu dile getirdiğini belirten Peskov, "Scholz, aslında iyi bilinen ve tüm Avrupalı temsilciler tarafından günde birkaç kez bir mantra gibi tekrarlanan tutumunu yineledi" diye konuştu.
İki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılı ve samimi olduğunu vurgulayan Peskov, "Elbette, öncelikle Ukrayna konusuna ilişkin görüşme oldukça detaylıydı. Ama tabii ki burada görüşlerin örtüştüğünü söyleyemeyiz” ifadesini kullandı.