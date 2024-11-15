https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/zaharova-nato-sayesinde-ukrayna-gorusmeleri-yakinda-ukraynalilar-olmadan-gerceklesebilir-1090458235.html
Zaharova: NATO sayesinde Ukrayna görüşmeleri yakında Ukraynalılar olmadan gerçekleşebilir
Zaharova: NATO sayesinde Ukrayna görüşmeleri yakında Ukraynalılar olmadan gerçekleşebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu sinizm olarak nitelendirerek, Ukrayna görüşmelerinin yakında... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T20:18+0300
2024-11-15T20:18+0300
2024-11-15T20:17+0300
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Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Almanya'nın ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz' şeklindeki tutumunun sinizm olduğunu, çünkü tam da NATO'nun çabaları sayesinde ‘Ukrayna’ya ilişkin görüşmelerin’ yakında Batı tarafından yok edilen ‘Ukraynalılar olmadan’ gerçekleşebileceğini ifade etti.Zaharova, “Ne korkunç bir sinizm! Ne de olsa NATO'nun çabaları sayesinde 'Ukrayna hakkında görüşmeler' yakında, Batı'nın silah sevkiyatı ve müzakere yasaklarıyla yok ettiği 'Ukraynalılar olmadan' gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kendisine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bilgi verdiğini ve Scholz'un Rus liderle yaptığı görüşmede Kiev'in katılımı olmadan Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin anlaşmalara varılamayacağını belirtmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Scholz daha önce ARD televizyonuna verdiği demeçte, Putin'le konuşmak için ‘doğru zamanın’ yakında geleceğini, bunun öncesinde uzun süredir yürütmekte olduğu çok sayıda temasın olması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-devlet-baskani-putin-iki-yil-sonra-ilk-kez-scholz-ile-gorustu-natonun-saldirgan-politikasinin-1090455897.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, nato, ukrayna, olaf scholz, donad tusk, polonya, vladimir putin, ard televizyonu, kremlin
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, nato, ukrayna, olaf scholz, donad tusk, polonya, vladimir putin, ard televizyonu, kremlin
Zaharova: NATO sayesinde Ukrayna görüşmeleri yakında Ukraynalılar olmadan gerçekleşebilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu sinizm olarak nitelendirerek, Ukrayna görüşmelerinin yakında NATO'nun çabaları sayesinde ‘Ukraynalılar olmadan’ gerçekleşebileceğini belirtti.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Almanya'nın ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz' şeklindeki tutumunun sinizm olduğunu, çünkü tam da NATO'nun çabaları sayesinde ‘Ukrayna’ya ilişkin görüşmelerin’ yakında Batı tarafından yok edilen ‘Ukraynalılar olmadan’ gerçekleşebileceğini ifade etti.
Zaharova, “Ne korkunç bir sinizm! Ne de olsa NATO'nun çabaları sayesinde 'Ukrayna hakkında görüşmeler' yakında, Batı'nın silah sevkiyatı ve müzakere yasaklarıyla yok ettiği 'Ukraynalılar olmadan' gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kendisine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bilgi verdiğini ve Scholz'un Rus liderle yaptığı görüşmede Kiev'in katılımı olmadan Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin anlaşmalara varılamayacağını belirtmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Scholz daha önce ARD televizyonuna verdiği demeçte, Putin'le konuşmak için ‘doğru zamanın’ yakında geleceğini, bunun öncesinde uzun süredir yürütmekte olduğu çok sayıda temasın olması gerektiğini ifade etmişti.