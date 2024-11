İrfan Can Kahveci krizi, sezonun transferi oluyor: Fenerbahçe ile anlaşamayan yıldızın peşinde ezeli rakip pusuda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/irfan-can-kahveci-krizi-fenerbahce-ile-anlasamayan-yildizin-pesinde-1090425446.html

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden İrfan Can Kahveci için ayrılık sinyalleri güçleniyor. İlk 11 şansı bulmak isteyen milli oyuncunun... 15.11.2024

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileme görüşmelerinde tıkanma yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerle devam etme ihtimali zayıflıyor.Sözleşme uzatma teklifi reddedildiGeçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe yönetiminin yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddeden İrfan Can, düzenli olarak forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmayı düşünüyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihleri nedeniyle güvenini kaybeden yıldız oyuncu, kariyerine ilk 11’de oynayabileceği bir takımda devam etmeyi planlıyor.Beşiktaş İrfan Can i̇çin hazırFenerbahçe ile görüşmelerin tıkanması üzerine, Beşiktaş yönetimi İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamaması halinde devreye gireceklerini bildirdi.Etik kurallar gereği, Fenerbahçe ile devam eden görüşmeler tamamlanmadan resmi bir teklif yapmama kararı alan Beşiktaş, sürecin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak İrfan Can’ın Fenerbahçe ile yollarını ayırması durumunda siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için resmi adımı atacak.İrfan Can’ın geleceği ne olacak?Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci arasındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanamazsa, milli oyuncunun yeni adresi Beşiktaş olabilir. İlk 11 garantisi arayan İrfan Can’ın kariyerinde atacağı adımlar, Türk futbol kamuoyunda merakla takip ediliyor.

